ABD'de yaşayan, TikTok'ta sağlık ve güzellik turizmi alanında çektiği videolarla ünlenen Bryn Elise isimli kadının check-up için Türkiye'yi tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

ABD'de bir kaç test için bile binlerce dolar istendiğini söyleyen Elise'ın Türkiye'de tüm testleri kapsayan check-up'ı sadece 810 dolara yaptırdığını, hem de ülkeyi gezdiğini anlattığı video paylaşımı viral oldu.

Genç, uçak bileti için de 700 dolar ödediğini söyledi.

Bu video özellikle ABD'de ilgi gördü. Çıkan yorumlarda ABD'liler ülkelerindeki sağlık sistemini eleştiriyor ve Türkiye'deki fiyatların inanılmaz ucuz olduğunu söylüyorlar.









Ülkemizde check-up paket fiyatları kapmasına göre büyük farklılıklar gösterebiliyor. Elise videosunda özellikle full checkup yaptırdığının altını çiziyor.

Türkiye'deki hastane ve tedavi fiyatları birçok ülkeye göre çok ucuz!

İki yıl önce yine bir ABD'li kadının kanal tedavisi için gittiği dişçide kendisinden 3 bin 99 dolar istenince İzmir'e 807 dolara uçak bileti alıp 160 dolara kanal tedavisi yaptırıp 200 dolar da konaklama için harcadığını anlattığı video gündem olmuştu.

ABD'de özel sağlık sigortası olmayanların düştükleri kötü durumları zaman zaman haberlerde izliyoruz.

ABD'de hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil'in üç yıl önce "Siz hiç ABD'de acilde beklediniz mi?' diye paylaştığı video da ibretlikti.

Türkiye sağlık turizminde çok ileride. Dünyada en çok hasta kabul eden ülkeler sıralamasında ilk 10'da yer alıyor.

Geçtiğimiz yıl sağlık turizmi gelirimiz 2,3 milyar dolar düzeyindeydi.

Bu başarıda tedavi fiyatlarımızın düşük olması yanı sıra tedavi kalitemizin yüksek olması da önemli rol oynuyor.

Saç ekimi, estetik ameliyatlarda ise Türkiye dünyada lider ülkelerden biri.

Özetle sağlık sektöründe Türkiye artık bir dünya markası.

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LİMON NASIL 80 TL OLDU?

Halde birinci kalite limonun kilo fiyatı 50 TL'ye yükseldi.

Market ve pazarlarda ise limon kilosu 70-80 liraya çıktı Oysa geçtiğimiz yıl limon ilk hasadında kilosu 4-5 liraya satılıyordu. Talep olmayınca limonun bahçedeki kilogram fiyatı 30 kuruşa kadar gerilemişti!

Fiyattaki bu anormal artışı Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, şöyle açıkladı:

"2023 yılında mayer cinsi limon para etmedi ve üretici ağaçlarını kesip, limonları çöpe attı.







Kasım ve aralık ayında hasadı yapılan limonlar ise depoya az konuldu. Bunun da en büyük nedeni tarım işçisi sorunu yaşadık.

Bu sene ise limon hasadı havada çiğ varken yapıldı ve o şekilde depoya konan limonların yüzde 50-60'ı çürüdü.

O nedenle de fiyatlar yükseldi.

En erken 1,5 ay sonra limon hasadı yapılacak. O hasat yapıldığında fiyatlar düşecek." "Tarımsal üretim planlaması nedir ve nasıl yapılır" diye ders konusu olacak bir vaka bu.

Tüm yıl büyük emekle yetiştirilen limon yok pahasına satılınca çiftçi isyan edip limon ağaçlarını kesmiş ve şimdi ise limonu 70-80 liradan alıyoruz!

Ülkemizde Hollanda'da olduğu gibi gerçek anlamda planlı tarım yapılsa... Kimin ne ve ne kadar ekeceğinin planlansa...

Ekildiğinde düşük fiyattan gideceği muhtemelen ürünler için çiftçiye destek verilse...

Hem çiftçi kazanır hem vatandaş makul fiyata alışverişini yapar hem de enflasyonda düşüş sağlanır!

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SIRA PORTAKALDA!

Avusturya maçından önce "Siz de 'şnitzel, döner kebaptan daha iyi' pankartlarını görmeyi sabırsızlıkla mı bekliyorsunuz?" diye bir tweet atan Avusturyalı taraftar, döner-şnitzel kapışmasını başlatmıştı.

Ve kazanan döner oldu.

Ne maçtı ama! Merih Demiral'ın küllerinden doğarak iki gol birden atması…







Barış Alper'in bitmeyen enerjisi… Ferdi Kadıoğlu'nun 12.2 km koşarak turnuva rekorunu kırması…

Arda Güler'in iki asist birden yapması...

Mert Günok'un son dakikada yapay zekaya göre kurtarma ihtimali yüzde 6 olan kafa vuruşunu kurtarışı… Maçla ilgili yazılacak o kadar çok güzel ayrıntı var ki. Uzun zamandır milletçe böyle bir mutluluk yaşamamıştık.

Teşekkürler çocuklar.

Artık şnitzel 'Out', döner 'In' ve şimdi sırada Hollanda portakalı var!

Takımda oluşan özgüven ve birlik duygusuna bakıyorum da yarı final neden olmasın diyorum.

İnanıyoruz size, teşekkürler çocuklar.

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İNTERNET HIZINDA YİNE SINIFTA KALDIK

Ünlü Speedtest platformu güncel verilere dayanarak en hızlı sabit ve mobil internet kullanan ülkeleri açıkladı.

Mobil internette en hızlı beş ülke sırasıyla şöyle; Katar (329.37 Mbps), Birleşik Arap Emirlikleri (309.77 Mbps), Kuveyt: (233.78 Mbps), Danimarka: (147.33 Mbps), Norveç: (142.23 Mbps).

En hızlı sabit internet kullanan ülkeler ise : Singapur (289.98 Mbps), Hong Kong (282.48 Mbps), Şili(274.46 Mbps), Birleşik Arap Emirlikleri (272.90 Mbps) İzlanda (255.69 Mbps).







Speedtest'in Mayıs 2024'ü baz alan raporuna göre mobil internet hızında Türkiye 147 ülke arasından 68. sırada yer alabildi.

Türkiye'nin ortalama mobil internet hızı 40,77 Mbps. Ortalama yükleme hızı ise 14,38 Mbps.

Geniş bant sabit internette ise Türkiye, 181 ülke arasından 111. oldu. Sabit internet hızı ortalamamız 44,21 Mbps. Ortalama yükleme hızımız ise 13,54 Mbps.

Oysa küresel mobil internet indirme hızı ortalaması 52,48 Mbps seviyesinde. Yükleme hızı ise 11,07 Mbps.

Sabit internette dünyada ortalama indirme hızı 93,67 Mbps. Ortalama yükleme hızı ise 46,50 Mbps.

Yani Türkiye'nin hem mobilde hem de sabit internette indirme ve yükleme hızı küresel ortalamaların bile çok altında!

Üzerinde uzun uzun tartışılacak bir haber bu!

Bu sorunu dönem dönem yazıyorum.

İnternet ve GSM firmaları internet altyapısına yatırımda ortak hareket etmeliler!

Devletimiz internet hızının yükseltilmesini sağlayacak kararlar almalı.

İnternet çağında internet hızı bu kadar düşük olan bir ülkenin gelişimi de yavaşlar!

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"Bütün zayıflıklarınızı bilen ama onları asla size karşı kullanmayan insan, doğru insandır." (Yedi Numara)



