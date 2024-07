Marmaris'in Bördübet mevkiinde önceki gün çıkan orman yangınında bölgeden karavanlarıyla uzaklaştığı görülen üç şahıs gözaltına alındı.

Karavancıların yaktıkları mangal ateşiyle yangına neden oldukları düşünülüyor.

Mangal ateşi, sigara izmariti, kırık cam şişeler vs. yüzünden güzelim ormanlarımız kül oluyor.

Türkiye'de son dönemde karavan turizmi zirve yaptı. Otel fiyatları ve yazlık kiraları yüksek olduğu için vatandaş daha ekonomik olan karavan turizmini tercih ediyor.

Ormanlarda karavancıların yaktığı her mangal ateşini denetlemek ise imkansız.

Karavan sayısındaki artış ve denetimsizlik birçok sorunu da beraberinde getiriyor.









Turistik bölgelerde kıyı şeridi karavanların işgali altında.

Günübirlik denize gidenler araç park edecek yer bulamıyor!

Karavan kamplarının sayısının az olması ve yüksek otopark fiyatları yüzünden birçok karavan boş bulunan alana park ediliyor.

Daha önce İstanbul'da Maltepe ve Pendik sahil şeridinde yol kenarına ve ücretsiz park alanlarına bırakılan ya da terk edilen karavanlar haber olmuştu.









GÜNLÜK EV KİRALAMA!

Aldığım duyumlara göre yol kenarlarına ya da park alanlarına çekilen karavanlar günübirlik ya da tek gecelik ilişkiler için kiraya veriliyor!

Vatandaşlardan karavanların uygunsuz kullanıldığına yönelik şikayetler geliyor.

Sosyal medyada "Doğada, açık alanda karavanda aşk başkadır" gibi esprili yorumlar yapılıyor!

Günlük kiralık evlerle ilgili çıkarılan yeni yönetmelikten sonra böyle bir gelişmenin yaşanması doğal.

Artık bir evi 100 günden kısa süreli kiraya verecek ev sahiplerinin, izin belgesi almaları ve bazı yükümlülükleri üstlenmeleri gerekiyor.

İzinsiz bir şekilde günübirlik kiralamanın cezası 100 bin TL'den başlıyor! Suçun devamında bu ceza 500 binden 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Günübirlik ev kiralama zorlaşınca, günübirlik karavan kiralanmaya başlandı.

Özetle her yasağa bir çare bulunuyor!

***



BÜTÜN UYUYANLARI UYANDIRMAK İÇİN...

Okul mezuniyet törenleri ebeveynler ve ailelerin diğer büyük fertleri için en mutlu anlardan biridir.

Çocuğunuzun, torununuzun büyüyüp okuldan mezun olduğunu görmek, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır.

NUN Okulları'nın 4. Mezuniyet Töreni'nde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ahmet Akif Albayrak'ın da aralarında bulunduğu öğrenciler mezuniyet coşkusu yaşadı.









Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve Sadık Albayrak torunlarını bu mutlu anlarında yalnız bırakmadılar.

Ancak sosyal medyada sırf Başkan Erdoğan mezuniyet törenine gitti diye NUN Okulları'na akla hayale gelmeyecek bir iftira ile saldırıldı.

Örneğin Berna Laçin'in yalanı, uydu fotoğrafları ile ortaya çıktı.

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada suikast sonucu öldürülen, gelmiş geçmiş en etkili Müslüman Siyahi Amerikalılardan biri olan Malcom X'in bir sözüne yer vermesi ise Halk TV'de yayımlanan 'Sansürsüz' programında masaya yatırıldı.









Programda Albayrak'ın sözlerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bir mesaj olup olmadığı tartışıldı iyi mi?

Bir mezuniyet töreninden çıkarılan yaygaraya bakar mısınız?

Başkan Erdoğan torununun mezuniyet törenine gidemez mi?

Albayrak oğlunun mezuniyet töreninde öğrencilere tavsiyelerde bulunamaz mı?



ALGI OYUNLARINA DEVAM!

Albayrak'ın özellikle medyadan ve kameralardan uzak durmasına rağmen oğlunun törenine katılması bile olay oluyor. Yetmiyor, Malcolm X'e yaptığı bir atıftan yola çıkılarak Maliye Bakanı Şimşek'i de kapsayan komplo teorileri ortaya atılıyor!

Albayrak'ın hâlâ komplo teorilerine konu edilmesi, maruz kaldığı manipülasyon ve dezenformasyon akıl alır gibi değil!

Oysa Albayrak, o törende yeni nesillerin yetiştirilmesi konusunda özetle şu anlamlı konuşmayı yapmıştı:

"Çok zor bir dünya ile kültürel anlamda manevi anlamda bir medeniyet sorgulamasının olduğu dünya ile muhatabız.

Birçok medeniyetin yıkıldığı, yok olduğu, tehdit altında kaldığı bir iklimde çok önemli bir hususu hiçbir zaman unutmamamız lazım.

O da şudur; bütün dünya medeniyetinin uykuya daldığı hakikate karşı kör sağır olduğu bir iklimde Malcolm X'in çok güzel bir sözü var; 'Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeterli.

Girdiğiniz her mecliste inşallah uyuyanları uyandırmayı rabbim sizlere nasip etsin..."

Dev küresel şirketlerin devletlerden bile güçlü hale geldiği, 'global dünya' düzeni diye dünyanın dev bir AVM'ye dönüştürülmeye çalışıldığı, ana dillerin, kültürlerin, toplumsal değerlerle birlikte medeniyetlerin yok olmaya başladığı bu yeni dünya düzeninde en başta çocuklarımız uyanık olmalı!

Klişe olacak ama "Bir fikir dünyayı değiştirebilir"!

Yeter ki, onları Malcolm X gibi kötü düzene karşı uyandıracak insanlar olsun!

Normalde Albayrak'ın konuşmasının üzerinden eğitim sistemi, çocukların yetiştirilme tarzı gibi pedagojik konular tartışılmalıydı ama bizim muhalif medya dedikodu ve komplo teorilerini daha çok seviyor!

***



PAZAR GÜNÜ HER YER KAPANSIN

Artık berber, kuaför ve güzellik salonları haftanın bir günü kapalı olacak. Ticaret Bakanlığı, bu işletmelerin çalışma saatlerini denetleyecek!

Güzel bir gelişme. Zaten berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanları da bunu istiyordu.

Yurtdışına çıkanlar bilir; özellikle pazar günleri marketinden kafesine her yer kapalıdır.









Ülkemizde bazen haftalık izin yapmayan ya da dönüşümlü izin yapan birçok çalışan var.

Berber ve kuaförlere getirilen haftanın bir günü kapalı olma kuralı tıpkı Avrupa'da olduğu gibi market, alışveriş merkezleri gibi farklı sektörlerde de uygulanmalı. Bizde de pazar günleri her yer kapalı olmalı.

İzin yapmak, dinlenmek insanların en doğal hakkı.