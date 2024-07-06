UEFA, EURO 2024'de Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a iki maç ceza verdi.

Kylian Mbappe son basın toplantısında Fransa'daki sol partilere oy topladı. Ceza yok. İngiliz yıldız futbolcu Jude Bellingham'ın cinsel uzvunu gösterdiği harekete bir maç ceza verildi ama bu ceza ertelendi.

2018 Dünya Kupası'nda İsviçreli Shaqiri ve Xhaka'nın Arnavutluk'un kartal simgesini Sırp taraftarlara doğru yapıp sadece para cezası aldılar.

UEFA, Merih'e ise sıfır tolerans gösterdi.

Bu ceza siyasidir, başka bir açıklaması olamaz.

Başta Almanya, Avusturya ve Hollanda olmak üzere Avrupa Birliği gurbetçilerimiz arasında yükselen Türk milliyetçiliğinden rahatsızlar!

Bir Türklük sembolü olan 'Bozkurt' işaretine ceza vererek de bu işareti siyasi sakıncalı ilan ettiler!

Türk milliyetçiliğini öne çıkaran slogan, afiş, sembol ve işaretleri yasaklamaya çalışıyorlardı şimdi UEFA'nın aldığı kararla bunu daha çok yapacaklar.

İsrail medyası da günlerdir 'Bozkurt'un anti-semitist bir işaret ve sembol olduğu konusunda kamuoyu oluşturmaya çalışıyor.

Yakında 'Bozkurt' işareti, anti-semitist ilan edilirse hiç şaşırmayın!







BUGÜN TRİBÜNLERİ İZLEYİN!

İçimizdeki ve dışımızdaki Türk düşmanları da bu skandal kararın çıkması için lobi faaliyetleri yürüttüler.

Dün de yazdığım gibi 'Bozkurt' krizinde akıllı, sağduyulu bir siyaset yönetimine ihtiyacımız var!

AB'li tarihçiler, siyasetçiler 'Bozkurt' işaretinin Türk, Moğol ve Altay mitolojisinde yer aldığını ve bunun Türklük ve yol gösterici sembolü olduğunu bilmiyorlar mı?

Bilmiyorlarsa, onların anlayacağı dilden, tane tane basit bir şekilde 'Bozkurt' sembolünü anlatmak için lobi faaliyetleri yapmakta fayda var.

"Anlatsak ne olur ki adamların niyeti belli" diyebilirsiniz!

Lakin siyasi kavramlar üzerinden dönen mücadele felsefeyle, fikirlerle ve algı yönetimiyle yapılır!

Bugün Ermeni soykırımı iddialarını dünyaya kabul ettirenler yarın Rum, Kürt vs. kartlarını masaya sürerler. Türk milliyetçiliğini sakıncalı düşünce ilan ederler!

O yüzden Merih'e verilen cezayı futbol üzerinden okumamalı ve ona göre hareket etmeliyiz.

Bu arada Avrupalı siyasetçilerin ve UEFA'nın da unuttuğu bir şey var; bu ceza A Milli Futbol Takımı ve Almanya'daki taraftarlarımız başta olmak üzere Türk milletini daha sıkı kenetleyecektir.

Merih'i cezalandıranlar bugün Hollanda maçında tribünde binlerce taraftar 'Bozkurt' işareti yaptığında ne yapacaklar acaba?

İstiklal Marşımız bile 'Korkma' diye başlıyor. Türk korkmaz!

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FUTBOL BAHANE ZAMLAR ŞAHANE!

Tüm Türkiye, A Milli Futbol Takımı'nın başarısına ve bugünkü çeyrek final maçına odaklanmışken birçok ürüne zam yapıldı, iyi mi?

Özellikle sigara ve alkole yapılan zamlar için yabancı şirketler, sosyal medyada tepki çekmeyecek bir anı seçtiler.







Nasıl olsa millet, EURO 2024'ü konuşuyor diye zam üstüne zam yapıyorlar!

Yani hayat olağan akışıyla devam ediyor!

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BİDEN'DAN ÜMİDİ KESTİLER

Joe Biden'ın törenlerde hayali arkadaşlarıyla el sıkışması, tökezleyip düşmesi, donup kalması ABD medyasında epeydir espri konusu oluyordu.

Ancak 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden'ın eski başkan Donald Trump ile televizyonda karşı karşıya gelmesi check-up testi gibi bir şey oldu.

Ve Biden'ın tartışmada düştüğü zor durum, destek gördüğü güç odaklarının bile ondan ümidi kesmesine neden oldu!

The Economist'in son kapağı da Biden'ın sağlık durumunun makul olmadığını kabul eder nitelikte.

Biden ise 'görevden çekil' çağrılarına "Hiçbir yere gitmiyorum" yanıtı verdi.









Eğer Biden seçime girerse Donald Trump'ın Kasım'daki seçimi kazanma olasılığı artar.

Biden görevi bıraksa bile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in de Trump karşısında şansı düşük görülüyor!

Son dönemde "Dünyayı büyük savaşlar bekliyor" iddialarında bulunanlar da Trump'ın seçimi kazanacağını öngörüyor olabilirler!

ABD'de demokratların sosyal refah ve ekonomiyi güçlendirmeye yönelik politikaları, Cumhuriyetçiler başa geçti mi yerini daha güvenlikçi, yayılmacı ve askeri harcamaların önünü açan politikalara bırakır!

Bu durum bir ABD siyaset geleneğidir ve silah sanayisinin daha çok silah satması için dünyada bölgesel krizler çıkarır!

Özetle "Savaş çıkacak" diyenlerin haklı çıkma ihtimali artıyor!

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34 PLAKALILAR VE DİĞERLERİ

Trafikte, yerli kaynaklarla geliştirilen yapay zeka destekli radar cihazı kullanılmaya başlanmış.

Yeni cihazının, aynı yönde dört şeritteki tüm araçların hız tespitini yapabildiği belirtiliyor.

An itibariyle Alanya'dan bildiriyorum; trafikte EDS hız limitlerini ve trafik ışıklarını takmayan birçok sürücü var.

Alanyalıların bildiği, benim bilmediğim ne var diye merak etmiyor değilim!

Yurtdışı plakalı araçlar da kuralları sallamıyor.

Onlara ceza kesilmiyor mu?







Öte yandan Antalya-Alanya-Mersin sahil yolunda insanları çıldırtacak derecede çok sayıda trafik ışığı ve EDS sistemi var.

Sürücüler bu durumdan sıkılıp "Ne olursa olsun" deyip geçiyor da olabilir!

Dün başıma gelen ilginç olayı da paylaşmak isterim; bir araç 'U' dönüşünün yasak olduğu yerde önüme kırıp 'U' dönüşü yaptı. Ben de kornaya bastım. Adam camdan kafasını çıkarıp "Görmüyor musun görmüyorum" dedi.

Baktım adam hakikaten görmüyor, bir gözünü tamamen kapatan bandaj vardı.

Galiba benim onun gözündeki bandajı görüp, yol vermem gerektiğini anlatmaya çalışıyordu. Ve sonra da hızlı ve öfkeli bir şekilde patinaj yaparak uzaklaştı.

Evet, genelleme yapmak doğru değil ama bence Türkiye'de şoförler 34 plakalı ve diğerleri diye ikiye ayırılıyor.

34 plakalılar daha seriler ve daha iyi şoförler.

Özellikle Ege, Akdeniz bölgesinde artık iklimin yarattığı rehavetten midir bilinmez kurallara uymayacak ve basit sürücülük hataları yapacak kadar rahatlar!

İsterse Elon Musk destekli yapay zeka radar sistemi getirilsin, cezalar uygulanmadığı sürece işe yaramaz!