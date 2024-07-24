9 Temmuz 2024 tarihinde şöyle bir haber çıkmıştı: "Malatya İnönü Üniversitesi'nde görev yapan akademisyen çift Yeliz Toptaş ve Murat Toptaş, metal oksitler ve bor mineralleri kullanarak İHA'ları lazer silahlara karşı koruyabilecek sudan iki kat hafif ileri fonksiyonel bir malzeme geliştirdi."

Ve önceki gün bu iki akademisyen çifte yönelik suikast girişiminin emniyet tarafından engellendiği haberi çıktı.

Malatya'da Toptaş çiftinin aracını aynı yöne ilerleyen bir otomobil çarparak durdurmuş. Dört kişi, çifte suikast girişiminde bulunmaya çalışırken tam o sırada olay yerinden geçmekte olan trafik ekipleri duruma müdahale etmiş.

Zanlılardan ikisi olay yerinden kaçarak uzaklaşmış. Trafik ekibi, diğer iki zanlının kimlik kontrolünü yapmak istemiş. Ancak onlar da araca binerek kaçmış. Polis ekiplerinin ısrarlı takibi sonrasında iki zanlıdan biri yakalanmış. Diğer zanlının ise görevinden ihraç edilen eski bir asker olduğu tespit edilmiş.







Bu haberleri okuyunca aklınıza ilk Toryumdan nükleer enerji üretme projesinin mimarı Prof. Dr. Engin Arık ve beş kişilik ekibinin 2007'de şüpheli uçak kazasında hayatlarını kaybetmeleri ve Aselsan mühendislerine düzenlenen suikastlar geldi değil mi?

Sosyal medyada Toptaş çiftiyle ilgili hemen komplo teorileri üretildi.

Ancak dün Malatya Emniyeti olayın suikast girişimi olmadığını, maddi hasarlı trafik kazasının ardından yaşanan kovalamaca olduğunu açıkladı.

Araca çarpan şoför alkollü çıktı.

İlk çıkan haberlerde askeriyeden ihraç edildi diye bahsedilen kişi normal sözleşmeli asker olduğu ve sözleşmesi bitince görevinden ayrıldığı ortaya çıktı! Peki, bu basit trafik kazasıyla ilgili neden ve nasıl suikast girişimi diye haber yapıldı? Sözde suikast girişimine uğrayan iki mucit, 2021 yılında kayısıdan roket yakıtı ürettiler diye haberlere çıkmışlar iyi mi?

Mucitlerimiz daha sonra da "Yengeç kabuğundan radyasyon kalkanı ürettik, artık astronotlar uzayda korkmadan gezebilirler" diye TV kanallarına konuşmuşlar.

Yoksa Toptaş çifti bu haberlerden sonra kurumlardan projeleri için teşvik mi aldı? Sıradan bir trafik kazasında tartışmaya girdikleri kişileri 'suikastçı tim' diye bir muhabire haber mi yaptırdılar? Düşünsenize haber yalan haliyle kalsa Toptaş çifti belki de kahraman ilan edilecekti!

Normalde çiftin olayın suikast girişimi olmadığına dair bir açıklama yapması gerekmiyor muydu?

Yalan haberin yayılmasını izleyip suikast girişimine uğrayan çift diye anılmak mı istediler?

Evet, "Türkler yapamaz klişesini" sevmiyoruz, bilim insanlarımıza inanıyoruz ama medyanın da her mucize icat haberine de balıklama atlamaması lazım!

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ÇOCUK SAHİBİ OLAMAYANLARA MÜJDE!

Yeni bir çalışma ile kadınların doğurganlık süresini beş yıl uzatabilecek bir ilaç geliştirildi.

35 yaş ve üzeri 34 kadının katıldığı çalışmanın ilk sonuçlarına göre ilaç, kadınlarda yumurtalık yaşlanmasını yüzde 20 oranında azaltabiliyor.







Doğum oranlarının hızla düştüğü bir dönemde bu ilacı geliştirmek insanlığın geleceği adına devrim sayılır.

Çocuk sahibi olmak isteyip de yaşı gereği çocuk sahibi olamayan birçok kadının hayalleri gerçeğe dönüşebilir.

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FENERBAHÇE ZARARLI ÇIKTI

Süper Lig'de 12 yerli-12 yabancı kuralı daha hayata geçmeden değiştirildi!

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısını 26'dan 28'e çıkardı.

Ve Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkân sağlandı.







Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına ise devam edilecek.

Peki, planlamasını 12 yabancıya göre yapan ve yerli futbolcularla kadrosunu genişleten takımlar ne olacak?

Böylece TFF yönetiminin değiştirilmesinde başrol oynayan Fenerbahçe, yeni TFF'den ilk golü yemiş oldu!

Fenerbahçe, kaliteli yerli oyuncu kadrosuyla rakiplerine karşı bir üstünlük kurmuştu. 14 yabancı kuralıyla bu üstünlüğünü kaybetti!

Kurallar hayata geçmeden değişecekse yeni kural çıkarılmasın daha iyi!