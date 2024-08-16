Sosyal medyada bir elektrikli otomobil sürücüsü yaşadığı şarj sorununu şöyle paylaştı:

"Antalya-Migros'un otoparkında tam şarj ünitesine girecekken karşıdan bir araç gelip direkt park etti. Araç benzinliydi. Adama 'Kardeş şarj edeceğim' dedim.

Bana 'Ara polisi gelip çeksin o zaman şarj edersin anca' deyip gitti. Önce AVM güvenliğine söyledim bir şey yapamayacaklarını söylediler. Daha sonra polisi aradım onlardan da aynı cevabı aldım."

Ülkemizde özellikle büyük şehirlerde otoparkların sayısı az olduğu için artık park yeri bulmak büyük mesele haline geldi.

Haberlerde izliyoruz; park yeri için insanlar birbirini öldürüyor.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi elektrikli şarj yerlerine benzinli, dizelli araç park edenlerin sayısı artıyor.

Düşünün; uzun yoldan geliyorsunuz, şarjınız bitmek üzere uygulamadan en yakın şarj yerini buluyorsunuz ama bencil bir insan oraya benzinli aracını park etmiş.









SAYI YETERSİZ!

Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı, Nisan 2024 itibarıyla 105 bin 603'e ulaştı. Son iki yılda elektrikli araç sayısı yedi kattan daha fazla arttı ve bu sayı katlanarak devam edecek.

Şarj noktası sayısı ise 1 Nisan 2024 itibarıyla 11 bin 412'si yavaş, 5 bin 821'i hızlı şarj olmak üzere 17 bin 233'e ulaştı.

Şarj noktası sayısı her geçen gün artıyor ama elektrikli araç sayısına oranla çok düşük.

Özetle şarj noktalarına fosil yakıtlı araç park edilmesinin önüne geçilecek yasal uygulamalar devreye girmeli.

Bu kulağa küçük bir sorun gibi gelebilir ama küçük sorunlarla uğraşmayarak devasa boyuta ulaştırmamızda üstümüze yok!

Yarın bu sorun yüzünden de birileri ölebilir!

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MELBOURNE DE SCOOTER'I YASAKLADI

AVUSTRALYA'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne'de güvenlik endişesiyle kiralık elektrikli scooter yasaklandı.

Melbourne Belediye Başkanı Nicholas Reece, yaptığı açıklamada, scooter kullananların kötü davranışlarından bıktığını, çok fazla insanın scooter'ını kaldırımda kullandığını, düzgün park etmediğini ve diğer insanların bu araçlara takılıp düştüğünü belirtti.

Şimdi 30 gün içinde iki şirket sokaklardaki bütün scooter'ları toplayacak.







Geçtiğimiz yıl Paris Belediyesi de benzer bir karar almıştı.

Sahi Türkiye'de özellikle İstanbul'da scooter sorunu tartışılıyordu! Sonra bu tartışmalar bıçak gibi kesildi!

Oysa İstanbul'da daha scotter'ların park ve kaldırımda sürme sorunları bile halledilemedi.

Her yıl en huzurlu şehirler listesinde üst sıralarda yer alan, nüfusu 5 milyon olan Melbourne'de bile scooter yasaklanıyor ama bizde scooter kazalarının bile önüne geçilemiyor!

Geçtiğimiz yıl bin 840 scooter kazası yaşandı ve bu kazalarda 8 kişi hayatını kaybetti.

Kiralık scooter'ların sayısı da her geçen gün artıyor.

Konuşulmayınca, scooter sorunu çözülmüş olmuyor!

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HALAY İÇİN TRAFİĞİ KESMEK

ÖNCEKİ gün İstanbul'da E-5 Karayolu Florya mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, akan trafiği durdurup dakikalarca halay çekti.

Arkada araçlar arasında acil işi olanlar, hastaneye uçağa yetişecek olanlar mı var umurlarında değil!







Bu medeniyetsizlik defalarca haber oldu, gündemde tutuldu ama değişen bir şey yok!

Halay çekenler ceza yiyeceklerini biliyorlar lakin taşıt yolu üzerinde trafiği engelleyecek hareketlerde bulunmanın cezası sadece 690 TL olduğu için umurlarında değil.

Halay çeken her araç sürücüsünün ehliyetine el koyup, aracını trafikten men edin bakın bir daha yapıyorlar mı?

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BİR ŞEFTEN FAZLASIYDI

ÖLÜMÜNÜN üzerinden altı yılı aşkın bir süre geçen ünlü şef Anthony Bourdain'in hayatı film oluyor.

Filmin yönetmen koltuğunda Matt Johnson'ın yer alması ve aktör Dominic Sessa'nın da Bourdain'i canlandırması bekleniyor.

"Bir şefin hayatı film olur mu?" demeyin!

Bourdain ABD'de prestijli restoranları yöneten bir şeften, çok satan yemek kültürü yazarından ya da Emmy ödüllü televizyon sunucusu olmaktan daha fazlasıydı.







Bence o "Bir vicdanının olması, yapabileceğin en iyi kariyerlerden biridir...", "Bedeniniz tapınak değil, lunaparktır. Keyfini çıkarın..." gibi konuşan bir modern zaman filozofuydu. Dünyada lezzet avına çıktığı yolculuklara çarpıcı insan hikâyeleri de sığdırıyordu.

Dünyayı dolaşıp en güzel lezzetleri tadarak şöhret olmak ve büyük paralar kazanmak gibi birçok insanın imreneceği bir hayat sürdüren Bourdain'in neden bu keyifli hayattan vazgeçip intiharı seçtiği hâlâ gizemini koruyor.

'Tony' adıyla çekilecek film belki Bourdain ile ilgili bazı sır perdelerini aralar.

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İŞTE BİR ÇÖZÜM!

Sokak hayvanları için ücretsiz hizmet veren veterinerlerin listesi dolaşıyor sosyal medyada.

Bu gönüllü veterinerler, ilk rutin muayeneyi, iç ve dış parazit aşısını, kuduz aşısını, altı aylıktan küçük olan köpekler için çip ve karne işlemlerini ücretsiz yapıyorlar.

Ayrıca maliyet fiyatına mama veriyorlar.

Bu hizmetleri sunan bazı belediyeler de var.







Keşke yapılanlar listesine kısırlaştırma da girse ama onun maliyeti yüksek.

İşlem süresi de en az 30 dakika.

Sokak köpekleriyle ilgili son yazımda; tartışmak ve kavga etmek yerine çözümler üretsek diye yazmıştım.

İşte sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet sunan veterinerler çözüm için güzel bir adım ama yetmez!

Köpeklerin kısırlaştırma işlemleri, yeni barınakların kurulması için yardım kampanyaları düzenlenmeli.

Başkalarına örnek olsun diye sokak köpeği sahiplenenlerin haberleri yapılmalı.

Hayvan severlerin gönüllü olarak çalışmalarını sağlayacak projeler üretilmeli. Köpek dostlarımızı yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapmalıyız!