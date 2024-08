Nusret'ten sonra artık yeni bir küresel fenomene sahibiz galiba.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç, kendisine göre çok doğal ama başkalarına göre sıra dışı atış stiliyle fenomene dönüştü.

Oysa Dikeç gümüş madalya kazandı.

Tarih şampiyonları yazar. Peki, Dikeç'i yenip ülkesine altın madalya kazandıran Sırp atıcıyı hatırlayan, ismini bilen var mı?

Damir Mikec belki de en şansız olimpiyat şampiyonlarından biri olabilir.

Mikec özel lens, göz maskesi, kulak koruması vs. yardımcı ekipmanlarla mücadele ederken Dikeç'in ekipmansız, eli cebinde sakin, doğal, umursamaz bir şekilde atış yapması ona altın madalyadan daha çok şey kazandırdı.

Sosyal medyada en büyük başarı kıstası sıra dışı olmak. Gümüş madalya kazansanız bile olimpiyat şampiyonu sıradan ama siz sıra dışıysanız bir gece kahraman olabilirsiniz.

TÜRK AMCA!

Nusret PR ekipleriyle çalışarak ve tanıtıma büyük paralar harcayarak fenomen olmuştu.

Dikeç ise neredeyse hiçbir şey yapmadan küresel ikon olma yolunda ilerliyor.

Aslında Dikeç'i doğal karizması dışında ünlü yapan Japonlar!

Evet, yanlış okumadınız!

Mashable Türkçe sitesinin haberine göre X platformunun en popüler hesaplarından biri olan, 4,2 milyon takipçili non aesthetic things'in, "Türkiye özel lenssiz, göz maskesiz, kulak korumasız 51 yaşında bir adam gönderdi ve gümüş madalya aldı" şeklinde yaptığı paylaşımı saatler içinde 105 milyondan fazla görüntülendi.

Bu paylaşım şu an bile çığ gibi büyüyor.

Non aesthetic things'in 4,2 milyon takipçisi de bu paylaşımdan ilham alarak birbirinden komik, anlamlı paylaşımlar yapınca olay büyüdü.

Hikâyenin devamını biliyorsunuz.

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk bile Yusuf Dikeç paylaşımı yaptı.

Japonlar, Dikeç'in 'çabasız karizmasına' ve kusursuz sadeliğiyle keskin atışlar yapabilmesine hayranlık duymuşlar. Ve ona "Türk amca" lakabını takmışlar.

'Çabasız karizma' ne kadar güzel ve anlamlı bir tabir değil mi? Sosyal medyada gündem olmanın anahtarı da 'çabasız karizma' olmak.

Yani kendiliğinden,'PR' desteksiz, kusursuz bir sadelikle dikkat çekebilmek.

Non aesthetic things hesabından yapılan "Adam bu sabah böyle uyanıp olimpiyata katılmaya karar vermiş gibi duruyor" paylaşımında da olduğu gibi Yusuf Dikeç, eli cebinde hiçbir şey umurunda değilmiş gibi atış yaptı ve dünyası değişti.

Hayat gerçekten enteresan.

Dikeç'in şimdi ilk yapacağı iş bir sosyal medya ajansıyla anlaşmak ve telif haklarını koruyacak sağlam bir avukat bulmak olmalı.

HAKLIYKEN HAKSIZ OLMAK!

Şu an Türkiye'nin gündeminin birinci olayı ne İsmail Haniye'nin suikasta kurban gitmesi, ne Türkiye'de ilan edilen yas, ne İran-İsrail-ABD üçgenin gerilimin artması, ne de olimpiyatlar!

Ülkede en çok konuşulan olay Instagram'ın kapatılması.

Fenomenler işimizden olduk diye ağlıyorlar...

Ergenler Instagram'a girememekten şikayetçi...

Kadınlar eşe dosta hava atacak paylaşım yapamamaktan dolayı depresyonda...

Oysa önceki güne kadar Instagram, İsrail vahşetine açık destek çıktığı ve şehit Hamas lideri İsmail Haniye paylaşımlarına uyguladığı sansür yüzünden büyük tepki çekiyordu.

Rüzgâr Instagram için tersten esiyordu.









BTK, Instagram'ın 'katalog suçlara uymadığı' gerekçesiyle erişime kapatıldığını açıkladı ama birçok insana göre kapatılma nedeni;

Instagram'ın Haniye ile ilgili Türkiye'den yapılan taziye paylaşımlarının sansür uygulamasına karşılık vermek.

Oysa katalog suçlar arasında çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk'e hakaret gibi maddeler var.

Bu durum Atatürkçülerin bile umurunda değil.

Sosyal medya çağında ne kadar haklı gerekçelerle olursa olsun platformların kapatılmasını insanlar özel ve günlük hayatına müdahale olarak görüyorlar.

Türkiye'nin Instagram yasaklayan Çin, Kuzey Kore, Rusya ve İran kategorisine girdiği eleştirisinde bulunuyorlar.

Instagram'ın Filistin'de bile açıkken Türkiye'de kapalı olmasını anlamsız buluyorlar.

Kapatmanın e-ticarete olan günlük zararının 1,9 milyar TL olduğunu iddia edenler de var.

Hele bir olay internette goygoy malzemesine dönüştü mü geri dönüşü olmuyor.

Küresel internet devleriyle farklı yöntemlerle, kapatmadan, susturmadan mücadele etmek gerekiyor.

Hiçbir şey yapılmasaydı. Instagram, Haniye paylaşımlarını sansürlediği ve İsrail'e açık destek sunduğu için tepki görmeye devam edecekti.

Haklı olsanız bile kapatmak, sansürlemek sizi haksız yapar!

İRAN'IN İMAJI ZEDELENDİ

Hamas lideri İsmail Haniye suikastıyla ilgili yeni detaylar gelmeye başladı.

Haniye'nin İran'da kaldığı odaya aylar önceden bomba yerleştirildiği iddia ediliyor. Yetkililer, patlamanın camları kırdığı ve binanın duvarının bir kısmını yıktığı ancak binanın diğer kısımlarında çok az hasar olduğu tespitinde bulundu.

Bu da olayın bir füze saldırısı olma ihtimalini düşürüyor.







Haniye'nin Tahran'da kaldığı dairenin Devrim Muhafızları Ordusu'nun korunan yüksek korumalı bir binada olduğu açıklandı.

İçeriden birilerinin yardımı olmadan oraya bomba yerleştirmenin zor olduğu iddia ediliyor.

Bu olasılık da İran rejimi içerisinde İsrail'in işbirlikçisi olma ihtimalini güçlendiriyor.

Bu şaşılacak bir durum değil. ABD destekli MOSSAD dünyanın en güçlü istihbarat teşkilatı.

MOSSAD'ın sızmadığı yer yoktur.

Ancak üst üste İran'da suikastların düzenlenmesi, en son Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin düşmesi İran'ın prestijine zarar verdi.

Her saldırıdan sonra İran, İsrail'e karşı esip gürlüyor ama karşılığını da veremiyor.

İran rejiminin önce kendi içinde büyük çaplı bir temizlik yapması, hainleri tek tek bulması gerekiyor! Şu an siyasetçiler açısında ziyaret edilecek en güvensiz yerlerden biri İran olsa gerek!

"Aşk asla pişman olmamaktır." (Love Story)