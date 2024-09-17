Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olup 'Türkiye'nin en güzel kadını' seçilen İdil Bilgen bazıları tarafından yeterince güzel bulunmadığı için tartışma konusu olmuştu.

Hatta onu Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Şabaniye' karakterine benzetip, büyükelçi olan babasının torpiliyle güzel seçildi iddiasıyla linç edenler bile oldu.

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil, bu kez de Sağlık Bakanlığı'nın kurasında Bingöl Yayladere İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi'ne doktor olarak atanmasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ve yine eleştirilmekten kurtulamadı. İşte sosyal medyada çıkan bazı yorumlar:







"Babası tüm torpil hakkını yarışma için kullanmış."

"Bingöl'e gider de çalışırsa, benim için güzeldir."

"O kadar eleştirilince, sempati toplamak için yapılmış bir hamle olarak yorumladım."

"Hayaller Paris, Hayatlar Bingöl!"

"Bingöl'e gideceğini hiç sanmıyorum."

"Güzelliğine göre atanmış"

Sosyal medyada takılmaktan Bingöllülere sıra gelmez."

"Biz sana doktor olamazsın demedik, biz sana güzel değilsin dedik!"

"Bingöllü olarak böyle "güzel" habere ihtiyacımız vardı." İdil hakkında hala acımasızca yorum yapılmasına şaşırıyorum! Ne istiyorsunuz bu kızdan? Öte yandan İdil'in güzelliği tartışılmasaydı bazı güzellik kraliçeleri gibi birkaç günde unutulacaktı ama şimdi çok popüler.

Tam da popülerliğinin tadını çıkarıp, bunu kariyere dönüştürecekken doktor olarak Bitlis'e atanması da ilginç oldu.

Şimdi asıl merak edilen;

İdil'in bu kadar popüler olduktan sonra Bingöl'e gidip gitmeyeceği...

William Shakespeare'in ünlü sözünden uyarlarsak; Bingöl'e gitmek mi, gitmemek mi? İşte bütün mesele bu! İdil için zor bir karar. Umarım Bingöl'e gider ve Türkiye'nin en güzel doktoru olarak gündemde kalmaya devam eder!

Gitmezse çok eleştirileceği kesin!

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USTA KRİZİ!

Son dönemde birkaç yazımda usta bulmanın artık zorlaştığından bahsetmiştim.

28 Mart 2024 tarihinde "Bu devirde ustaysan kralsın!" başlıklı yazımda kariyer sitelerinin verilerine göre; kebap ustası için açılan bir pozisyonun dolma süresi 62 güne, elektrik ustası için 42 güne kadar çıktığından bahsetmişim.

20 Ağustos 2024 tarihli yazımda ise en çok ihtiyaç duyulan meslekler sıralamışım; elektrik, sıhhi tesisat, boya ve kalıp ustasıyla birlikte demir bağlama, demir kaynak, seramik, mobilya, PVC doğrama, parke döşeme, mermer ustası...

Bu yüzden dün Türkiye Gazetesi'nde çıkan 'İstanbul'da usta krizi!' başlıklı habere hiç şaşırmadım.

Evini boya-badana yaptırmak isteyenler, tadilat düşünenler fahiş fiyat çeken ustalardan bıkmış.

İstanbul'da ustalar semtine göre fiyat verirken, iki semt arasında (Beylikdüzü- Etiler) tamirat ve tadilat işleri için istenen fiyat farkı yüzde 70'i buluyormuş.

Aslında usta krizi birçok ilin genel sorunu oldu.

Vatandaş usta bulamayınca ya da ustanın ücreti yüksek gelince YouTube videolarından derdine çare arıyor artık.

Bu arada o videolardan küçücük tamiratlar için ustalara ne çok para verdiğinizi de öğrenmiş oluyoruz!









KAYIT DIŞI ÇALIŞIYORLAR

Zor usta bulunan mesleklerde ise ustalar artık nakit ücret almadan işe başlamıyormuş.

Ama fiş, fatura kesen usta yok!

Eskiden ustanın ödeyeceği vergiyi kimse kafaya takmazdı. Şimdi ise ustalar çok iyi kazanıyor.

Bazı ustalar, doktorlardan, mühendislerden daha çok kazanıyor lakin bazıları kayıt dışı çalıştıkları için vergi ödemiyor.

Gençlerimizin temel sorunu mesleksizlik! Avrupa'da nüfusa göre en çok üniversite öğrencisi Türkiye'de ama üniversite mezunu birçok genç işsiz.

Devlet üniversitelerinde ihtiyaç fazlası mezun veren bölümler de kademeli olarak kapatılmalı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerinin sayısını artırmaya başladı. Bu güzel gelişme ama sayı henüz yeterli değil. Birde gençleri meslek sahibi olmaya teşvik etmek gerekiyor.

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TRANSFER DÖNEMİ AŞIRI UZUN

Süper Lig 9 Ağustos'ta başladı ama 24 Haziran tarihinde başlayan yaz transfer dönemi 13 Eylül'de sona erdi.

Transfer dönemi aşırı uzun. Birçok transfer lig başladıktan sonra yapıldı.

Bazı futbolcular Avrupa Kupaları listelerine yazılamadı.

Avrupa Kupaları elemelerine hazır çıkmamız için transfer sezonu 1 Eylül'de bitmeli.







Ligde mücadele eden ekipler, 52'si yerli, 107'si yabancı 159 futbolcu transfer ettiler. Sahada en az üç yerli futbolcu olmasını az buluyorken şimdi değiştirilen kurallar ve eldeki yabancılarla birlikte artık bütün takımlar 11 yabancı ile sahaya çıkabiliyor.

Başta dört büyükler olmak üzere birçok kulüp ellerindeki bazı yabancıları çok az paraya sattı ya da serbest bıraktı.

Transfer limitleri lafta kaldı!

Transfere harcanan parayla kulüplerin gelirleri arasında büyük fark var!

Ligin güç dengesi ve rekabet ortamı da altüst oldu. Üç büyüklerin Anadolu takımları arasındaki maçları antrenman maçı kalitesinde geçiyor.

Yerli futbolcular yerine Afrikalı futbolcuları yetiştiriyoruz! Sonra A Milli Futbol Takım'a 80 milyonluk ülkede santrafor bulamıyoruz!

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ZUMBALI ASKER UĞURLAMA

Asker uğurlamalarında araçlarla konvoy yapılıp trafiğin felç edilmesini ve silahla ateş açılmasını çok eleştiriyorduk.

Önceki gün harika eğlenceli bir asker uğurlaması videosu sosyal medyaya düştü.







Serdar Ortaç'ın 'Poşet' şarkısıyla zumba yaparak asker uğurlayan mahalledeki gençlerin görüntülerini izlemek çok keyifliydi.

Bu eğlencenin sonunda ne trafik kapandı ne de serseri bir kurşunla birisi hayatını kaybetti.

Umarım zumba yaparak asker uğurlamak moda olur.

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Altyazı

"-Onu kurtarmaya geldin değil mi? -Hayır, sizi ondan kurtarmaya geldim." (Rambo)



