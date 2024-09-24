İstanbul'da 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin 26 suç kaydı çıktı!

Şaşırdık mı? Elbette hayır.

Polis bu elemanı 26 kez yakalamış, işlem yapmış ama içeride değil.

Yani sorun adalet sisteminde!

Türkiye'de suçluların çoğu ya iyi hal indirimi alıyor ya da cezası erteleniyor.

Sabıkalıların çoğu cezaevinden çıktıktan sonra suç işlemeye devam ediyor.

Adalet sistemi ne caydırıcı ne de ıslah edici.

Hadi hırsızlık, uyuşturucu gibi suçları geçtim bu pisliğin iki çocuğa cinsel istismar, bir cinsel taciz, iki kasten yaralama suçları da var ama dışarıda aramızda dolaşıyor.









NEDEN ARAMIZDA?

İşte hukuk sistemi bunun yanıtını vermeli!

Bu cani neden içeride değil de aramızda da?

Şimdi yine toplumdan idam sesleri yükseldi.

İdama gelene kadar önce suçlulara hak ettiği cezaları çektirmeyi başarsak!

Bu son olaydan sonra toplumda adalete olan duygu iyice zayıfladı.

Halk öfkeli.

Adalet sisteminde, özellikle ceza hukukunda acil reforma gidilmeli.

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İNGİLTERE'DE DİPLOMANIN ÖNEMİ AZALIYOR

LinkedIn'in yakın zamanda yaptığı bir araştırmaya göre, 2021'den bu yana İngiltere'de diploma gerektirmeyen iş ilanlarının sayısında yüzde 14,2'lik bir artış oldu.

Euronews'ün haberine göre İngiltere'de işverenler, diploması olmayan personeli işe almaktan giderek daha fazla memnun oluyor.

Bunun en büyük nedeni ise işletmelerin yapay zeka ilerledikçe sosyal becerilere giderek daha fazla değer vermesi.







Yapay zeka geliştikçe angarya işleri daha fazla üstlenmeye başladıkça üniversite diplomasının önemi giderek azalacağa benziyor.

Tabii bu uzmanlık gerektirmeyen işkolları için geçerli.

Ayrıca şirketler artık işle ilgili teknik gereklilikleri öğrenmeye yardımcı olmak için eğitim sunmaya da daha istekli.

Buna müşteri hizmetleri, teknik destek ve idari destek gibi alanlarda eğitim de dahil.

Yani İngiltere'de işverenler diploma sahibi olmayan daha düşük maaşla iş verip sonra da onları ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitmeyi tercih etmeye başladı.

Elbette üniversiteler gençlere sadece meslek değil, vizyon ve kültür de kazandırıyor.



GİRİŞİMCİLİK

Ama üniversite mezunu çoğu insanın asıl işi işe girdiğinde öğrendiği de bir gerçek.

Yapay zeka geliştikçe üniversitelerin sayısı azalabilir ve şirketlerin kendi işine yarayacak alanlarda gençlere eğitim verme oranı artabilir.

Geçenlerde bir arkadaşımın oğlu "Baba üniversite eğitimini bu kadar önemseme. Ben kendi bilgisayar oyunumu geliştireceğim zaten" demiş.

İşte buna girişimcilik ruhu değinir.

Yeni nesil gençler geleceğin girişimcilikte, belli alanlarda kendini geliştirmekte olduğunu bizden daha iyi görüyorlar.

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DUDAK DOLGUSUNDA KANSER RİSKİ

İngiltere'deki Teesside Üniversitesi'den yapılan bir araştırmada, dudak dolgusunda kullanılan maddelerin kan akışına etki edebileceği ve kansere yol açabileceği ortaya çıktı.

Dolgu maddelerinde kullanılan bazı kimyasalların kalitesiz olabileceği ve maddelerin zamanla vücutta emildiğini ancak bir kısmının uzun süre vücutta kaldığı belirtiliyor.







Ve bu da zamanla kansere yol açabiliyor.

Bu nedenle dolgu işlemi yapılacak yerin hijyenik koşulları ve kullanılan malzemelerin kalitesi önem kazanıyor.

Hadi hijyenik bir yer bulundu diyelim, dudağa enjekte edilen maddenin kaliteli olup olmadığı nasıl anlaşılacak?

Cerrah Almanya'dan özel getirdik deyip düşük kalite dolgu maddesi dudağa enjekte ederse kim bilecek?

Dudak dolgusu yapmak artık rutin bir işleme dönüştü.

Asıl tehlike de burada başlıyor! Herkes yaptırıyor duygusu bir işlemin yüzde 100 sağlıklı olduğu anlamına gelmez!

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FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR KUTLAYINCA...

Derbiden sonra sahada ve tribünlerde hiçbir olay yaşanmadı. Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip sahada doyasıya eğlenip, taraftarlarıyla galibiyeti kutladılar. İşte olması gereken bu ama Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Trabzon ve Galatasaray deplasmanlarında galibiyeti kutlayamadı.







RAMS Park'ta önce stadyum görevlileri sonra kim olduğu bilinmeyen kişiler devreye girip Fenerbahçeli futbolcuların taraftarıyla galibiyeti kutlamasını engellediler. Ali Koç da bununu üzerine RAMS Park'a gitti futbolcularına sahip çıkmaya çalıştı ama bu da suç oldu! Fenerbahçeli futbolculardan bazıları ceza aldı. Trabzon'da yaşananları ise anlatmaya bile gerek yok! Fenerbahçe taraftarı ve futbolcular yine doğru olanı yaptılar.

Bakalım Galatarasay deplasmanında neler yaşanacak?

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YİNE MÜSLÜMANLARI HEDEF ALIYOR

ABD'de başkanlık seçimlerine 42 gün kaldı. Adayların vaat yarışı devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump başkan seçilmesi halinde ilk dönemindeki "Müslümanlara yönelik seyahat yasağını" geri getireceğini açıkladı.







Yahudi seçmenleri oy kullanmaya ikna etmek için böyle konuştuğunu söyleyenler var. Ne yazık ki, ABD'de Müslüman karşıtı söylemlerle Trump'a oy kazandırıyor.

Sadece kendi toplumunu değil dünyayı da kutuplaştıran söylemler bunlar! 42 gün sonra bakalım dünyayı nasıl sürprizler bekliyor?

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Altyazı

"Yaşamdan tek umulacak şey, insanın biraz kendini öğrenmesi –o da geç gelir hep– ve sönmek bilmeyen bir yoğun pişmanlık. Ölümle dövüştüm ben. Düşünebileceğiniz en can sıkıcı karşılaşmadır bu. Elle tutulmaz bir pusun içinde yer alır, ayağının altında bir şey yoktur." (Karanlığın Yüreği)

