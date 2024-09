Geçtiğimiz ay Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov, Elon Musk'ın kendisine bir Tesla Cybertruck hediye ettiğini iddia etmiş ve makineli tüfekle donattığı araçla poz vermişti.

Musk ise Kadirov'u yalanladı, aracı hediye vermediğini açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde ise Kadirov, yaptığı açıklamada Musk'ın kalpten gelen bir hediye verdiğini ancak sonra aracı uzaktan kapattığını duyurdu.

Kadirov'un aracı karaborsadan temin edip, hediye edildi diye yalan söyleyip bir de araca makineli tüfek koyarak Musk'ı zor duruma düşürdüğü için Tesla'nın aracı uzaktan kapattığı söyleniyor.

Tesla'nın kanun dışı kullanılan araçları uzaktan kapatma hakkına sahip olduğunu biliyor muydunuz?

Yani Tesla araçla soygun, insan kaçırma vs. suçlar işleyemezsiniz. Eğer tespit edilirse Tesla aracı kilitler.

Türkiye'de de Tesla en çok satan elektrikli araçlardan biri.

Aynı prosedürün ülkemizde uygulandığına dair bir bilgiye sahip değilim. Ama istenirse olur!

Bakın burası önemli; Musk isterse her Tesla aracı bir bahaneyle kapatabilir.

İki ülke savaşa girdi ya da ülkeler arası büyük bir siyasi kriz çıktı diyelim Musk bir tarafı tutup diğer ülkedeki bütün Tesla'ları uzaktan devre dışı bırakabilir!







GÜVENLİK SORUNU

En çok elektrikli araç üreten Çin firmaları da uzaktan araç kilitleme teknolojisini akıl etmiş olabilirler!

Konu nereye geldi farkında mısınız? Yabancı elektrikli otomobil ithalatı ülke için güvenlik sorunu olabilir!

Hizbullah militanlarının çağrı cihazlarının eş zamanlı patlatılmasının farklı bir versiyonuyla karşı karşıyayız.

Aynı hesap! Patlatmalarına da gerek yok. Bir tuşa basıp Kadirov'un aracını kitleyenler, herhangi bir savaş ya da siyasi anlaşmazlığı gerekçe gösterip Türkiye'deki elektrikli araçları da devre dışı bırakabilirler!

Yani Tesla aldığınızda hiçbir zaman tamamen sizin olmuyor!

Bu son yaşanan gelişmeler savaş stratejileri ve terör eylemlerinde yepyeni bir sayfa açtı.

Düşünsenize; bundan 20 yıl sonra polis ve askeri araçlarınızın çoğu dışarıdan alınmış elektrikli araçlar olabilir! Her şey bir tuşa basmaya bakar! O zaman ne olacak?

Teknolojide geride kalan ülkeler gelecekte daha büyük tehditlere maruz kalacak.

TOGG gibi elektrikli araçlara, teknolojiye ne kadar çok yatırım yaparsak bu tehditlerden o kadar az etkileniriz.







FENERBAHÇELİ KADINLARA ÇİRKİN SALDIRI

İstanbul Bağcılar'da Galatasaraylı bir grup taraftar derbi sonrası Fenerbahçe formalı iki kadını taciz edip, saldırdı.

Neyse ki, çevredeki esnafın müdahalesiyle kadınlar kurtarıldı.

Sırf Fenerbahçeli diye iki kadını taciz etmek, saldırmak erkekliğe sığar mı?

Aslında kadınların tuttukları takımın formasını güvenle giyememeleri bir güvenlik sorunu.

Elbette bu yapılan çirkin eylem için bir kulüp taraftarı için genelleme yapmak doğru değil ama bu çirkin saldırıdan sonra Galatasaraylı taraftar gruplarından ya da yorumculardan bu durumu kınayan açıklama gelmemesi daha üzücü!







KIRMIZI KART ÇIKSAYDI...

Evet, Galatasaray galibiyeti hak etti.

Peki, derbide Sanchez'in Dzeko'ya müdahalesinde kırmızı kart gösterilseydi ne olurdu? Belki de Fenerbahçe için hak ederek kazandı yazıyor olurduk! İşte futbolda bu kadar küçük farklar neticeyi belirliyor.

Top Dzeko'nun kontrolünde, kaleye doğru ilerliyor. Sanchez arkada kalmış ve Dzeko'yu düşürüyor. Abdülkerim çaprazdan geliyor ama Dzeko topu soluna almış. Hayır, gol acısını kaybetmiyor. Hatta sol ayağıyla vurmak için pozisyon yaratıyor! Faul net kırmızı kartlık!

Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı da penaltı değil. Hakem maç 3-0 olduktan sonra bilinçli şekilde hatalı karar bile vermiş olabilir!

Her iki tarafa da hata yapıldı havası yaratmak için!

Burası hakemlerin eyyamcılıkla mesleklerini sürdürebildikleri ülke.

Maç farklı bitti diye kırmızı kart konuşulmuyor! Fenerbahçe kötü oyunuyla galibiyeti hak etmedi, lakin hak etseydi de hakeme rağmen maç kazanmak zorunda kalacağını yine görmüş olduk.







GÜVEN DUYGUSU KAYBOLURSA...

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'i darp eden şüpheli Erol Gök, tutuklanmıştı.

Gök'ün 2010'da bir kişiyi bıçakla yaralamaktan mahkemeye çıktığı, iyi hal indirimiyle beş ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 'ileride bir daha suç işlemeyeceği kanaatiyle' cezasının ertelendiği ortaya çıktı.

Yumruklanan savcı değil de normal bir vatandaş olsaydı Gök, belki de yine tutuklanmayacaktı!

Adam bıçakladığı halde hapis yatmayan bir suçlu daha da cesaretlenir. "Nasıl olsa hapse girmiyorum" der. Genelde de böyle oluyor.

İyi halden indirim alıp aramızda dolaşan böyle birçok psikopat suçlu var. Genelde insan dövmeye ciddi bir yaralanma ve ölüm olmadığı sürece ceza verilmiyor.

İnsanlar her dışarıya çıktığında acaba başıma bir şey gelir mi diye düşünürse, toplumda güven duygusu kaybolursa o ülke gelişemez!

"Gelişmeyle, darp olaylarının ne alakası var" diyorsanız yanılıyorsunuz.

İnsanlar güvende hissetmezse mutlu olamaz, dışarıya çıkıp para harcamaz ve bu yüzden de ekonomi zarar uğrar!

Birçok insan neden evinde eğleniyor ya da kendini güvende hissettiği semtlerde takılıyorlar sanıyorsunuz?

Darp, bıçaklama vs. gibi olaylarda da hapis cezası uygulanmalı. Cezaevlerinde yer yoksa daha çok cezaevi inşa edilmeli.







LİYAKAT NEDİR?

Derbinin ardından Beyaz TV muhabiri, Jose Mourinho ile cep telefonundan çeviri uygulaması kullanarak röportaj yapmaya çalıştı.

Mourinho da "Ciddi misin şaka mı yapıyorsun?" diyerek oradan uzaklaştı.

İngilizce bilmeyen muhabir çeviri uygulaması kullanarak Mourinho ile konuşabileceğini düşündü ama bu olayın videosu sosyal medyaya düşünce hem kendisi hem de kurumu espri konusu oldu.

İşte liyakat böyle önemli bir şey!







ALTYAZI

"Kız çok seksi. Vücut diline bak. Hepsi fiil!" (Anything Else)