142 milyar dolar net servetiyle dünyanın en zengin insanlarından biri olan Warren Buffett'ın kızı Susie Buffett, babasından mutfağını yenilemek için 41 bin dolar istemiş.

Babası da "Herkes gibi bankaya git" demiş, iyi mi?

Susie Buffett, bu anısını 'Becoming Warren Buffett' belgeselinde de anlatmıştı ama şimdi anlatınca sosyal medyanın etkisiyle gündem oldu.

Ya da internet siteleri eski bir anıyı gündeme getirdi. Her neyse sonuçta bu anı şu an çok konuşuluyorsa üzerine düşünmek lazım.

Susie Buffet aslında babasından yardım değil, 41 bin dolar kredi istediğini ama babasının bunu bile kabul etmediğini söylemesine rağmen bu yaklaşımı cimrilik olarak değerlendirmedi:

"Babam asla cimri olmadı. Bu sadece onun tutumluluğu ve bizim için doğru olanı yapma isteğiydi."

Sen öyle san güzelim! Bak bizim sosyal medyada çıkan yorumlara! Onlar bile mevzuyu anlamış:







"Abla sen bekle baban ölsün 1 milyon dolara raf yaptırırsın mutfağına. Bir de güzel helva kavurursun."

"Bunlar böyle zengin oluyor işte. Bu parayı kızıma vereceğime gider hisse alırım diyor. Çimri herif"

"Helal olsun baba gibi baba. Bizimkisi bana kredi çek diyor! Adam en azından kendine istemiyor."

"Lükse bak! Ben geçen babamdan para istedim. 200 lira yeter mi diyor."

"Adam nasıl para biriktirdi sanıyorsunuz?"

"Paranın değerini öğretiyor, gayet haklı."

"Adam her gün 2 dolarlık hamburgeri yiyor, şaşırmamak lazım."

"Demek ki bunlarda para yemek için değil, biriktirip dünyaya konuşturmak için var. Yemişim hayatıma yansımayan parayı? Para amaç değil iyi yaşam için araçtır. İyi yasayamadıktan sonra 142 milyar doların olsa ne olur ki?"

"Bu hayatta yemeyince de ne zaman yiyeceksin Buffet dede"

"92 yaşında yakında ölecek hala cimrilik yapıyor."

Özetle vatandaş da haklı lakin Buffet bir lafıyla piyasalara yön vermeyi de çok seviyor. Katıldığı söyleşiler bile büyük dikkatle takip ediliyor. Meseleye bu açıdan yaklaşırsak Buffet, "Kredi çek" diyerek piyasalara mesaj vermiş bile olabilir.

Belki de enflasyon değerlendirmesi yaptı. Sonuçta Buffet'in borsa ve bankalardaki parası kredi faizinden fazla kazandırıyor!

Ya da Warren Buffet da tipik bir baba! Sabah tersinden kalkmış olabilir! Ya da "Kızım 41 bin dolara mutfağı değiştirmeye ne gerek var? İdare et" demiş de olabilir!

***



CEP TELEFONLARINI DA PATLATIRLAR MI?

Lübnan'da Hizbullah militanlarının çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması askeri siber teknolojide yeni bir çağın başlangıcı olacak kadar büyük bir olay.

Önce cihazlarda bir titreşim yaratıldığı ve birçok kişi cihazı yüzüne yaklaştırdığı anda patlamaların gerçekleştiği de iddia ediliyor.

Aslında ortada büyük bir güvenlik zaafı var.







Reuters'in üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi ve başka bir kaynağa daha dayandırdığı haberine göre; MOSSAD, Hizbullah tarafından sipariş edilen 5 bin Tayvan yapımı çağrı cihazının içine az miktarda patlayıcı yerleştirdi.

Birkaç kaynak, bunun aylar öncesinden planlandığını söyledi.

Bu bilgiler doğruysa MOSSAD şeytanca büyük bir meydan okumaya imza attı!







Şimdi birçok insan çağrı cihazlarını patlatan cep telefonlarını da patlatır mı sorusuna yanıt arıyor?

Sadece telefonlar değil, internet bağlantılı elektrikli araçları bile patlatabilirler, kontrolden çıkarabilirler ya da devre dışı bile bırakabilirler!

Komplo teorilerini sevmem ama sevenler için bu son saldırıya 'büyük resim' olarak; eski ABD Başkanı Barack Obama'nın da yapımcıları arasında yer aldığı 'Leave the World Behind' filmini önerebilirim.

Çağrı cihazlarını bombaya dönüştüren saldırı 'Leave the World Behind' filminin kısa fragmanı gibi duruyor!

İnternet ve yapay zeka teknolojisi onu üretenlere, teknolojide lider olan ülkelere büyük avantajlar sağlıyor.

Günümüz teknolojisine göre ilkel sayılan çağrı cihazlarını toplu patlatanlar, cep telefonlarının bataryalarını da bombaya dönüştürebilirler!

***



WHATSAPP SİLİNEN MESAJLARI SAKLIYOR MU?

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu yargılanan amca Salim Güran'ın gözaltına alınmadan önce bazı WhatsApp mesajlarını sildiği ortaya çıkmıştı.

Ve bu mesajların ortaya çıkacağı yönünde kamuoyunda bir algı oluşmuştu.

Oysa bu yanlış bir algıydı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Meta'nın mesajlarını vermediğini açıkladı:

''Meta, şunu söylüyor: 'Biz bu mesajlaşmaları kaydetmiyoruz, depolamıyoruz. Dolayısıyla verme imkânımız yok. Bizim bildiğimiz kadarıyla da dünyada hiçbir yerde böyle bir bilgi verilmedi''







META, silinen mesajları kayıt altında tutsa ve verse WhatsApp uygulamasında kavimler göçüne benzer bir terk etme yaşanır.

Birçok insan Telegram ve Signal gibi uygulamalara geçer ve WhatsApp büyük zarara uğrar. Zaten mesajları saklamadıklarını açıkladılar. Sakladıkları ortaya çıksa önce ABD'de dava açılır.

Ama bu açıklama, fotoğraflardan, belgelere neredeyse her uygulama için kullanıcılarında izin isteyen, ortam dinlemesi yaptığı kanıtlanan META'nın silinen mesajları kayıt altına tutup tutmadığını netleştirmez.

Kişisel fikrim; seni beni değil ama dünya siyasetine yön veren insanların ya da WhatsApp kullanacak kadar saf terör örgütü üyeleri varsa onları mesajlarını takip ediyor olabilirler!

Söz konusu olan ABD ve İsrail'in çıkarları, güvenliğiyse Silikon Vadisi'nde akan sular durur!

Dünyaya mesaj takip etmiyoruz algısını yaratıp, CIA ya da MOSSAD'a silinen mesajları bile verebilirler! Sonuçta Lübnan'da Hizbullah militanlarının çağrı cihazlarını eş zamanlı olarak patlatıp 12 kişinin hayatını kaybetmesine, 2 bin 800 kişi yaralanmasına neden olan bir yapıdan her şey beklenir!

***



"Başka bir şansın yoksa bir şey yapmak için cesaret gerekmez." (Gazap Üzümleri)