Almanya'nın Dannstadt kentinde yaşayan Elmas Kazdal, sosyal medya hesabından İsrail zulmüne karşı Filistin halkının mücadelesine destek veren bir paylaşımda bulundu.

Kazdal paylaşımının ardından savcılık tarafından ifadeye çağırıldı.

Filistin'e destek veren paylaşımları gerekçe gösterilen Kazdal, Odatv'ye konuştu.

İsrail'in insanlık dışı saldırılarında Alman Hükümeti'nin gösterdiği tavrı ve İsrail politikasını bildiği için olanlara şaşırmadığını ifade eden Kazdal,

"Benim paylaştığım düşüncelerim ifade özgürlüğü kapsamındadır. Her fırsatta dünyaya ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü dersi vermeye kalkan Almanya'nın bu yaptığı ikiyüzlülüktür, çifte standarttır.

Bir ceza çıkar mı? Umuyorum çıkmaz. Çıkarsa, bu Almanya'nın, Alman demokrasisinin ayıbı olur."

Kazdal, Batı medeniyetinin işine geldiği gibi ya da çıkarları doğrultusunda fikir ve ifade özgürlüğüne izin verdiğini gayet güzel özetlemiş.









SÖZDE FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ

Avrupa'da Kur'an-ı Kerim'i yakmak, peygamber efendimize hakaret etmek düşünce özgürlüğüdür ama İsrail'in 347 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan can kaybının 41 bin 252'ye çıkmasını eleştirdiğinizde Almanya'da savcı size ifade vermeye çağırır.

Gazze'deki çocuk ölümlerini eleştirdiğinizde Fransa'da dört gazeteci işten çıkarılır.

Oscar'lı, Grammy ödüllü oyuncu, yönetmen şarkıcı olsanız bile İsrail lobisi sizi kara listeye alır, piyasadan dışlanırsınız.

X'inden Google'ına, Instagram'ından Facebook'una birçok internet devleri Filistin halkına destek haberlerine 'sakıncalı', 'terör' övücü uyarısında bulunan etiket koyar ya da haberleri sansürler!

İsrail Ordusu'nun yaptığı katliam görüntülerini sessizce, itinayla sosyal medyadan silerler.

Neyin ne olduğunu biliyorsunuz zaten yazıyı uzatmaya gerek yok.

Ancak şöyle de bir tehlike var; Alman savcının Elmas Kazdal'ı ifade vermeye çağırması ve buna benzer olayların yaşanmasının zararlarını gelecekte daha iyi göreceğiz.

Batı Dünyası'nın, İsrail'in eleştirilmesini ve Filistin'i savunmayı suç kapsamına sokma ihtimalini görür gibi olduk.

***



DANS ETMEK KÖTÜ MÜ?

Edis'in konserine giden Hazal Kaya'nın kuliste dansçılarla birlikte coştuğu anların videosu sosyal medyada paylaşıldı. Ve ünlü oyuncuya kızanlar, eleştirenler oldu, iyi mi?

İşte o yorumlardan bazıları:

"Ay bu da iyice kendini bir şey zannetti!"

"Bu kadar sevimsiz, antipatik, reklam kokan hareketler görmedim. Birisi demiş böyle yap ve Instagram'da paylaş. O da yapmış."







"Beni de hiçbir albenisi yokken ünlüymüş gibi yapsalar bu ego bende de olur. Boyu kadar megaloman!"

Bunlar en kibar yorumlar aslında. Yorumlarda bazı insanlar resmen nefretini kusmuş!

Hazal'ın reklama mı ihtiyacı var? Bu dansta megalomanlık mı var?

Dans edince ego mu oluyor?

Hazal, Edis ve dans ekibini tanıyor. Kulise gitmiş, onlarla dans edip kurtlarını dökmüş.

Ne var bunda? Dans etmek suç mu?

Konserde şarkıcıya telefon fırlatanlar, dans etti diye oyuncuya nefret kusanlar vs.

Elbette genelleme yapmak doğru değil. Ama son dönemde toplumda nefret duygusunu arttığını gözlemliyorum.

Ya da bazı sevgi duygusundan yoksun insanlar ünlülerin her yaptığına takacak bir şeyler buluyorlar!

Evet, her türden insan var sosyal medyada. X ve Instagram platformları tam bir cadı kazanı!

Neyse "Dünyayı güzellik kurtaracak. Bir insanı sevmekle başlayacak her şey" diyelim.

***



KONSER İSTEMİYOR MUSUNUZ?

Gaziantep'te düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı Simge Sağın'a atılan çiçek kafasına denk geldi.

Ünlü şarkıcı tam bu olayın şaşkınlığını yaşarken sahneye telefon fırlatıldı.

Yaşananlara sitem eden Simge de "Bir çiçek böyle verilmez. Kadınlara çiçek vermeyi bilmiyorsunuz. Mesleğini yapan bir insana telefon atmak ne kadar doğru. Ben burada mesleğimi yapıyorum. Yaptığınız çok ayıp…" diye konuştu.

Kültür Bakanlığı büyük paralar harcayarak Doğu ve Güneydoğu'daki illerde Kültür Yolu Festivali kapsamında kültürel etkinlikler, ücretsiz konserler düzenliyor.







Gaziantep'te birçok insan belki de Simge'nin canlı performansını ilk kez izleme fırsatı buldu.

Ama sahneye telefon fırlatmak nedir yahu? Ya o telefon Simge'nin yüzüne gelseydi, yaralansaydı!

Elbette bu magandalığı tüm Gaziantep halkına yükleyemeyiz. Birkaç kendini bilmezin marifeti bunlar!

Ama bölge halkı bu magandalara tepki göstermezse bu vandal hareketler devam eder.

Başka illerde bu tarz konserlerde taş atanlar bile oldu!

Ne istiyorsunuz? Konser düzenlenmesin mi? Kültür Festivali istemiyor musunuz? Yazık, çok yazık!

***



ADAM GİBİ ADAM!

Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv takımları arasında Güney Kıbrıs'ta oynanan maçın son periyodunda açılan, Türkiye'yi 'işgalci' olarak nitelendiren pankart Yunan takımının koçu Ergin Ataman'ı çıldırttı.

Ataman bu pankartı protesto etmek için hakemlerin yanına gitti, kendisini oyundan atmalarını istedi ve atıldı.







Helal olsun Ataman'a, mangal gibi yüreği var. Adam nedir, nasıl olunur dersi vermiş.

Herkes bunu yapamaz? Kolay değil! Yunan takımını çalıştırıyorsun, rakip İsrail takımı, maç Kıbrıs Rum kesiminde oynanıyor ve 'Türkiye'yi işgalci' yazan pankartı açan kendi taraftarına posta koyuyorsun.

Normalde kariyerini ve Yunan kamuoyunun kendisine olan sevgisini hesaba katacak birçok koç, o pankartı görmezden gelirdi!

Büyüksün koç!

***



Altyazı

"Şu iflas etmiş dünyada, en geçerli para birimi; kendin gibi bir insanla paylaştığın duygulardır." (Il Postino)