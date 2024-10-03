Amerika'da yaşayan sosyetik fotoğraf sanatçısı Bennu Gerede, Malibu'da gittiği meditasyon kampından paylaşım yaptı.

Gerede paylaşımında nefes terapisi yaptığı anları "Tüm hayatım boyunca nefes aldım, ancak bilinçli nefes almayı 2015 yılında öğrenmeye başladım. İlk olarak Bali'de tanıştım ve o zamandan beri hiç durmadım.

Bu uygulama, fiziksel ve duygusal olarak birçok engeli aşmama yardımcı oldu" notuyla paylaştı.

Ancak ünlü ismin nefes terapisi yaptığı anlar sosyal medyanın diline düştü.

İşte o yorumlardan bazıları:







"Para çok olunca…"

"Ticari kafamı kullanıp şöyle şeyler yapsam çoktan köşeyi dönmüştüm!"

"Çağla Şikel bunu nasıl kaptırmış"

"Bu modern insan arayışları çok saçma boyutlara ulaşıyor!"

"Abla kızma ama seni daha çok cin çarpmış gibi."

"İstediğini alamayınca oğlumun sokak ortasında sergilediği performans."

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden, Çanakkale madalyalı, asker, siyasetçi ve başarılı bir diplomat olan ve torunlarına Nişantaşı'nın yarısını miras bırakan Hüsrev Gerede hayatta olsaydı ne düşünürdü acaba?

Ayrıca ultra, 'delüks' bir hayat yaşayan Bennu Gerede'den de ne bekliyorsunuz ki?

EYT çıktığına mı sevinsin? Emeklilere büyük zam haberlerini mi tıklasın?

Bir gün Monaco'da bir gün Malibu'da takılıyor işte. Türkiye'de de fotoğraf sanatçısı etiketiyle sosyetenin entelektüel ortamlarında gözüküyor.







ÇOK FAYDALI

Yaptığı ilginçliklerle de bol bol magazine haber oluyor. Ama hakkını yemeyelim elit bir aileden gelen, iyi eğitimli, hayırsever bir insan o.

Aslında Bennu Gerede'nin sosyal medyada esprilere konu olan, çok tıklanan hareketleriyle doğru nefes alıp verme konusunda büyük bir farkındalık yarattı diyebiliriz.

Yanlış nefes alıp verememek tüm organlarımıza oksijen taşınmasını sağlayan kalbimizin iş yükünü artırır.

Doğru nefes alıp vermenin ise kalp ritminin düzelmesiyle ile birlikte kan basıncının düşürmesi, dolaşımı hızlandırması, sindirim sisteminin düzene sokması, stres ile rahatlıkla baş edebilmeyi ve uykunun düzeni sağlaması gibi birçok faydaları var. Evet, çoğu meditasyon kampları bazıları için 'zengin silkeleme' yerleri gibi gözüküyor ama nefes terapisi ya da doğru nefes alıp vermek için Malibu'ya ya da bizdeki meditasyon kamplarına gitmenize de gerek yok.

Nefes terapisi uzmanları var. Olmadı nefes terapisi videolarını izleyin.

Eminim birçok insan doğru nefes alıp, vermediğini görür böylece.

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STEVE JOBS OLMAYINCA…

iPhone 16 serisinde sunduğu yapay zeka özellikleriyle iyi satış rakamlarına ulaşmayı bekleyen ABD'li teknoloji devi Apple, büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. iPhone 16 ilk hafta satışlarında iPhone 15'e göre yüzde 12 daha düşük kaldı.

ABD'de teknoloji tutkunlarının fazla olduğunu dikkate alırsak dünya genelinde de satışlar düşük kalabilir.

Böylece yeni model ilk satışa sunulduğunda oluşan kuyruklar aslında aldatıcı olduğunu da görmüş olduk.

Genelde de her yeni modeli alan telefon bağımlıları ve durumu iyi olanlar giriyor o uzun kuyruklara.

Bilinçli tüketici yeni modelin bir önceki modelle yapay zeka özelliği ve kamera için bir buton eklenmesi dışında fazla bir farkı olmadığını kısa sürede anladı zaten.







Son beş yıldır Appel innovasyon anlamında beklentileri karşılamıyor.

Cep telefonlarında yenilik anlamında da zirveye ulaşıldı gibi.

Devrim niteliğinde değişikler beklenmediği bir dönemdeyiz.

Steve Jobs hayatta olsaydı belki şirketin yöneticilerini inovasyona daha çok yatırım yapmaları için zorlardı Şimdiki CEO Tim Cook, inovasyonu bir kenara koyup aynı ürünleri makyaj yapıp, donanım güncelleyerek piyasaya sürüyor sadece. En kötüsü ise; telefonların yeni güncellemeler yüzünden dörtbeş sene de değiştirmek zorunda kalacak şekilde üretilmeleri.

Jobs hayatta olsaydı belki hayatımızı kolaylaştıracak çok farklı yenilikler sunabilirdi.

Jobs'tan sonra Apple tamamen kar odaklı üretim yapmaya başladı.

Ee inovasyonda rakipleri de Apple'ı zorlamayınca telefon teknolojisinde devrim yapacak yeni bir Steve Jobs'a da ihtiyaç kalmıyor.

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ZAM YAPIP, TAKLİT ÜRÜN SATMAK

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini yayınladı.

Listede gıdaya ilaç etken maddesi katılması, pul bibere boya, tekstil boyasının gıdada kullanılması, lahmacuna at eti ve tas kebaba domuz eti karıştırılmasına kadar halkın sağlığını tehdit eden tam 466 ürün yer aldı.







Gıdada taklit-tağşiş yapanlar arasında ünlü, tanınmış markalar da var.

Hem enflasyonu bahane edip sürekli zam yapıyorlar hem de halkın sağlığıyla oynuyorlar!

Bu denetimler daha sık yapılmalı ve halkın sağlığıyla oynayan firmalara ağır cezalar verilmeli.

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ÇÖP ATANLARA DRONE TAKİBİ

Sultanbeyli'de araçtan çöp atanlar drone ile tespit edilip para cezası kesilmiş. Çöp tenekesi bulamayıp çöpü dakikalarca elinde taşıyan insanlarla çöpü hiç umursamadan yere atanlar arasında bir fark olmalı değil mi?







En güzel kumsala, en güzel ormana gidiyorsun her yer çöp! Ne yazık ki, temizlik bilincinde geride kaldık. Drone ile temizlik bilinci olmayan, her yere çöp atanları tek tek tespit etmek lazım. Umarım bu uygulama tüm illerde artarak devam eder. Hatta drone'lar yayaların arasında da dolaşmalı. Eğitimle olmuyorsa, cezalarla çevre temizliği bilincini halka aşılamalıyız.

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Altyazı

"Hangi kanun, kadını cinsiyeti nedeniyle daha iyi ebeveyn yapar?" (Kramer vs. Kramer)



