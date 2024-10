Güvenlik açığı nedeniyle kolay tahmin edilebilen banka şifreleri, büyük risk altında.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) o şifreleri yasaklamak için çalışma başlattı.

Ardışık il plaka kodu, takımların kuruluş tarihi ve daha birçok sembol sayı yasak kapsamına alınacak.

Bu yasak hayata geçerse birçok insan şifrelerini değiştirmek zorunda kalır.

Günümüzde insanların çok fazla karta ve uygulamaya sahip oldukları için kolay hatırlanacak şifreleri ya da farklı kartlarda aynı şifreleri kullanıyorlar.

Son araştırmalarda insanların ortalama 70-80 parolası olduğu ortaya çıktı. Bu parolalara mail, uygulama, dijital platform ve çeşitli kartlar dahil.

Aslında BDDK'nın bu çalışması doğru ve yapılması gerekiyor.

Küresel siber güvenlik danışmanı Jake Moore, 3.4 milyon pin şifresi sonuçları üzerinden yapılan araştırmada en yaygın kullanılan dört haneli şifreleri açıklamıştı: 1234-1111- 0000-1212- 7777-1004- 2000-4444- 2222-6969.







Dolandırıcılar da ele geçirdikleri kartlarda bu sayıları deniyorlar.

En güvenilir kart şifresi ise DataGenetics'in araştırmasına göre 8068. Çünkü en az kullanılan sayılar 8068!

Tabii bu açıklandıktan sonra bu şifre de güvenilir olmaktan çıktı.

İnternet bankacılığında kullanılan şifreler de genelde çözülmesi basit oluyor. Bilgisayar korsanlığı yazılımlarıyla çoğu şifre birkaç dakikada kırılabiliyor.

İnternet uygulamalarında kullandığınız şifrelerde ne kadar çok karakter yer alırsa şifrenin kırılması o kadar zorlaşıyor.

Genelde internet uygulamalarında minimum sekiz karakter kullanılması isteniyor. Çoğu insan da sekiz karakter kullanıyor. Aslında karakter sayısını 12 ya da daha fazlasına da çıkarabilirsiniz.

Şifrenizde büyük, küçük harf ve alt tire, tire, nokta vs. gibi özel işaretler de kullanırsanız bilgisayar korsanlığı yazılımları o şifreyi kolay kolay çözemez! Bir diğer hata ise insanların şifreleri telefonlarına not etmesi ya da bir kâğıda yazıp fotoğrafını çekmeleri.

Telefonunuz çalındığında ya da kısa süreliğine birisinin eline geçtiğinde eğer o kişi kötü niyetli ise ilk baktığı yer Notlar ve Foto Galeri kısımları oluyor!

Dış fırçanızı nasıl kimseyle paylaşmıyorsanız çok gerekmedikçe telefonunuzu da kimseye vermeyin!

***



HAKEMİ TEHDİT ETMEK!

Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un verilen penaltıya tepki göstererek dördüncü hakeme, "Bu penaltıyı veren hakem bir daha burada maç yönetemez" dediği görüntü sosyal medyaya düşünce büyük tartışma yaratmıştı.

Dün yine Buruk'un aynı maçın sonunda hakem Oğuzhan Çakır'a yönelik "Kutlamaya götürün bunu. Hoca hadi kutlamaya git, bak orada senin tribünün" dediği iddia edilen bir görüntü paylaşıldı.

Son görüntüde dudak okuma yöntemi kullanıldığı iddia ediliyor.







Asıl ilginç olan ise bu görüntülerin TV'deki canlı yayından kaydedilmiş olmaları. Normalde çoğu insanın farkında olmadığı bu anlar dikkatli biri tarafından TV yayınından kaydedilip medyada paylaşıldı.

Normalde hakem hataları olmasa Kasımpaşa o maçı kazanacaktı. Birçok hakem otoritesi Kasımpaşa aleyhine alınan kararları tek tek açıkladı.

Elbette asıl tartışılması gereken Buruk'un hakemi tehdit etmesi.

Çakır'ın altı dakika uzatma anons edildikten sonra Kasımpaşa gol atınca maçı 10 dakika uzatmasının nedeni acaba bu tehditler miydi?

Bu konuyla ilgili yazılacak çok şey var ama yerim yetmez.

Türkiye'de hakem olmak gerçekten zor.

***



PİLAVCILAR BÖYLE Mİ OLUYOR?

'Dune' serisiyle yıldızı parlayan Timothée Chalamet'in başrolde olduğu 'Marty Supreme' filminden ilk görüntüler ilginç bir tartışma başlattı.

Chalamet filmde dünyaca ünlü pinpon sporcusu Marty Reisman'ı canlandırıyor.

Chalamet'in 1950'li yıllara ait saç modeli, bol giyimi ve yuvarlak gözlükleri sosyal medyada şu tarz esprilere konu oldu:







"Sonunda düzgün bir saç tıraşı ama o bıyık olmamış pilavcılara benzemiş."

"Doğu Demirkol'un hayatı film mi olmuş?" Pilavcılar ince bıyıklı ve yuvarlak gözlüklü mü oluyorlarmış, ilk defa böyle bir şey duydum.

Evet, 'Dune'daki halinden çok farklı ama adam ne yapsın biyografi filminde oynuyor. Demek ki, Marty Reisman'ın gençliği böyleymiş.

Karizmatik, yakışıklı durmak için Reisman'ı olduğundan farklı mı yansıttın?

Yukarıdaki yorumları yazanlar herhalde yerli dizi ve filmlerde farklı rollerde bile hep aynı adam olmayı başarabilen, jönlere alıştıkları için Chalamet'in birbirinden farklı karakterlere bürünebilme başarısını ve yeteneğini anlayamamışlar.

***



EN GÜVENLİ KENTLER

TÜİK, gece yalnız yürürken en güvende hissedilen şehirleri açıkladı.

Birinci sırada yüzde 87.2'lik güven oranıyla Afyon var.

İkinci sırada ülkemizin en düşük nüfusa sahip illerinden Bayburt var. Güven oranı yüzde 86.

Üçüncü sırada yüzde 85,3'lük oranla Doğu Karadeniz'in önemli illerinden Rize var.

Rize'nin komşusu Artvin ise yüzde 81.6 ile dördüncü sırada.







Beşinci sırada ise yüzde 79,3 güven oranıyla Isparta yer alıyor.

Büyük şehirlerde tahmin edilebileceği gibi güven oranı düşük; İzmir yüzde 60,1, Ankara yüzde 51,1 ve İstanbul yüzde 45,1 güven oranına sahipler.

TÜİK bu araştırmayı yaparken muhtemelen şehirlerimizde işlenen suçların oranına baktı.

Güven oranı belirlenirken suç sayısı ile illerin nüfusunun ortalaması mı alındı bilmiyorum. Ortalama alınsa bile yine sağlıklı bir sonuç çıkmaz diye düşünüyorum.

Sıralamada ilk sırada yer alan şehirlerin nüfusu da zaten düşük.

Gece güvenle dolaşılacak yerler biraz da sosyal, ekonomik ve kültürel yapıyla da alakalı ama bu da kesin, net bir güven oranı çıkarmaz gibime geliyor.

***



Altyazı

"Bir gün bir şölene davet edilirsin ve gittiğinde bir bakarsın ki yemek listesinde adın yazılı." (Polis)