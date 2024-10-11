Profesyonel poker oyuncusu, iş adamı ve sosyal medya fenomeni 'Dan Bilzerian' denince akla ilk güzel kadınları etrafına alarak çektirdiği fotoğraflar, poker tutkusu ve aşırı lüks yaşantısı akla geliyor.

33.5 milyon takipçisiyle 'Instagram'ın kralı' olarak da bilinen Dan Bilzerian, aslında birçok erkeğin hayalini kurduğu hayatını sosyal medyada paylaşarak da para kazanıyor.

200 milyon doların üzerinde serveti olan Bilzerian, en çok gelir elde ettiği Instagram'ı kullanmaya bir yıl ara vermişti.

Ta ki, geçtiğimiz mayıs ayında "İsrail, Amerika'da yaşayan parazit bir organizmadır ve bize sıfır fayda sağlar.

Onların savaş suçlarını finanse ediyoruz ve onlar hükümetimizi tehlikeye atıyorlar" paylaşımını yapana kadar!

Bu paylaşım üzerine birçok insan "Hangi dağda kurt öldü" dercesine büyük bir şaşkınlık yaşadı.







Ağustos ayında bu sefer İsrailli bir kadın askerin paylaştığı tweeti'ne "Allahu Ekber" diye cevap yazdı ve insanları daha çok şaşırttı.

Sonuçta Bilzerian, İsrail'in bir dediğini iki etmeyen sosyal medyadan parasını kazanıyor.

Disney'in 'Atatürk' dizisini Yunan halkı rahatsız olur yayımlamama kararı alınca bizdeki şöhreti Bilzerian'ın kıyısından bile geçemeyecek oyuncular, şarkıcılar "Aman yarın öbür gün Disney'le bir işim olur" gibi küçük hesapların peşine düşüp Disney'i kınayan açıklama yapmaya bile çekinmişti.

Meseleye bu açıdan bakınca Bilzerian kariyerini, gelecekteki kazancını tehlikeye atma pahasına İsrail'i eleştirmekten korkmamasıyla alkışı fazlasıyla hak ediyor.

Bilzerian'ın bu tepkisine İsrail'in Karabağ meselesinde ve Ermenistan- Azerbaycan savaşında Azerbaycan'a destek olmasına kızmasını neden olarak gösterenler var.

Çünkü Bilzerian Ermeni asıllı bir Amerikalı ve Ermeni soykırımı iddialarını desteklediği için hem Türkiye'de hem de Azerbaycan'da pek sevilmiyor.

Ayrıca Bilzerian'ın marjinal yaşantısı bizdeki muhafazakârların da ona karşı mesafeli hareket etmesine neden oluyor.

Hatta kadınları meta olarak kullanması, seksist davranışları feministinden solcusuna birçok insanın tepkisini çekiyor.

Ama o beni sevenler bana yeter diye takılıyor bu hayatta.

Bilzerian'ın "Nüfuzlu Yahudilerden, İsrail hakkında paylaşım yapmayı bırakmadığım takdirde hapse atılacağımı veya öldürüleceğimi belirten çok sayıda ciddi tehdit aldım. Onlara cevabım s** git. Dünyada iyilik ve kötülük arasında bir savaş var" gibi yürekli açıklamaları İsrail'e en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan Türkiye'de bile fazla gündem olmuyor.

Bunun nedeni de yukarıda bahsettiğim Bilzerian'n sıra dışı yaşamına mesafeli yaklaşmak olabilir.



ÇOK ETKİLİ!

Öte yandan Bilzerian aynı zamanda bir entelektüel, meraklı, araştırıyor. Kur'ân okurken çekilen fotoğrafı üzerinde İsrailli troller onu sosyal medyada linç ediyor.

Bazıları da "Dan Bilzerian da doğru yolu buldu" diyor.

Asıl konuya gelelim. Önceki gün Bilzerian, 1.7 milyon takipçili X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"ABD'nin İsrail'e verdiği destek, tüm dış yardımların bileşik faizini ve "teröre karşı savaşı" hesaba kattığınızda Amerikalılara 17,6 trilyon dolara mal oldu. Yani eğer İsrail'i desteklemeseydik, her Amerikan hanesi fazladan 200.000 dolar nakite sahip olacaktı, bunu bir düşünün." İşte bu İsrail hükümetini çıldırtacak, büyük tepkisini çekecek bir paylaşım.

Bilzerian çok zeki biri. Son paylaşımıyla İsrail lobisinin ABD devletini nasıl esir aldığını, İsrail'in açtığı savaşların ABD tarafından finanse edildiğini gayet güzel özetliyor.

Instagram ve X'te toplamda 33 milyondan fazla takipçisi olan biri, İsrail'in savaş ekonomisinin ABD'ye olan maliyetini hesaplarsa ve paranın bu durumdan habersiz Amerikan halkından çıktığını söylerse birçok Amerikalıyı kış uykusundan uyandırır!

Helal olsun Dan Bilzerian'a. Yürekli, cesur adammış.

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BIDEN'IN NETANYAHU'YA KÜFRETMESİ

ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yakında çıkacak olan 'War' adlı kitabında Joe Biden'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu yalancılıkla itham ettiği ve birçok kez de küfürlü sözler kullandığı iddia ediliyor.

Kitapta, 2024 yılının ilkbaharında, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği şiddetli saldırılar nedeniyle Biden'ın, yakın çalışma ekibinden bir kişiye Netanyahu hakkında "Or..pu çocuğu Bibi (Netanyahu'nun lakabı), o berbat bir herif!" dediği öne sürülüyor.









İran'ın füze saldırısından sonra Biden'ın Netanyahu'ya "Başka bir hamle yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapma" dediği ancak İsrail'in, İran'a küçük bir saldırı düzenlediği ve bunun üzerine Biden'ın danışmanlarına, "Hiçbir şey yapmamasını söyledim. O s... bir yalancı ve kötü bir adam" dediği iddia ediliyor.

Evet, İsrail'in savaş siyaseti ABD'yi de zor duruma düşürüyor ama Biden'ın buna engel olamaması etrafının İsrail lobisi tarafından sarıldığını gösteriyor.

Belki de kitaptaki bu bölümler ABD'nin İsrail'i engellemeye çalıştığı gibi bir algı yaratmak için de paylaşılmış olabilir!

Bu algı çalışması da insanlara "Zaten Biden, Netanyahu'yu sinkaflı sözlerle yalancı ilan etmiş, ABD'nin suçu yok" dedirtmek için yapılıyor da olabilir! ABD'li siyasetçilere güvenilmeyeceğini biz defalarca gördük.

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YOUTUBE'UN REKLAM İŞKENCESİ!

Teknoloji devi Google, YouTube Premium abonelerinin sayısını artırmak için videolarda sıkça çıkan reklamların atlanamaması için 'atla' butonunu gizlemeye başladı. İnsanlara ücretsiz video izlettirmemeye kararlılar. O kadar çirkinleştiler ki, artık atlanamayan 30 saniyelik üst üste iki reklam bile koyuyorlar videolara.







İnsanlar bu reklam işkencesinden bıktı!

Oysa YouTube insanların karşılık beklemeden yükledikleri videolarla büyüdü.

Abone sayısı 100 bini geçmeyen içerik üreticilerine de çok düşük ücretler ödeyerek resmen sömürüyorlar!

İşte bir şirketin rakipsiz bir tekel olmasının zararları!

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Altyazı

"Yokluğun hayatımı tamamen dolduruyor ve onu yok ediyor." (Julieta)



