İstanbul'da iki genç kızın vahşice katledilmesi ve bir genç kadının da sokak ortasında cinsel saldırıya uğraması sonrası özellikle kadınların kendilerini savunmak için tercih ettiği biber gazları ve elektro şok aletleri anında zamlandı.

Elbette piyasayı arz-talep dengesi belirler. Ancak saldırılardan önce 80 ila 120 lira arasında satılan biber gazlarına yüzde 100 zam yapılması fırsatçılık!

Bazı ürünlerin fiyatı 560 liraya kadar çıktı!

Şaşırdık mı? Elbette hayır!







Bu fırsatçıları Kovid-19 salgınında maskeye, deprem sonrası kiralara fahiş zam yapılırken de gördük!

Aramızda fırsatı kaçırmayan, çok fırsatçı var!

Türk halkında çare tükenmez!

Bir TikTok kullanıcısı, fiyatı anormal artan biber gazının tarifini paylaştı.

TikTok'çu paylaştığı videoda bir kaba önce çamaşır suyu sıkıyor, sonra bir kaşık pul biber koyuyor. Ardından limon sıkıp, biraz su ekliyor. Sonra da bu karışımı bir güzel karıştırıyor.

Bir başkası da "2 çay kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı yağ. 1 çay kaşığı sirke ve kolonya.

Yarım saat beklet ve süzerek bir sprey şişesine boşalt. Yıllardır bunu yapar çantamda taşırım ben" diye paylaşım yapmış.

Bu tarifler işe yarar mı bilmiyorum ama YouTube'da buna benzer karışımları deneyip nefes almakta zorlandık diye videolar da paylaşıldı.

Bence tariflerdeki karışımlar tehlikeli gibi gözüküyor! Aman kendinizde denemeyin!

Ayrıca bu bir tavsiye yazısı değil, trajikomik bir durum tespitidir.

Nelerle uğraşıyoruz. Millet yakında kimyager olacak. Öte yandan biber gazının kullanımı ve taşınmasıyla ilgili bazı yasal düzenlemeler ve sınırlar da var.

Biber gazı sadece kişinin kendisini savunma amacıyla kullanılmalıdır. Gereksiz yere veya saldırgan bir amaçla kullanılması yasalar gereği suç sayılıyor.

***



MANTICI BASKINI

Tarım Bakanlığı'nın yaptığı tağşiş denetimlerinde ürünlerinde 'tek tırnaklı eti' çıkması sonucu ifşa olan bir mantı imalathanesinin müşterileri, İstanbul'daki başka bir imalathaneyi arayarak artık kendilerinden alışveriş yapacaklarını söylemiş.

Bunun üzerine İzmir'deki firma sahipleri, Maltepe'deki mantı imalathanesini basıp, iş yeri sahibi ve iki oğlunu silahla yaraladılar, iyi mi? Adamlardaki özgüvene bakar mısınız?







Müşterilerine tağşiş ürün satıp, sağlıklarıyla oynuyorlar sonra da müşterilerini kaptırdıkları rakip firmanın sahiplerini kurşunluyorlar!

Bu özgüven tabii ki, tağşiş ürün satmanın para cezasının düşük olması ve firmanın kapatılmamasından geliyor!

Hem gıda teröristleri hem de eşkıyalar anlayacağınız!

Halkın sağlığıyla oynayan firma ve işletmeler için büyük para ve kapatma cezaları uygulanmalı.

***



Z KUŞAĞI, HÜLYA AVŞAR'I NEREDEN TANIYOR?

A Para'nın sevilen sohbet programı 'Biz Bize', yeni sezona ünlü oyuncu Hülya Avşar'ı konuk ederek başladı.

Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan yaz arasından sonra keyifli sohbetlerine kaldıkları yerden devam ediyor. Bu keyifli sohbette Avşar'ın, "Gençlerden beni bilenler olunca mutlu oluyorum. Bunda tenisin de çok büyük faydası var. 20 yıldır bu sporu yapan başka ünlü yok. Anne babalar da bunu görüp çocuklarına örnek gösteriyorlar. Hülya Cup Tenis Turnuvası, 23 yaşında. 46 turnuva yapmışız..." açıklamasını enteresan buldum.

Avşar'ın çok başarılı bir sinema kariyeri var. TV şovlarıyla da milyonlarca eve konuk oldu.









Aşkları, ayrılıkları, polemikleriyle de magazin medyasının vazgeçilmez ismiydi.

Z Kuşağı'nın hafızasında fazla yer tutmaması yaşla alakalı bir durum. Evet, son dönemde biraz geriye de çekildi ama Hülya Avşar, Hülya Avşar'dır.

Türkiye'nin en popüler insanlarından biridir.

Özekle Z Kuşağı'nın Avşar'ı tenis sporundan hatırlaması ilginç. Hafızamı zorluyorum. Avşar sanki haklı. Tenis sporuyla medyada gündem olan başka ünlü hatırlamıyorum.

Hatta bir yarışmada "Türkiye'nin en başarılı kadın tenisçisi kimdir?" diye sorsalar. Tenis sporuna ilgisi olmayan biri, şıklar arasında Wimbledon'a katılan İpek Şenoğlu, Çağla Büyüakçay ve İpek Soylu gibi milli tenisçilerin arasında Hülya Avşar ismi de olsa joker hakkını kullanır gibime geliyor.

Tabii Şenoğlu, Büyükakçay ve Soylu'nun yeterince popüler olmamaları biraz da spor basınının ilgisizliğinden kaynaklanıyor.

40 yıl düşünsem Z Kuşağı'nın Avşar'ı tenis sporundan hatırlayacağı aklıma gelmezdi.

***



AL PACİNO DA ALDATILDI

83 yaşında dördüncü çocuğunu kucağına alan Al Pacino'nun, kız arkadaşı ve oğlunun annesi Noor Alfallah, 68 yaşındaki ünlü komedyen ve talk şov sunucusu Bill Maher'le görüntülendi.

Al Pacino'dan 54 yaş küçük olan 30 yaşındaki Alfallah'ın, gece geç saatlerde Los Angeles'taki ünlü Chateau Marmont Otel'den Maher ile birlikte çıkarken görülmesi aldatma dedikodularına neden oldu.







Bir dönem sinemanın en yakışıklı aktörleri arasında gösterilen Al Pacino da aldatılabiliyormuş.

Alfallah için magazin basınında 'gold digger' (servet avcısı) deniyordu.

Bu iddiaları doğrularcasına bu sefer kendisinden 38 yaş büyük bir ünlü ile görüntülendi.

Oğlu Roman'ın velayetini alsa da Pacino ile birlikteliğine devam ediyormuş gibi gözüken Alfallah'ın bu son kaçamağı ilişkinin bittiğinin işareti olabilir.

Al Pacino da 80 yaşından sonra başına dert aldı!

***



NBA'DE BİR İLK

Los Angeles Lakers, NBA draftlarının 2. tur 55. sırasından basketbolun yaşayan efsanesi LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçmişti.

Önceki gün Los Angeles Lakers ile Phoenix Suns hazırlık maçının ikinci çeyreğinde 20 yaşındaki Bronny James oyuna dahil oldu ve babası Lebron James ile aynı anda süre aldı.







Böylece NBA tarihinde aynı anda süre alan ilk baba-oğul ikilisi oldular.

Bronny James kalbinden sorun yaşadığı için basketbola ara vermek zorunda kalmıştı. Babası kadar yetenekli değil.

Hatta babasının torpiliyle Lakers'a katıldı da diyebiliriz. Ancak ne olursa olsun tarihe geçecek enteresan bir olay!

***



Altyazı

"Bazen iyi yumruk atmanın en iyi yolu, geri çekilmektir. Fakat fazla geri adım atarsanız hiç dövüşemezsiniz." (Million Dollar Babby)



