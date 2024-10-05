İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2017'de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptığı dönemde Bakanlık'taki ofisinde İsrail Başbakanı ile yaptığı görüşme sırasında Binyamin Netanyahu tuvaleti kullanmış.

Netanyahu'nun 'gizli ek binada' bulunan tuvaleti kullanmasının ardından güvenlik ekibi arama yapmış ve dinleme cihazı bulunmuş, iyi mi?

Bu olayın detayları Johnson'ın 10 Ekim'de yayımlanacak 'Unleashed' adlı anı kitabında!

Kitabın reklamı da yapılmış, inanılmaz bomba bir haber bu.







Kitapta olay şöyle anlatılıyor: "Bibi (Netanyahu) bir süreliğine oraya gitti. Bu bir tesadüf olabilir ya da olmayabilir ama bana daha sonra böcek taraması yaptıklarında tuvalette dinleme cihazı buldukları söylendi." MOSSAD, CIA'in de desteğiyle muhtemelen birçok ülke liderini, hatta gelecekte başkan ya da başbakan olma ihtimali olan birçok siyasetçiyi takip ediyordur.

Bunun aksini düşünmek saflık olur.







MOSSAD'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu bile yeri geldiğinde casus olarak kullanıyor olması hem skandal hem de inanılmaz bir olay.

Aslında zekice bir operasyon! Bir ülke başkanını ya da başbakanını kim güvenlik kontrolünden geçirir ki?

Netanyahu ya da ondan önceki kaç İsrail Başbakan'ı, acaba kaç başkanın, başbakanın, hatta bu haberde olduğu gibi bakanın tuvaletini kullandı ve kaç dinleme cihazı yerleştirdi?

Demek ki, şeytani sinsilikte ama cesurca bir operasyonu bizzat Netanyahu yürütmüş!

Netanyahu yakalansa yaşanacak skandalı düşünebiliyor musunuz?

Neden birçok ülke İsrail'in insan haklarını ihlal eden siyasetlerine ses çıkarmıyor ya da destekliyor sanıyorsunuz?

Birçok siyasi lideri kukla gibi oynatacak bilgilere sahipler de ondan! Bu liderler arasında ABD başbakanları bile olabilir.

Günümüzde en büyük güç ne para, ne silah ne de enerjidir! En büyük güç; rakiplerinizi saf dışı bırakacak ya da onları kendi çıkarlarınız için kullanabilecek gizli bilgiler!

Kim bilir kaç siyasetçi kendilerini bitirecek bilgilere sahip olduğu için İsrail'in dediklerini yaptı ve yapmaya devam ediyorlar?

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ÇOCUK İSMİNE TELİF YASAĞI

İngiltere'de yaşayan 48 yaşındaki başçavuş Christian Mowbray ve eşi Becky, Dominik Cumhuriyeti'nde tatile gidebilmek için oğulları adına pasaport başvurusu yaptı.

Ancak İngiliz İçişleri Bakanlığı, aileye başvuruya devam edebilmeleri için ya Disney'den izin almaları ya da oğullarının adını değiştirmeleri gerektiğini açıkladı.

Evet, yanlış okumadınız!

Mombray ailesinin 'Star Wars' sevdası, onları bürokratik bir kabusun içine soktu.

Zira oğullarının adı 'Loki Skywalker'. Ailenin başvurusu telif hakları Disney şirketine ait olan, 'Star Wars' film serisiyle ilişkilendirilen adı nedeniyle reddedildi.







İngiliz pasaport kurallarına göre, kimlikler 'ticari marka veya telif hakkı kısıtlamasına tabi olabilecek bir isimle' düzenlenemiyormuş.

Başvuru sahibinin, ticari marka veya telif hakkı sahibinden, ismin kullanımına izin verdiklerini belirten yazılı bir kanıt sunması ve ismin bir telif hakkı veya ticari marka kısıtlamasına tabi olmadığını teyit etmesi gerekiyormuş.

Çok ilginç bir olay.

Türkiye'de çocuklarına ünlü sporcu, sanatçı ya da film ve dizi karakteri ismi koyan birçok aile var.

Bundan sonra çocuğunuza isim koyarken İngiltere'ye gidebileceğini de hesaba katmanız gerekiyor! Disney yapımcısı olduğu tüm dizi ve filmlerdeki karakterler için böyle bir uygulama yapıyor olabilir!

Telif haklarında gelinen noktaya bakar mısınız?

Biz burada gazetelerin özel haberlerinin karşılığı olarak telif ödemesi alınmasını yıllardır bekliyoruz.

Bunun için Dijital Telif Yasası hazırlanıyor ama bu yasa tasarısı da ilginç bir şekilde uzadı.

Türkiye'de çıkan haberleri Google başta olmak birçok internet devi şirket özgürce kullanıyorlar.

O haberlerden reklam gelirleri elde ediyor ama Türk medyasına bir kuruş telif ödemiyorlar.

Öbür tarafta Disney'in sert telif yasası kuralları yüzünden 8-10 yaşlarındaki bir çocuk ailesiyle tatile bile çıkamıyor!

İşte böyle yürüyor bu işler! Devlet yasa çıkarırsa telif hakları bu kadar sert uygulanabiliyor.

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DEDE EMİNEM!

Yoksul bir hayat ve mahalleden kendine sıfırdan yeni bir kimlik yaratan, rap müziğin asi adamı 'Eminem', yeni şarkısı 'Temporary' için çektiği klipte, dede olacağını duyurdu.

Yaklaşık bir ay önce kızı Hailie Jade'i evlendiren Eminem, klipte, kızının kendisine verdiği '1 numaralı Büyükbaba' formasını inceliyor ve ultrason fotoğrafını da görmesiyle kızının hamile olduğunu öğrenip büyük bir şaşkınlık yaşıyor.







Eminem 51 yaşında, kızı ise 28.

Eminem bir rap starına göre çok erken evlendi ve kızı da erkenden çocuk sahibi oldu demektir.

Eminim bu haberden sonra benim yaşımdaki birçok insan yaşlandığını hatırlamıştır.

Yine de Eminem gibi asi bir adamın dede olacağı hiç aklıma gelmezdi!

Torunun okuldaki havasını düşünemiyorum bile. "Dedem Eminem" der artık.

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BEYİN GÖÇÜ LİSELERE KADAR İNDİ

Türkiye'nin Galatasaray Lisesi'nden sonra en yüksek puanlı lisesi İstanbul Erkek Lisesi'nden bu yıl mezun olan 155 öğrencinin 146'sı lisans eğitimi için Almanya'ya veya İsviçre'ye gitti. Mezunlardan sadece dokuzu tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Son dönemde ülkemizde başta doktorlar olmak üzere eğitimli birçok insan yurtdışına çıkıyor. Bu son haberde olduğu gibi beyin göçü artık lise mezunlarına kadar inmiş durumda. Biz yetiştiriyoruz ama en zeki çocuklarımızdan yabancı ülkeler faydalanıyor! Devletimiz bu konuda özel bir çalışma başlatmalı.

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Altyazı

"Hangi noktaya gelince pes denmesi gerektiğini hiç düşündün mü? Umut etmekten vazgeçip gerçekleri görmeye başlamak gerektiğinde" (8 Mile)



