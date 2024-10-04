Münevver Karabulut'u öldürdükten sonra cezaevinde intihar eden Cem Garipoğlu'nun intihar etmediği, yurtdışına kaçtığı iddia ediliyordu.

Sonunda Garipoğlu'nun mezarı dün üç adli tıp doktoru ile iki olay yeri inceleme ekibi ve kolluk kuvvetlerinin eşliğinde açıldı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, ''Mezardan kefen çıkmadı. Kafatası ve kemikler dağınıktı.

Ceset bütünlüğü yoktu.









Garipoğlu ailesinden kimse gelmedi. Bunlar tutanağa geçildi'' dedi.

Epözdemir mezarda kefen bezine rastlanmamasını ilginç bulmuş ama sonuçta kefen dediğin bez parçası, 10 yılda aşınıp toprağa karışmış olabilir.

Ceset bütünlüğünün olmaması, kemiklerin dağınık olması ise garip!

Ailenin mezarı bakımsız bırakması ve mezar açılırken orada olmaması daha da garip!

Garipoğlu'nun cezaevinde farklı diller öğrenmeye çalışması ve bir intihar notu bırakmaması da enteresan!









Elbette bunlar komplo teoricilerinin sevdiği detaylar.

Peki, mezardaki kişinin Cem Garipoğlu olmadığı ortaya çıkarsa ne olur?

O zaman ortalık karışır.

Eğer tüm Türkiye'nin konuştuğu Cem Garipoğlu'nu hapishaneden kaçırıp, intihar senaryosu yaratacak bir güç varsa böyle bir güç DNA testinden de istediği sonucu çıkarabilir.

Öte yandan cesedin Garipoğlu'na ait olduğu ortaya çıkarsa bu sefer de komplo teoriciler DNA testi sonucuna inanmaz!

Sonuçta mezarın açılması da uzun süre gündemde kalacak gibi gözüküyor.

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SERHAT AKIN VAKASI

Eski futbolcu ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Serhat Akın'ı vuran saldırganlar yakalandı ama neden bu saldırıyı gerçekleştirdikleri hâlâ netlik kazanmadı!

Bu olay ilk yaşandığında sosyal medyada Akın'ı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un vurdurduğuna dair bir algı yaratıldı.

Güya Akın, Koç'u çok eleştiriyormuş ve o yüzden kurşunlanmış!

Rakip takımların trolleri de bu iddianın üzerine atlayıp olayı köpürtünce Ali Koç sosyal medyada bir anda azmettirici damgası yedi!

Rahmetli Hıncal Abi'nin dediği gibi sosyal medya mahkemesi çoktan kararını vermişti.

Bu algıya inanan çok oldu.









Sonra Akın'ı vuranların Gürcistan bağlantısı ortaya çıkınca işler bir anda değişti.

Yasa dışı kumar oynatan "Cudi" lakaplı Hasan Şahin'in Akın'ı kumar borcunu ödemediği için vurdurduğu iddia edildi.

Şahin'in şu anda Gürcistan'da firari şekilde yaşadığı söyleniyor.

Akın ise kumar borcu olduğu için saldırıya uğradığı iddialarını yalanladı.

Şimdi biz kime inanacağız?

Bazıları hatırlar Akın'ın sosyal medyada ilk ünlü olması nargile içerken yaptığı Twitch yayınlarıydı.

O yayında kimsenin bilmediği birçok futbol anısını anlatıyordu.

Sonra Akın'ın anlattığı bazı olayların gerçekte yaşanmadığı ya da kendisinin yaşamadığı ama yaşamış gibi anlattığı iddia edildi.

Akın'ın Twitch'ten bağış kazanmak uğruna bu olayları anlattığı öne sürüldü!

Dikkat ederseniz yazıyı hep 'iddia edildi', 'öne sürüldü' diye yazıyorum çünkü Akın'ın yaşadıklarında hep bir sis ve kafa karışıklığı var.

Akın'ı Ali Koç vurdurdu diye yorumda bulunanlar acaba şimdi ne düşünüyorlar?

Ben bu kişilerin bazılarının Koç'un böyle bir şeyi yapacağına inanmadıkları halde sırf Fenerbahçe ve Başkanı zor duruma düşsün diye yorum ve paylaşım yaptıklarına inanıyorum.

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FABRİKASI YOK AMA 20 TL'LİK HİSSESİ VAR

THY uçağında olay çıkaran, kabin görevlileri ve kendisini almaya gelen polislerle tartışıp "10 tane fabrikam var, seni işten attırırım" diyerek tehdit eden Berat Güdül'ün medyaya düşen videosu büyük tepki çekmişti.







Hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Güdül'ün meğer 20 milyon TL sermayeli şirkette sadece 20 TL'lik hissesi varmış.

İşte buna çok güldüm. THY'de 20 TL'lik hissesi olsa herhalde "Bu uçak benim hepiniz inin aşağı" falan derdi. Kendini bir şey sanma hastalığının doruk noktası bu arıza yolcu olsa gerek!

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İŞTEN ÇIKARILMA İNTİKAMI

Antalya'da gübre üretimi ve tarımsal ilaç üretimi yapan bir firmada çalışan kişi işten çıkarılınca intikam almak için CİMER'e fabrikada bomba üretildiğine dair ihbarda bulundu.

Halk TV'nin haberine göre ihbar üzerine ekipler harekete geçti ve şirkette inceleme yapıldı ve ihbar asılsız çıktı.

Ancak bu ciddi ihbar üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı devreye girdi.







Yapılan detaylı incelemelerden sonra fabrikada çeşitli eksiklikler ortaya çıkarıldı ve fabrika dört ay önce kapatıldı.

Zor duruma düşen şirketin konkordato başvurusunu da mahkeme reddetti.

Elbette bu asılsız ihbarın da bir cezası olmalı ama işten çıkarılan kişinin hem zekice bir intikam aldığı hem de ülke adına faydalı bir ihbarda bulunduğunu söyleyebiliriz.

Gübre üretimi çok riskli bir iş. Gübreden bomba da üretilebiliyor. Gübre üretilen yerde yeterli havalandırma yoksa fabrika havaya bile uçabilir.

Eğer o eksikler tespit edilmeseydi gelecekte kötü şeyler de yaşanabilirdi!

Şirket yönetimi başlarına bunların geleceğini bilseydi o çalışanı değil işten çıkarmak, yönetici yapardı.

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Altyazı

"-Neden savaşlar oluyor biliyor musun?

-Çünkü dünya insansız başladı ve de onsuz bitecek." (La Tigre e La Neve)



