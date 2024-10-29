Dünyada birçok ülke çocuklara sosyal medyada yaş sınırı getiren yasalar çıkarıyor. TÜİK'in son raporuna göre 6-15 yaş arası çocukların yüzde 91,3'ü internet kullanıyor.

Düzenli internet kullanan çocukların yüzde 42,9'u hafta içi, yüzde 53,6'sı ise hafta sonu günde yaklaşık iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçiriyor.

Düzenli internet kullanan çocukların en fazla yürüttüğü faaliyetler sırasıyla; yüzde 83,9'la video izleme, yüzde 75'le ödev, öğrenme veya çevrim içi derslere katılma ve yüzde 72,7'yle oyun oynama.

Çocuklar interneti en az yüzde 13,2'yle e-posta gönderme veya alma amacıyla kullandı.

Araştırmanın en önemli verisi ise sosyal medya kullanan çocukların oranının bu yıl yüzde 66,1 olması.

Yaş gruplarına göre sosyal medya kullanımına bakıldığında bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 53,5, 11-15 yaş grubunda ise yüzde 79 oldu.

Araştırmaya göre, yukarıdaki yüzdeye giren çocukların yüzde 97,9'u sosyal medyayı düzenli kullanıyor.

Bu çocuklardan sosyal medya platformlarında yaklaşık iki saat ve daha fazla süre geçirenlerin oranı hafta içi yüzde 37,1, hafta sonu ise yüzde 49,5.







Bunlar çok yüksek yüzdeler.

Sosyal medya platformları, kullanıcı sayısını artırmak için bağımlılık yaratan algoritmalara sahipler.

Böylece çocukların platformlara çekilerek, daha fazla içerik tüketmeleri ve reklamlara maruz kalmaları sağlanıyor.

Özellikle TikTok çocuklarda bağımlılık yaratıyor. Birçok ülke, hem ülke güvenliği hem de çocuklara kötü etkileri yüzünden TikTok'u yasakladı.

Asıl tehlike ise sosyal medyada çocukları av olarak gören pedofili sapıklar ve istismarcıların olması. Bu hastalıklı kişiler, çocukları genelde sosyal medyada kandırıyor.

Akranlar arası taciz, linç ve siber zorbalıklar da çocukların psikolojisini derinden etkiliyor.

Çocukların saatlerce sosyal medyada vakit geçirmeleri eğitimlerini, sağlıklarını da kötü etkiliyor. Sosyal medyanın zararları saymakla bitmez.

ABD'den Çin'e, Fransa'dan İngiltere'ye birçok ülkede çocukların sosyal medya kullanımına sınırlar ve yasaklar getirildi.

En son Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak amacıyla, sosyal medya kullanım yaş sınırını 15'e çıkarmayı planladığını açıkladı.

Türkiye'de de hükümetin çocukları sosyal medyadan koruyacak çalışmalar başlattığını biliyorum ama gerekli yasalar hâlâ hayata geçirilmedi.

Ülkemizde de çocuklarımızı sosyal medya platformlarında koruyacak yasalara ihtiyaç var.







O FİLMLER BİZDE EKRANA GELSİN

Dünyaca ünlü dijital film platformu Netflix, skandal bir karara imza atarak kütüphanesinde yer alan "Filistin Hikayeleri" kataloğundaki 32 Filistin konulu filmden 30'unu kaldırdı.

Kullanıcıların tepkisini çeken bu karar sonrası Netflix şu açıklamayı yaptı:

"Bu lisanslı movie koleksiyonunu 2021 yılında üç yıllığına piyasaya sürdük. Artık bu lisansların süresi doldu..."

30 filmin de lisans süreleri aynı anda mı doldu yani?

Bu açıklamaya inanmamızı mı bekliyorlar?

Üstelik kaldırılan filmlerin çoğu festivallerde ödüller almış ve İsrail-Filistin meselesine objektif yaklaşan, sorunu her iki cepheden de ele almaya özen gösteren yapımlar.

Netflix'in bu kararına karşı Türkiye'deki TV kanallarının bu 30 filmi ara ara ekrana getirmesini öneriyorum.







GÜZEL İNSAN

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic'in 6 Şubat depreminde zarar gören depremzedelere karşı kayıtsız kalmayıp Hatay'da okul yaptırdığı ortaya çıktı.

Yetkililer, okula Tadic'in ismini vermek isteyince Sırp yıldız bunu reddedip gizli kalmasını istemiş.

Yani Tadic de hayır işlerken "Bir elinin verdiğini öbür elin görmesin" sözünü hayatında şiar edinen yardımseverlerden biri.

Tadic'i Sırbistan vatandaşı olduğu için bir ara futbol trolleri sosyal medyada linç girişiminde bulunmuşlardı. Neyse ki, sağduyulu taraftarlar bu oyuna gelmemişti.

Twente, Southampton, Ajax'ta forma giydikten sonra 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olan Tadic hem centilmenliği hem efendiliği hem de harika futboluyla taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanmıştı.

Sırbistan Milli Takımı'nda 100 maç barajını geçmeyi başaran ünlü futbolcu, 35 yaşına gelmesine rağmen hâlâ sahalarımızdaki en etkili yıldızlardan biri. Ve birkaç yıl daha futbol oynamayı planlıyor. Muhtemelen gelecek sezon da Fenerbahçe'de olacak.

Sahalarda ender görülecek bir zekaya sahip olan Tadic, eğer teknik direktörlüğü düşünürse bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geçeceğine inanıyorum.







YAPAY ZEKA KENDİ ÇALIŞANINI ÜRETİYOR

Microsoft'un gelecek ay kullanıma sunacağı Copilot Studio adlı program sayesinde, tedarik zinciri yönetimi ve müşteri hizmetleri servisi dahil çeşitli işler yapay zeka destekli botlara yaptırılabilecek.

Yani yapay zeka, kendi sanal çalışanlarını yaratacak.

Programı erken sürümde kullanmaya başlayanlar arasında, çeşitli şirketlere ve devletlere yönetim danışmanlığı hizmeti sunan Amerikan McKinsey firmasının yanı sıra hukuk şirketi Clifford Chance de yer alıyor.

Bu iki önemli firma, önemli referans aslında.

"Yapay zeka, insanları işsiz bırakacak" söyleminin en önemli kanıtı bu gelişme olsa gerek.

Kendi çalışanını üreten yapay zeka yazılımları geliştikçe dünya bambaşka bir hal alacak.

Birçok insan işsiz kalınca devletler ekonomik sistemin sürdürülebilir olması için 'vatandaşlık maaşı' vermek zorunda kalacak.

Bunu Finlandiya gibi ülkeler uygulamaya başladı.







Altyazı

"-Yoksulluğunda postmodern bir ambiyans hissediyorum Nevzat abi. Ne düşünüyorsun?

- Aslında bi 250 lira benim işimi çözecek de..." (Ahlat Ağacı)