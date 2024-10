ABD'de, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in cenazesine katılan örgüt mensuplarından birçok kişi yüzlerini gizlemek için adeta yarışa girdi.

New Jersey'deki cenazeye katılan FETÖ mensuplarından bazıları taktıkları şapka, gözlük ve maskelerle yüzlerini gizlemeye çalıştı.

Cenazeden önce de WhatsApp gruplarından şu bilgilendirme yapılmış:

"Maske, şapka ve gözlük takın. TR basını olacak..." Deşifre olmaktan korkuyorlar ama çok organize hareket ediyorlar.

Demek ki, bazı FETÖ'cüler hala Türkiye'ye dönme ihtimallerinin olduğunu düşünüyor.

Teknolojide çare tükenmez!









Koronavirüs salgını döneminde takılan maskeler mevcut yüz tanıma sistemlerinin çalışmasını engelliyordu.

Ve dünyada bazı şirketler maskeye rağmen yüz tanıma işlemi yapabilecek teknolojiler geliştirmeye başladı.

Örneğin Japon şirketi NEC, maske takan kişileri tespit edebileceğini duyurdu.

NEC doğrulamanın yüzde 99.9 doğruluk oranıyla bir saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleşebileceğini açıkladı.

En gelişmiş elektronik gözetim sistemlerini kullanan ülkelerin başında gelen Çin'de Hanwang Technology Ltd isimli şirket de maske, gözlük ve şapka gibi engelleyicilere karşı başarıyla çalışan bir yüz tanıma sistemi geliştirdi.







Hatta bu sistem ısı sensörüne bağlandığında kişinin kimliğini belirlerken vücut sıcaklığını da ölçebiliyor.

38 derecenin üzerinde bir ısı tespit ederse, olası virüs vakası için uyarıda bulunuyor.

Cezayir'de Chlef Hassiba Benbouali Üniversitesi'nden araştırmacılar da maske varken yüz tanımayı başaran bir yazılım geliştirdi.

Araştırmacılar, sistemi çeşitli poz ve ifadelere sahip bireylerin yer aldığı büyük bir fotoğraf veri tabanını kullanarak eğitti.

Bu bireylerin suratlarına da maskeler yerleştirildi. Ve ResNet 18 adlı sistem, maskeli yüzleri en doğru ve en etkili şekilde tespit edebildi.

Türkiye'de de yüz tanıma sistemleri konusunda çalışmalar olabilir. Belki de başarılı yazılımlar geliştirildi ama gizli tutuluyor da olabilirler.

Eğer böyle bir çalışma yoksa da bu maskeli yüzü tanıyan teknolojiyi başka ülkelerden almak mümkün diye düşünüyorum.

Özetle FETÖ cenazesinde yüzlerini maske, şapka, gözlük vs. ile gizlemeye çalışanları eğer devlet isterse gelişmiş yüz tanıma yazılımlarıyla deşifre edebilir.

Belki de Gülen'in cenaze töreni, şimdiye kadar yapılmış en geniş kapsamlı deşifre operasyonu olarak tarihe geçebilir!

***



ELLERİ YOK EHLİYETİNİ GERİ İSTİYOR!

Eski sürücü belgesini yeniletmek için son ana kadar bekleyen Gökhan Oktar adlı vatandaş, engel durumu nedeniyle sağlık raporu alamayınca 49 yıllık ehliyetinden oldu.

Oktar, çocukluğunda yaşadığı kaza sonucunda iki elini kaybetmiş.

Ama 49 yıldır araba kullandığını ve ehliyeti olduğunu belirten Oktar, ehliyetini geri almak için şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlanıyor.







Prosedüre göre iki kolu veya tek kolu olmayanlar hiçbir şekilde sürücü belgesi alamıyorlar.

Peki, Oktar 1975 yılında ehliyeti almayı nasıl başardı ve 49 yıl iki eli olmadan nasıl araç kullanabildi?

Demek ki eskiden iki kolu ya da eli olmayana da ehliyet veriliyormuş! Ya da Oktar bir şekilde bu ehliyeti almış!

Ehliyet yenileme sürecinin ne kadar faydalı ve önemli olduğunu bu haberle daha iyi görmüş olduk.

Yıllardır araç kullanıyorum ilk kez üç yıl önce bir trafik kazası geçirdim.

Onda da aracıma arkadan vuran kişinin tek eli yoktu!

Böyle engelli vatandaşlarımızın neden olduğu kim bilir kaç kaza gerçekleşti?

Oktar iki eli olmadan neden araba kullanmakta inat ediyor? Hem kendinin hem de başkalarının hayatını neden riske atıyor? Anlamak mümkün değil! Bence hiç İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmasın! Yurtdışında ehliyet alma kuralları bizden daha sıkı!

***



VATANDAŞIN BEYNİ HIZLI YAŞLANIYOR!

ABD'de California Üniversitesi'nde yeni yapılan araştırmaya göre düşük uyku kalitesinin beynin hızlı yaşlanmasına neden olabileceği ortaya çıktı.

Gelişen teknoloji, dijital platformlar, telefonlar, sosyal medya kullanımı vs. dünya genelinde uyku süresi ortalamasını yedi saatin biraz altına düşürdü.







Türkiye'nin uyku süresi ortalaması ise 6 saat 50 dakika ve bu da bizi en az uyuyan ülkeler arasına sokuyor.

Kalitesiz ve az uykunun zararları saymakla bitmez.

Yukarıdaki bahsettiğim araştırma ise ülkece beyin olarak da daha hızlı yaşlandığımızı gösteriyor.

Uyku süresi ve kalitesini artırmak için farkındalık kampanyaları düzenlenmeli, halk bilinçlendirilmeli.

***



DUBAİ ÇİKOLATASI HIRSIZLIĞI

İstanbul-Beyoğlu'nda bir şahıs, girdiği dükkândan Dubai çikolatası çalarken görüntülenmiş.

Ne Dubai çikolatasıymış arkadaş! O kadar abartıldı ki, her yerde reklamı ya da yapılış videoları karşınıza çıkıyor.

Ee milletin de canı çekiyor. Pahalı olduğu için Dubai çikolatası yiyebilmek için suç işlemeye bile başlandı!

Daha önce de Dubai çikolatası için kuyruğa girenlere şaşırdığımı yazmıştım.

Çikolatanın ana malzemesi kakaoyla en çok kullanılan fındık.









Fındık pahalı olduğu için badem, fıstık, mısır patlağı vs. kullanılan birçok çikolata çeşidi var.

Yani çikolatada fındık hariç hangi dolgu malzemesini kullanırsanız o kadar kar edersiniz.

Çikolatanın içini kilosu 90-100 TL'ye satılan tel kadayıfıyla doldurup 100 gramını 300-400 TL'den satmak büyük kazık!

Çoğunda da Antep fıstığı oranı çok düşük. Orijinal Antep fıstığı yerine Antep fıstığı kreması kullanıyorlar.

Dubai çikolatasının, kaliteli fındıklı bir çikolatadan daha lezzetli olduğuna inanmıyorum.

Elbette renkler ve zevkler tartışılmaz.

Beğenene afiyet olsun.

***



Altyazı

"İntikam iyi bir şey değil Mathilda, inan unutmak daha iyi." (Leon)