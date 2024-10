İngiliz medyası, Manchester United, Chelsea ve Tottenham takımlarında da teknik direktörlük geçmişi olan Jose Mourinho'yu çok sever.

Çünkü başarılarının dışında, sıra dışı kişiliğiyle de tanınan Mourinho medya için güzel malzeme oluşturur.

O yüzden İngiliz medyası, dünyanın öbür ucuna da gitse Mourinho'yu takip eder.

Geçtiğimiz günlerde Daily Mail, bizim spor medyasına da haber atlattı ve Mourinho'nun İstanbul'daki günlük yaşamıyla ilgili ayrıntılı haber yayınladı.

Gazete, Mourinho'nun, İstanbul'da geceliği 44 bin 552 TL'ye Boğaz'daki lüks otelde kaldığını ve her akşam aynı yemeği yediğini yazdı.









Otel personeli, ünlü teknik adamın her akşam tavuk çorbası, ardından margarita pizza, dondurma ve maden suyu sipariş ettiğini söyledi.

Mourinho bazen otelden birkaç yüz metre ötedeki Beşiktaş'taki favori kebapçısına gidiyor ve personeli fotoğraf paylaşmamaları konusunda uyarıyor.

Kurt hoca, işi dışında vaktini genelde otelde Adidas eşofman takımını giyerek ya yemekhanede ya da otelin bahçesinde geçiriyor.

Konuklarını da otele davet edip, "Evime hoş geldiniz" diye şaka yapan Mourinho her sabah kahvaltının ardından otelin havuzunda düzenli yüzüyor.

Daha sonra şoförü onu Fenerbahçe'nin Can Bartu tesislerine götürüyor.

Bu haber bizde Mourinho'nun otelde kalmasına taraftar tepki gösteriyor ek bilgisiyle çıktı.









Taraftar, Mourinho'nun İngiltere'de de otelde kaldığını bilmiyor galiba.

Ünlü teknik direktör, 2017 yılından itibaren Manchester United'ı çalıştırırken kendisine önerilen lüks villada kalmak yerine günlüğü 600 Sterlin lüks bir otelde kalmıştı ve yönetim konaklama bedeli olarak toplamda 537 bin Sterlin ödemişti.

Ve o zaman da Mourinho, "Kimse otelde yaşıyorum diye benim için üzülmesin" diyerek nehir manzaralı süit odasını övmüştü.

Eminim şimdi de Boğaz manzaralı odasını çok seviyordur.

Fenerbahçe'den sezon başına 10 milyon İngiliz sterlin kazanacak olan ünlü teknik adamın otel masrafı küçük bir oran aslında. Yönetim uzun süreli indirimli bir fiyata anlaşmış da olabilir.

Bazıları otelde kalmayı garipsiyor ama ailesinden uzaktan yaşamak zorunda olan 61 yaşındaki bir adam için otelde kalmak daha pratik ve rahat olmalı.

Her gün odası toplanıyor, temizleniyor. Kıyafetleri yıkanıp, ütüleniyor. Yemeği hazır...

Elbette taraftar da imzalanan yüksek kontratın karşılığını başarı olarak görmek istiyor.

Ama Mourinho'nun Süper Lig'de işlerin nasıl döndüğünü öğrenmesi için zamana ihtiyacı var.

İstifa isteyenler de bence sosyal medyada Galatasaraylı trollerin gazına geliyor!

Organize hareket eden GS'li trol hesapları, şu an Mourinho ve yönetimini yıpratmaya odaklandı.

Hatta bu troller arasında FB taraftarı gibi gözükenler de var!

Şu an Fenerbahçe için en kötü senaryo; Mourinho'nun istifası olur!

Sabırla takımı ve hocayı desteklemek ise en akıllıca yol gibi gözüküyor.

Taraftara yakışan da kötü günlerde takıma destek olmaktır.

***



PAPAĞAN, ACUN'U HAKLI ÇIKARDI

Eski La Liga hakemi Pajares Paz'ın, çevrimiçi bağlantıyla katıldığı spor programında evdeki papağanı aniden Real Madrid marşı söylemeye başladı, iyi mi? Paz'ın papağanı susturma çabaları sonuç vermedi ve bu anı milyonlarca insan izledi.

Papağanına Real Madrid marşını eksiksiz ezberletecek kadar fanatik bir taraftar olan Paz'ın maçları adil yönettiğine inanır mısınız?

İspanya basınında da hemen Paz'ın şaibeli hakem kararları gündeme geldi.







Bir TV programında Acun Ilıcalı'nın "İngiltere'nin MHK Başkanı'na hakemleri nasıl seçtiklerini sordum. 'Gelen hakeme hangi takımı tuttuğunu, ikameti, ailesinde ve yakınlarda bir takım taraftarı var mı?' Bunları soruyoruz ve ona göre maç veriyoruz' dedi. Türkiye'de bu sistem yok..." açıklaması gündem olmuştu. Bu papağan vakası aslında Acun'un ne kadar haklı olduğuna ve Premier Lig'in neden futbolun zirvesi kabul edildiğine güzel bir örnek olsa gerek. Bizde de hakemler tuttuğu takımların maçlarına atanmamalı. Bunu uygulamak çok basit! Peki, neden uygulanmıyor?

***



YILDA 1.3 MİLYAR TL

Houston Rockets, milli basketbolcu Alperen Şengün'e beş yıllık 185 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme sundu.

2021 NBA draftında 16. sıradan seçilen ve Houston Rockets formasıyla üç sezonda toplam 210 maça çıkan Şengün, bu maçların 148'inde ilk 5'te yer aldı ve ortalama 27.2 dakika süre aldı.









Bu süre zarfında 14.9 sayı, 7.9 ribaunt ve 3.8 asist ortalaması tutturarak bu uzun soluklu sözleşmeyi imzalamayı hak etti.

Aslında Alperen bu yıl performansını artırıp All-Star seçilse sezon sonunda maksimum kontrat yapma hakkı kazanabilirdi. Galiba sakatlanma riskini göz önüne alıp yıllık 37 milyon dolarlık teklifi kabul etti. Yıllık 1.3 milyar Türk lirası da büyük para. Bu sözleşmeyle hayatını garantiye almış oldu. Ve böylece hem aktif olarak hem de gelmiş geçmiş olarak en çok kazanan Türk sporcusu oldu. Bol şans Alperen!

***



KELE 'KEL' DENİLMEYECEK!

İngiltere'de 2021 yılında patron ve çalışanı tartıştı. Patron çalışanına 'kel' dedi ve onu işten çıkardı.

Çalışan, mahkemede haksız yere işten çıkarıldığı iddiasıyla patronuna dava açtı.

Ve yeni sonuçlanan davada yargıç, 'kel' sözcüğünün eşitlik yasalarını ihlal edebileceğini, bunun nedeninin ise 'kel' sözcüğünün "doğası gereği cinsiyetle ilişkili" olması olduğunu açıkladı.







Yargıca göre kel olan insanların çoğunun erkek olması nedeniyle, bu sözcüğü bir erkeğe karşı kullanmanın cinsiyetçi kelime olduğu anlamına geliyor.

İngiliz yargısının uğraştığı meseleye bakar mısınız? Ee İngiliz yargısı bizimki kadar yoğun değil. Can sıkıntısından adaleti her olayda sonuna kadar arıyorlar.

Peki, bu karardan sonra İngiltere'de kel adama 'kel' denilmeyecek mi?

Ne denecek?

***



Altyazı

"Bir şeyi anladım; insanlar ya güzeldir ya da çirkin. İkisinin arasında kalanlarsa sadece sevimli." (Youth)