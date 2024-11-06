Sosyal medya platformlarında 'Sapanca Bungalov' ve 'Muğla Fethiye Bungalov Konaklama' gibi isimlerle sahte bungalov tatil sayfaları açarak 300 vatandaşı 15 milyon TL dolandıran 6 şüpheli yakalandı.

Sahte internet sitesi aç sonra Google'a ver sitenin reklamını. Sonra kurbanların yemi yutmalarını bekle! Zahmetsiz dolandırıcılık! 15 milyon TL güzel para.







Daha önce de Google'a giren dolandırılıyor diye yazmıştım.

Bu sorunda dolandırıcılara çözüm bulamayan, reklam veren her dolandırıcıya kapısını açan Google'ın payı büyük.

Hırsızlık ve dolandırıcılık artık internet üzerinden yapılıyor. Google da dolandırıcılara ev sahipliği yapıyor.

Kaç kişi arama motorunda aradığı adresin uzantısını, bir harf eklentisini ya da eksikliğini fark edebilir ki?

Bir tatil ayarlamak için Google'a girdiğinizde ilk sayfalarda hep dolandırıcıların sahte siteleri var.







Neden? Çünkü Google'ın çatı şirketi Alphabet bir yılda 307,4 milyar dolar para kazansın diye!

Sonra dolandırılan insanlarla dalga geçiliyor.

Yahu 307 milyar dolarla sıfırdan ülke kurarsın! Ama Google, dolandırıcılara, sahte sitelere bir türlü yeterli önlemi almıyor. Önlem almaları da zor. Çünkü yazılımları tamamen yüksek kazanç sağlama üzerine! Bu bir pazar yerini dolandırıcılarla doldurmak gibi bir şey. Reklamı veren herkes dünyanın en büyük arama motoru pazarına girebiliyor.

Şirketin güvenlik yatırımı da düşük, yüksek olsa bu kadar çok dolandırıcılık yaşanmaz.

Umurlarında değil insanların dolandırılmaları. Reklam veren her dolandırıcıya kapıları açık!

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BU NASIL ADALET?

Ordu'da 7 yaşında Miray, okul bahçesinde öğretmen Banu Kaya'nın kullandığı cipin altında kalarak hayatını kaybetti.

Evet, olay bir kaza ama sürücünün önünü görmemek gibi büyük bir hatası var.

Miray'ı ezen aracın pahalı bir cip ve sahibinin öğretmen olması ilginç!







Elbette erkek şoförler de ölümlü kazalara neden oluyorlar. Lakin fren yerine gaz pedalına basmak, önünü görmemek gibi kadınların karıştığı kazalarda artış var! Kadın ya da erkek fark etmez, cip kullanmak ayrı bir dikkat, çevre kontrolü gerektirir. O yüzden acemi şoförler ustalaşana kadar büyük araçlardan uzak durmalı.

4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılan öğretmen Banu Kaya, sanık avukatı ve savcının itirazları üzerine tahliye edildi.

Kızını okula yolluyorsun bahçede öğretmen aracıyla ezip öldürüyor. Sonda da suçlu serbest kalıyor.

Bu kadar basit mi yedi yaşındaki bir kızı öldürüp serbest kalmak? Kaza da olsa bir çocuğu ezip öldürmenin makul bir tutukluluk süresi olmalı. Bu nasıl adalet?

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FUTBOL NBA GİBİ OLDU

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola da maç sayısının artmasına isyan etti:

"FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na gidip turnuvanın son aşamalarına kalırsak 70 maç oynamış olacağız. 70 maç oynamak NBA gibi. NBA'de de 70'ten fazla maç yapıyorlar ama 4 ay tatilleri var, bizim 3 hafta tatilimiz var."

Guardilo az bile söylemiş.







NBA takımları normal sezonu da genelde antrenman havasında oynuyorlar. NBA'de asıl mücadele playoff'larda yaşanıyor.

Ancak şöyle de tezat bir durum var; Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Juventus gibi büyük takımlar bir ara 20 büyük takımın yer alacağı bir süper lig kurmaya çalıştılar.

Amaçları da daha çok para kazanmaktı.

UEFA da bu ligi engellemek ve takımların gelirini artırmak için Avrupa kupalarının formatını lig+ eleme maçları olmak üzere değiştirdi. FIFA ve UEFA ayrıca kendi gelirlerini artırmak için milli maçların, Dünya ve Avrupa kupalarına katılacak ülke sayısını artırdı.

Takımlar ya daha az paraya razı olacaklar ya da kadrolarını bu yoğun maç trafiğine göre geniş tutacaklar!

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TARANTINO HAKLI

Usta yönetmen Quentin Tarantino, son dönemin en çok izlenen sinema serilerinden 'Dune'u hiç izlemediğini açıkladı:

"Bir yeniden çevrimin ardından diğeri geliyor. Yenisini yapacaklarına iki defa yapılan işi yapıyorlar. Haliyle üçüncü kez izlemek ilgimi çekmiyor, David Lynch'in 1984'deki Dune filmlerini birkaç kez izledim.







O hikâyeyi yeniden izlememe gerek yok. Baharat solucanlarını yeniden görmeme gerek yok. Hatta 'baharat' kelimesinin bu kadar dramatik bir şekilde söylendiği bir filmi izlememe gerek yok." Açıklamanın son kısmına sesli güldüm. Ne bitmez bir davaymış bu baharat!

Tarantino usta çok haklı. Yeni nesil nasıl olsa izlemedi diye başyapıt filmleri tekrardan çekmek Hollywood'un yaşadığı orijinal senaryo kıtlığının en güzel örneği aslında.

Filmin devamını, yeni bir hikâye çekiyorsan eyvallah ama aynı öyküyü anlatıyorsan, o hikâyeyi izlediysem, ben de bir daha izlemem. Vakti olan izlesin!

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ENGELLİ ÖTV MUAFİYET LİMİTİ

2025 yılı için engelli ÖTV muafiyet araç alım limiti yüzde 43,93 arttı.

Böylece 1 Ocak'ta gelecek güncelleme ile engelli taşıt alımında üst limit 2.247.114 TL'ye çıkarılacak.

Tabii yeni yılda araç fiyatları da artacak.







Ancak bu uygulamayı istismar edenler, aracı kendine değil yakınına alanlar oluyor.

Çünkü kişinin engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde ise engelli kişinin eşi ve il sınırı içerisindeki birinci derece akrabalar aracı kullanabiliyor.

Trafik denetimlerinde engelli araç kullanma belgesi genelde sıkı takip edilmiyor.

Bu araçları da sanki kendine alınmış gibi devamlı kullanan bazı akrabalar oluyor!

Ona da yapacak fazla bir şey yok!

Yine de engelli vatandaşlarımız için güzel bir uygulama. Hep devam etmeli.

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Altyazı

"Bu konuşmayı alkol bizim adımıza konuşmaya başlamadan yapmamız gerekir." (Peaky Blinders)



