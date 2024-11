Acun Ilıcalı, Galatasaray'ı kollayan bir yapı olduğunu iddia etmişti.

Fenerbahçeliler, özellikle geçtiğimiz yıl yaşanan hakem skandallarından sonra böyle bir yapının varlığına inanıyor.

Geçtiğimiz sezonu kötü geçiren Beşiktaşlılar bu tartışmalara hiç girmemişti! Ama son derbide yaşanan hakem skandalı "Susma sustukça sıra sana gelir" sözünü haklı çıkardı galiba.

Ekranların en güvenilir hakem programı 'beIN Trio'daki hakem yorumcuları, Arda Kardeşler'in Galatasaray'a altı sarı kart ve iki kırmızı göstermediğini tek tek ispatladı. Şimdi birçok Beşiktaşlı da sarı kırmızılı takımı kollayan bir yapının olduğunu iddia ediyor.

Galatarasaylı taraftarlar ise Icardi'ye yapılan müdahalenin penaltı olduğunu söylüyor ama bazı hakemler, Avrupa'da bu pozisyona penaltı çalınmadığını belirtti.

Ve bir programda Arda Kardeşler'in çocukluğundan beri sıkı bir Galatasaray taraftarı olduğu iddia edildi.

Arda Kardeşler belki de buzdağının görünen kısmı!

'BeIN Trio' ekibi, Fırat Aydınus, Bünyamin Gezer ve Deniz Ateş Bitnel'in çoğunluk kararlarına göre hazırlanan listeye göre ligin ilk 10 haftasında oynanan maçlarda Fenerbahçe'ye verilmesi gereken ama verilmeyen bir kırmızı kart ve karşılaştığı rakiplerine ise üç kırmızı kart verilmediği tespit edildi.







Galatasaray'a ise ilk 10 maçta verilmesi gerektiği halde verilmeyen 3 kırmızı, rakiplerine ise 1 kırmızı kart gösterilmedi.

Beşiktaş maçlarında ise rakiplerine verilmesi gerektiği halde verilmeyen tam altı kırmızı kart tespit edildi.

Yukarda bahsettiğim hakemlerin yorumlarından yola çıkılarak hazırlanan diğer listede ise bu sezon oynanan 10 hafta boyunca Fenerbahçe 20 sarı kart gördü. Görmesi gereken sarı kart sayısı ise 22! Rakipleri 28 sarı kart gördü ama görmeleri gereken kart sayısı 35.

Beşiktaş 23 sarı kart gördü, görmesi gereken 25 sarı karttı. 30 sarı kart gören rakiplerinin görmesi gereken sarı kart sayısı ise tam 51!

Galatasaray ise 20 sarı kart gördü. Hakemler maçı hatasız yönetseydi sarı kırmızılılar 44 sarı kart görecekti. Rakipleri 21 sarı kart gördü, normalde 27 kart görmeleri gerekirdi.

Kart deyip geçmeyin. Yorumcular Galatasaraylı futbolcuların çoğunluğu rakiplerine karşı kasti ve sert faullü oynayarak sahada üstünlük sağlayıp, ligi domine ettiklerini iddia ediyorlar.

Aynı Galatasaray'ın Young Boys'a elenmesi, futbolcuları ortalama 200 bin dolar maaş aldıkları Rigas gibi zayıf bir takıma puan kaybetmesi ve Türkiye'ye göre Avrupa'da daha çok kart görmesi yabancı hakemlerin dürüst performansına bağlanıyor.

TFF ise yaşanan hakem skandallarını sadece izliyor!



FUTBOLDA ADALET İSTEĞİ

Bir diğer tartışmada yapay zekalı fikstür çekilişiyle ilgili; bu sezon Galatasaray Avrupa maçları öncesi tüm lig maçlarını kendi sahasında oynarken, Beşiktaş Avrupa maçları öncesindeki tüm lig maçlarında deplasmana gitti!

Daha da ilginci; Galatasaray, Avrupa'daki en zorlu Tottenham maçı öncesi ligde bay geçecek. Sosyal medyada bu durum için "Ancak ayarlasan bu kadar olur" yorumları yapılıyor!

İddialar, gerçekler, hakem yorumları, yapay zekanın Galatasaray'ı üzmemesi vs. Süper Lig'in sportif bir gerçekliğinin olup olmadığı Jose Mourinho'yu gölge gibi takip eden İngiliz medyası sayesinde artık Avrupa'da da tartışılıyor!

Milyonların gözü önünde ağır çekimlerde izlenen hakem skandalları "Futbolda bile adalet yok" diye yorumlanıyor ve toplumdaki adalet duygusuna olan güveni azaltıyor!

Futbol deyip geçmeyin! Futbol uğruna ülkeler, birbirleriyle savaştı! Futbolun siyaset üzerinde de bir etkisi var. Bu etki üzerinden milyonlarca taraftar manipüle bile ediliyor olabilir!

Sosyal medya fenomeni bazı Galatasaraylı yorumcular bile hakem skandallarına isyan ediyorsa ortada büyük bir sorun var demektir! Futboldaki adaletsizlik toplumdaki nefret duygusunu da artırıyor!

Eğer iddia edildiği gibi hakem skandallarının nedenleri arasında bahis örgütlenmesi de varsa UEFA devreye girer ve ağır cezalar kesilir!

Bu sorunu TFF çözemeyecekse, Meclis'te komisyon kurulmalı ve acilen futbolda adalet sağlanmalı!

***

ADANA KEBABI'NIN GERÇEK FİYATI

Adana Kebabı'nda kullanılan kemiksiz erkek kuzu etinin kilosunun 450 TL'ye çıkmasına kebapçılar isyan etti.

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur da şu açıklamayı yaptı: "1 kilogram et ile 10 kişi doyabilirken vatandaşlar restoranlara gittiğinde bir kişilik Adana kebabı en az 350 liraya yiyor. Bu fahiş fiyatların önüne geçilmesi lazım. Bir porsiyon Adana kebabın maliyeti 200 TL."







Bir porsiyon Adana kebabında 150 gram et kullanılıyor. Bir kilo etten altı porsiyon çıksa; en az 2100 TL eder.

İşletmenin kirası, faturaları, çalışan maaşları vs. tüm giderleri toplasanız da yine de fahiş fiyat uygulandığı ortaya çıkıyor.

***

DUBAİ ÇİKOLATASI'NDA BEZELYE Mİ VAR?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Dubai çikolatası sandığınız üründe kıyılmış bezelye bile olabilir" dedi.

Gıda ürünlerinde belgelenen sahteciliklerden sonra bu çikolatadan ıspanak bile çıksa şaşırmam!







Dubai Çikolatasında en çok kilosu 80-100 TL olan tel kadayıf kullanılıyor. Eğer iddia edildiği gibi fıstık yerine bezelye de kullanılıyorsa 200 gramı ortalama 400 liradan satılan Dubai Çikolatası şu sıralar gramı en karlı ürün olabilir!

***



DİKEÇ ETKİSİ DEVAM EDİYOR

İsveçli sırıkla atlama rekortmeni Armand Duplantis, 2024 Paris Olimpiyatları'nda dünya rekorunu kırdıktan sonra da fenomen atıcı Yusuf Dikeç'in ikonik hareketiyle poz vermişti. Duplantis şimdi de Halloween (Cadılar Bayramı) için yaptığı paylaşımda Dikeç kılığına girip o ikonik pozu tekrardan verdi.

Anlaşılan İsveçli atlet, Dikeç'in ikonik hareketinin etkisinden kurtulamamış.

Aslında birçok ünlü, Dikeç'in ikonik hareketini devamlı tekrarlıyor.







Oysa olimpiyatlarda 10 metre havalı tabanca kategorisinde Dikeç, partneri Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştı. Altın madalya kazanan rakiplerini hatırlayan var mı?

Sırp atıcı Damir Mikec "Altın madalyayı ben mi aldım, sen mi (Yusuf Dikeç)?

Benim ülkemde bile sen bir numarasın" diyerek durumu gayet güzel özetlemiş. Dikeç artık sosyal medyada dünyanın en çok tanınan kişilerinden biri.

Bunun nedeni; Japon sosyal medyacılar, Dikeç'in atış stilini 'çabasız karizma ve kusursuz sadelik' diye yorumlayarak güzel özetlediler.