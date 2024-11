Yüksek elektrik tüketenler şubat ayından itibaren daha fazla ödeyecek.

417 kilowatt saatin yani 1.050 TL'nin üzerindeki faturalara gerçek maliyetler yansıtılacak.

'Gerçek maliyet' sözü kafaları karıştırabilir.

Devlet bir süredir elektrik faturalarının düşük gelmesi için sübvansiyonlu fiyat uyguluyordu.

Yani şubat ayından itibaren evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullananlar sübvansiyonlu elektrik faturası ödemeyecek.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 lira. Düzenlemeden 1,2 milyon mesken abonenin etkilenmesi bekleniyor.

İstanbul'dan örnek verecek olursak Ekrem İmamoğlu döneminde suya 4,5 yılda yüzde 500 zam yapıldığı için elektrik faturaları sudan daha ucuza gelmeye başlamıştı.







Peki, evi küçük olan, bir ya da iki kişi yaşayan insanların dar gelirli olduğunu söyleyebilir miyiz?

Yeni uygulama çocuklu ailelerin faturasını artırabilir.

Çocuklu aileler tek başına yaşayanlardan ya da çocuksuz çiftlerden daha fazla elektrik tüketmek zorunda.

Çocuklu ailede süpürge, çamaşır, bulaşık ve kurutma makinesi, TV, kombi vs. sürekli çalışır.

Çocuklu ailenin ütüsü bitmez!

Çocuklar sabah okula gideceği için kirlilerin yıkanması, ütülenmesi elektrik tarifesinin en yüksek olduğu saatlerde yapılıyor!

Çocuk sabah erkenden okula gideceği için üşümesin diye kombi açılır, lambalar yakılır vs. Yani çocuklu ailenin elektriği fazla kullanması mecburiyettendir.

Sonra da ailelerden doğum oranlarını artırması isteniyor.

En iyisi bekleyip görmek. Üç çocuklu bir aile reisi olarak Şubat ayında ödeyeceğim faturayı burada paylaşırım.

***



BAĞIMLILARA GÜZEL HABER

ABD'de Joe Hilton adında bir adam, MRI makinesinin içindeydi, bir kask takmıştı ve sanal gözlüğünde yasaklı madde kullandığını görüyordu.

Doktorlar, kasktan gelen ultrason dalgalarının Hilton'un beynindeki birkaç milimetre büyüklüğündeki bir hedefe doğru yönlendirildiğinden emin olmak için MRI görüntülerini kullandılar.

Ardından 1.000'den fazla sonda, beynin ödül merkezi olarak bilinen bölgeye ultrason dalgaları gönderdi.

Tedaviden sonra 39 yaşındaki Hilton, 20 yılı aşkın süredir kullandığı bir uyuşturucunun resimleriyle zihinsel olarak bağlantı kurmaya çalıştı.

Eskiden olduğu gibi terlemesine ve istekle titremesine neden olmak yerine, resimler anlamsız hissettirdi.

Bilim kurgu filminden bir bölüm okumadınız!







Oksijen'de yer alan habere göre; Batı Virginia Üniversitesi'nden doktorlar, ultrason dalgaları kullanarak beynin ödül merkezi olan nükleus akumbens içindeki hücreleri sıfırlayan radikal bir deney yürütüyorlar.

Hilton da o deneklerden biri.

İşlemin metamfetamin gibi uyuşturuculardan kumar ve aşırı yemeye kadar uzanan bağımlılıkları tedavi edebileceği umuluyor.

Bu araştırmadan bile bağımlıklarla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz.

Uyuşturucu, sigara, kumar vs. fiziksel ya da psikolojik bağımlılıklar, karar verme sorumlu olan ve duyguları düzenlemeye yardımcı olan prefrontal kortekse olağandışı bir trafik oluşturuyormuş.

RNI deneyi, bu bağlantıları sıfırlamaya çalışıyor.

Elbette bu çalışma şu an deney aşamasında. O yüzden en doğal en kesin çözüm; bağımlılık yaratacak şeylerden uzak durmak.

Hiç başlamamak!

***



YAPAY ZEKA BALON MU?

Linux'un kurucusu, teknoloji dünyasının önemli isimlerinden Linus Torvalds, yapay zeka sektöründe gerçekçi olmayan beklentiler yaratıldığını ve bu durumun sektördeki gerçek gelişmeleri gölgede bıraktığını açıkladı.

DonanımHaber'e göre yapay zeka etrafında dönen tartışmaların ve pazarlama kampanyalarının çoğunlukla abartıya dayalı olduğunu düşündüğünü belirten Torvalds, "Yapay zekanın yüzde 90'ı pazarlama, yüzde 10'u gerçek" dedi.

Bu çok tartışılacak bir açıklama. Kısa bir süre önce de Baidu CEO'su Robin Li de yapay zekanın şu an bir balon olduğunu ve bu balonun yakında patlayacağını söylemişti.







Hatta şu iddiada bulunmuştu; öngörülen patlamadan sonra yapay zeka alanındaki şirketlerin yalnızca yüzde 1'i hayatta kalacak.

Bu konuda çok yazan biri olarak ben de son dönemde yapay zekayla ilgili büyük bir haber bombardımanına tutulduğumuzu hissetmeye başladım.

Yapay zeka hayatımızı, dünyayı büyük ölçüde değiştireceğine dair yorumlara, haberlere sık rastlıyoruz.

Oysa pratikte şu an karşımızda; internetteki bilgi deryasından bize özet sunan bir algoritma var.

İki sene önce de Metaverse evreninden bahsediliyordu.

İnsanların artık sanal gerçeklik gözlükleri takarak Metaverse evreninde yaşayacakları, eğlenecekleri, hatta iş kuracaklarından bahsediliyordu.

Metaverse'den arsalar alanlar vardı!

NFT'ler büyük paralara satılıyordu. Şimdi Metaverse arsaları ve çoğu NFT şu an çöp oldu!

Elbette yapay zeka önemli bir gelişme ama henüz emekleme devresinde.

Belki hayatımızı değiştirecek belki de balon gibi patlayacak!

Bekleyip görmek en iyisi, lakin o zaman da treni kaçırma ihtimali var!

***



EMSAL TUTUKLAMA KARARI

Antalya'da yeni doğmuş bir bebeği taşıyan ambulansa ısrarla yol vermeyen adamın görüntüleri sosyal medyada tepki toplamıştı.

O kadar uyarı ve cezalara rağmen hayat kurtarmak için zamanla yarışan ambulanslara hala yol vermeyenler var!







Bu suçla ilgili daha ağır cezalar uygulansın istiyorduk, sonunda beklenen emsal karar çıktı! Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı.

Umarım bundan sonra ambulansa yol vermeyen vicdansızlar anında tutuklanır.

***



Altyazı

"Benim sorunum şu; ne zaman sahip olmayı çok istediğim bir şeye sahip olma olasılığı karşıma çıksa; kız arkadaş, ev, iş, eğitim, para filan, birden o şey bana çok aptalca ve anlamsız geliyor." (Trainspotting)