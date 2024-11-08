Binnur Kaya ile Engin Günaydın'ın 'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdıkları Şahika ile Burhan karakterleri arasında geçen lahmacun kavgası gerçek hayatta da yaşanmış, iyi mi?

Kaya olayı şöyle anlattı:

"Engin, Devin Özgün Çınar, ben aynı evde kalıyorduk. Ben de yemeğimi paylaşmayı sevmiyorum prensip olarak. Ben hep kendime 6 lahmacun söylüyorum. İlk ikisini boş yiyorum, sonrasında içine bir şey koyarak.







Ve hep ne yiyeceksin diye soruyorum. 'Ben bir şey yemeyeceğim' cevabı beni kesmiyor. Çünkü illa yiyecek. 6 tane lahmacun söyleyince şimdi herhalde verir diyor.

Sonra geldi sipariş, Engin istedi sanırım.

Engin ısrar etmiş olabilir. Sonra olay öyle bir yere geldi ki biz birbirimizi bu kadar severken küstük aynı evin içinde.

Bayağı bu uzun süre devam etti aynı evin içinde, en son ben bir mektup yazdım Engin'in kapısının altından attım."







Gerçekten samimi ve komik bir anı. Mektupla barışma yöntemi de ilginç.

Benim kafama takılan ise Kaya'nın altı lahmacunu birden nasıl yediği.

Yetişkin bir erkek çok acıksa bile üç tane lahmacundan sonra zorlanır.

Belki fındık lahmacun yemiştir diyeceğim ama lahmacunlardan iki tanesini içine yeşillik koymadan yediği gibi ince ayrıntılara giren bir insan küçük fındık lahmacun yediğinden mutlaka bahsederdi. Eğer Binnur Kaya bir oturuşta altı lahmacun yediyse maşallah diyorum.

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TREN YOLCULUĞU MODA

Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonunun ilk seferinin 23 Aralık'ta başlayacağı açıklandı.

Biletler yarından itibaren alınabilecek. Bilet fiyatları kişi başı 5 bin 250 TL'den başlayacak.

Fiyat yükselse bile biletler anında tükeniyor. Çünkü Doğu Ekspresi çok tuttu.

Doğu Ekspresi'nden Instagram'lık fotoğraflar paylaşmak çok moda.

Turistik Diyarbakır Ekspresi seferleri ise 11 Nisan'da Ankara'dan başlayacak, son seferini ise 25 Mayıs'ta yapacak.







Diyarbakır Ekspresi de büyük ilgi gördü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da yeni rotaların müjdesini verdi:

"Halen talep üzerine özel tren olarak sefere konulan Ankara- Tatvan rotasında Turistik Tatvan Treni, Ankara-Çankırı rotasında Turistik Tuz Ekspresi, Akdeniz Bölgesinde Adana-Belemedik Ekspres seferleri gibi yeni turistik hatları da devreye almayı değerlendiriyoruz." Trenin dışında gemi yolculukları da alternatif turizm projesi olarak ele alınabilir.

Bütün Ege ve Akdeniz sahil şeridini ve Kıbrıs'ı ya da Karadeniz kıyı şeridini kapsayacak gemi turları da düzenlenebilir.

Türkiye'nin eşsiz coğrafyası bu tür tren ve gemi yolculuklarına müsait.

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10 KM KOŞMAK GİBİ Mİ?

Danimarka'nın Aarhus Üniversitesi'nde geliştirilen yeni bir ilacın, aç karnına yüksek hızda 10 km koşmanın metabolik etkilerini taklit ettiği öne sürülüyor.

Araştırmalarda, diyetleri aynı olan iki fareden biri bu ilacı alırken diğerinin almaması gözlemlendiğinde, ilaç alan fare daha düşük yağ oranıyla daha uzun mesafeler koşabildi.







Hiçbir hareket yapmadan 10 km koşmanın sağlık yararlarını taklit edebilecek bir ilaç! Kulağa güzel geliyor değil mi? Ancak The Guardian'ın haberine göre, bu ilacın gerçekten egzersiz yapmanın tüm faydalarını sağlayıp sağlayamayacağı hakkında birçok soru işareti var.

Bu tür ilaçların bazıları sağlık riskleri nedeniyle yasaklı performans artırıcı maddeler arasında yer aldı.

Uzmanlara göre egzersiz, hem fiziksel hem de ruhsal sağlık açısından önemli bir yere sahip ve sağlıklı bir yaşam sürmenin en etkili yollarından biri olarak kabul ediliyor.

Yine de bu tür ilaçlar üzerinde daha çok araştırma yapılacağı için gelecek açısından ümit verici olabilir.

Belki bir gün egzersiz yapmadan fit kalacağımız günleri görebiliriz.

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YABANCI HAKEM ŞART

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün evinde Aston Villa'yı 1-0 yendiği maça 50'nci dakikada verilen penaltı damgasını vurdu.

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, kale vuruşunu Tyrone Mings'e pas olarak gönderdi.

Mings, topu kontrol etmek yerine eline alarak yeniden kale vuruşu yapmak isteyince maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Bu basit hatanın aynısı Beşiktaş'ın Kayserispor'a konuk olduğu maçta da yaşanmıştı ama Atilla Karaoğlan penaltı vermemişti.







Avrupa maçları ligimizde yaşanan hakem skandallarına örnek oluşturuyor.

Son Fenerbahçe-Galatasaray maçının 35. dakikasında Edin Dzeko, Davinson Sanchez'in müdahalesinin ardından yerde kalmıştı.

Dzeko son adamdı ama yine Karaoğlan kırmızı kart göstermemişti. Aynı pozisyonun benzeri yine Avrupa'da kırmızı kart gösterilmişti.

Bunun gibi daha birçok yanlış karar var. Türk hakemlerinin kötü performansları ortada. Fenerbahçe'nin dışında Beşiktaş ve Trabzonspor da hakem performanslarından şikâyetçi.

Süper Lig'deki maçları yabancı hakemler yönetmeli.

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Altyazı

"Önemli olan düşüş değil yere çarpıştır!'' (La Haine)



