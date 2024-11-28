2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 43,93 oranında zam yapılacak.

Bu artışla birlikte, traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet için muayene ücretleri 927,60 TL'den bin 335 TL'ye yükselecek.

Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ise bin 821,60 TL'den 2 bin 621 TL'ye çıkacak.

Otobüs, kamyon ve çekiciler ise araç sahipleri yeni yılda 2 bin 462,40 TL yerine artık 3 bin 544 TL ödemek zorunda kalacak.

10 dakikalık araç muayenesi için alınan bu yüksek ücretler ne akla ne de vicdana sığar.

Ayrıca kredi kartı ve bankamatik kartı ile ödemede yüzde 2 hizmet bedeli alınıyor! Neden?

Bu büyük kazanca rağmen araç muayene istasyonlarında sunulan hizmetin kalitesi düşük!

Önceden randevu almanıza rağmen minimum iki saat sıra bekliyorsunuz. 30 dakika arabanın muayeneden çıkma süresi.

Evrakların imzalanma süreci vs. genelde 2.5-3 saatiniz araç muayenesinde geçiyor.

Ticari araçların randevu alıp, bekleme çilesi ise daha büyük.









TÜVTÜRK'ün istasyonlarında bekleme alanları ve tuvaletler de kısıtlı ve pis! Yüzlerce aracı bir yere tıkıp, koyun gibi bekletiyorlar!

Araç sırasında net bir düzen yok. Genelde kargaşa yaşanıyor.

Tüm bu kötü hizmetin karşılığında kazanılan kazanç ise astronomik!

Örneğin 2023 yılında 12 milyon 159 bin 664 araç TÜVTÜRK istasyonlarında muayeneye girdi.

TÜVTÜRK, araç başı 10 dakikalık muayene için 2023 yılında toplamda 13 milyar 540 milyon 62 bin 67 lira kazandı. Bu gelirden devlete giden payı düşseniz bile verilen hizmete göre kazanç anormal yüksek!

Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesine ilişkin ihale 2005 yılında tamamlanmış, açılan davalar sebebiyle teslim 2007 yılına kalmıştı.

İhaleyi 613,6 milyon dolarla kazanan şirket, peşin ödeme indiriminden yararlanarak 552 milyon dolarlık ödemeyle istasyonları devralmıştı.

Şirket ödediği parayı birkaç yılda amorti etti!

Bu büyük kazanca ve yetersiz hizmete rağmen neden yüzde 43,93 oranında zam yapılıyor?



REKABET OLMALI

Asıl hata başta yapıldı! Bir şirkete 20 yıllığına tekel olma fırsatı sunuldu!

Normalde bu iş iki ya da üç şirkete yaptırılsa rekabet ortamı yaratılır böylece araçların sırada bekleme süresi azalır, kafeterya, WC. vs. hizmetler daha kaliteli olur.

Vatandaş trafik sigortasında olduğu gibi farklı istasyonlardan teklif alır, sunulan hizmeti, ücreti değerlendirir ve en uygununa araç muayenesi yaptırır!

Yeni ihale 15 Ağustos 2027'ye kadar tamamlanacak!

Umarım bu sefer tek bir şirket yerine birkaç şirket bu işi yapar.

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TİKTOK'UN FİLTRE YASAĞI

TikTok, 18 yaş altı kullanıcılar için güzellik filtrelerini yasakladı.

Göz büyütme, dudak dolgunlaştırma ve cilt tonu değiştirme gibi özellikler artık kullanılamayacak.

Gençlerin ruh sağlığı açısından güzel bir gelişme.

Özellikle ergenler filtrelenmiş, efektlerle desteklenmiş görüntülerin etkisinde kalıyorlar. Ve kendi doğal hallerini yetersiz buluyorlar.

Böylece gençlerde kaygı ve düşük benlik algısı artıyor.







Estetik yaptırma yaşının çok düşmesinin bir nedeni de sosyal medyadaki filtreli görseller!

Peki, yaş sınırlaması nasıl sağlanacak? Birçok çocuk yaşlarını büyük gösterip Tik- Tok hesabı açıyor.

TikTok yapay zeka tabanlı yaş doğrulama sistemlerini devreye sokacak.

Sahte yaş beyanlarını tespit etmek için yıl sonuna kadar otomatik sistemler uygulanacak.

Yanlışlıkla engellenen kullanıcılar, hesaplarına tekrar erişim sağlayabilmek için itirazda bulunabilecek.

Bu sistem sayesinde 13 yaş altı kullanıcıların platforma erişimini kısıtlanacak.

Umarım bu proje lafta kalmaz ve uygulanır.

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KAFELER NEDEN SÜREKLİ DOLU?

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel, filtre kahvenin 90 TL olması hakkında şu açıklamayı yaptı: "Avrupa'da tren istasyonlarında 90 cente kahve bulabilirsiniz. Avrupa'da o fiyata kahve satsan adamı döverler."

Latte, cappuccino gibi kahvelerin fiyatı da 120- 130 TL'den başlıyor.

Öte yandan Avrupa'da kafelerde bir fincan latte ortalama 2-3 euro.







İstasyon, terminal gibi yerlerde kahve otomatlarından 1 euro'nun altına alabilirsiniz.

Ancak ülkemizdeki kafe-restoran fiyatlarıyla Avrupa'dakileri birim para hesabıyla karşılaştırdığınızda ise bizdeki işletmelerin halkı kazıkladığını söyleyebiliriz!

Hep yemek fiyatlarına isyan ediyoruz ama kahve- çay vs. içeceklerin fiyatı anormal arttı.

Dışarıda yemek yemenin maliyeti artınca vatandaş sosyalleşmek için kahve, çay vs. içmeyi tercih ediyor artık.

"Kafeler dolu hani kriz vardı" gibi söylemlerini de hatalı buluyorum.

Evet, kafeler dolu ama bunun bir nedeni de insanların yemek yerine kahve, çay içerek daha ucuza sosyalleşmek istemesi!

Kafeler hep dolu olduğu için de işletme sahipleri sürekli zam yapıyor!

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HGS SİSTEM HATASI!

Şoray Uzun sosyal medyadan şu paylaşımı yaptı:

"Yazın İstanbul-İzmir otobanını kullandım. HGS bakiyem yeterli değildi. Ertesi gün yükledim. Sistem çekmemiş. Bazen böyle oluyormuş.

Kaçak geçişimin 4 katını ödedim. Şimdi de icra takibi, avukatlık, vekâlet, kıl tüy 700 liralık geçişe 8300 lira ödeyeceğim. Burada bir adaletsizlik var. Hakkımı helal etmiyorum!"







Aynı durumu ben de yaşadım. HGS'ye para yükleyince ödemenin otomatik kesilmesi gerekiyor. Nasıl bir sistemse bu bazen hata veriyor!

Ayrıca kaçak geçişin ödeme süresini geçirdiğinizde para HGS'den çekilmiyor!

Geçiş yapılan oto yolun sitesine ya da belli bankaların hesabına ayrıca para yatırmanız gerekiyor.

Oysa HGS her yükleme için hizmet bedeli alıyor!

Bence hizmet bedeli almak bile saçmalık. Hadi hizmet bedeli alınıyor, bari sistemi düzgün işlesin.

Paralı yolların sayısı arttığı için sürücüler, nereden ne zaman geçtiğini unutuyor.

HGS'ye para yüklendiğinde sistemin kaçak geçişleri de süre kısıtlaması olmadan cezasıyla birlikte otomatik çekmesini sağlamak bu kadar zor mu?

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Altyazı

"Zulmün dili, dini, ırkı olmaz! Vicdan sahibi bir insan tanrısal içgüdülere sahiptir ve sahiplenir." (Schindler'in Listesi)





