Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçimine bağımsız olarak giren 62 yaşındaki TikTok fenomeni Calin Georgescu en yüksek oyu alarak ikinci tura kaldı. Acaba ikinci komedyen Zelensky vakası yaşanır mı? Georgescu, komedyen değil. O iyi bir at binicisi ve dövüş sanatları uzmanı. Romanya halkı da mevcut siyasetçilerden sıkılmış olsa gerek TikTok fenomenine şans vermeyi denemiş olabilirler. 9,4 milyon nüfuslu ülkede ilk turda sandığa gitme oranı da yüzde 52'de kaldı.









Georgescu iki hafta içinde solcu Başbakan Marcel Ciolacu ile ikinci turda karşı karşıya gelecek. Aşırı milliyetçi AUR partisinin eski fahri üyesi olan Georgescu, kendini düzen karşıtı olarak gösterdi. Seçim kampanyasına hiç para harcamadığını iddia eden Georgescu'nun, çektiği TikTok videoları ülkesinde tıklanma rekoru kırdı. Georgescu'nun en ilginç özelliği ise sıkı bir Putin hayranı olması. NATO ve AB üyesi Romanya'da Putin hayranı bir TikTok fenomeni cumhurbaşkanı olursa neler olur acaba? Avrupa'nın bu duruma kızacağı kesin. Romanya'nın dış politikası radikal bir şekilde değişir mi? Sosyal medyanın insanlar üzerindeki etkisi artmaya devam ederse gelecekte siyasi parti kurmaya bile ihtiyaç olmayabilir! Her şey adayların çektikleri videoların viral olmasına bakar!

***



SİLECEK KALDIRMANIN CEZASI

Bazen kaldırıma araba park edenlere isyan eden vatandaşlar arabanın sileceklerini kaldırıyor.

Silecek kıranlar bile oluyor.

İşte böyle bir olay Buca'da yaşandı. Park yerini uygunsuz bulduğu Nazlı Aksu'ya ait otomobilin sileceğini kaldırırken soket kısmına zarar veren Elif İpek, 1 yıl hapse çarptırıldı, ardından da bu cezası 5 bin TL adli para cezasına çevrildi.







Haklıyken haksız duruma düşmek bu olsa gerek.

50 suçtan sabıkası olanlar dışarıda dolaşıyorken, silecek soketi için paraya çevrilmiş olsa da bir yıl hapis cezası ağır bir karar değil mi?

Ama yasalar var! İpek, 'Başkasının taşınır veya taşınmaz malını kısmen veya tamamen yıkmak, tahrip etmek veya zarar vermek' suçundan yargılandı. Hakim de yasada yazanı uyguladı. Keşke kaldırımlara araç park eden sorumsuzlara da aynı ceza verilse.

***



30 YIL GENÇLEŞTİLER

Oscar'lı oyuncu Tom Hanks ile Robin Wright'ın yapay zeka teknolojisiyle, 30 yıl önceki gençlik hallerine döndükleri "Burada" (Here) filmini merak ediyordum.

Farklı dönemler ve o dönemlere ait farklı yaşamları bir "ev" üzerinden ele alan film, Richard McGuire'ın Türkçe'ye de çevrilen çizgi romanından uyarlandı.

Film cuma günü gösterime girecek.

Bakalım yapay zeka ne kadar başarılı?

Efsane oyuncuları gençleştirme denemesi 'The Irishman' filminde de yapılmıştı. Ama Robert de Niro ve Al Pacino'nun gençleştirme operasyonu çok başarılı değildi.







Robert Zemeckis'in yönetmenliğini üstelendiği 'Burada' (Here) filminin fragmanı ise gerçekten heyecan vericiydi.

İlk kez kullanılan yapay zeka destekli Metaphysic Live teknolojisi iyi iş çıkarmış.

Sanki oyuncular zamanda geriye dönmüş gibiydi. Gençlik halleri çok gerçekçiydi.

Özellikle Hanks, sanki 'Forrest Gump'daki genç haliyle kamera karşısına çıkmış gibiydi.

Metaphysic Live teknolojisi daha ileri seviyeye taşınırsa Hollywood daha çok efsaneyi gençleştirir.

Sevdiğiniz bir oyuncuyu daha uzun süre farklı yaşlarda izlemeyi kim istemez ki.

Oyuncuların dijital görüntü hakları da satılmaya başlandı.

Yapay zeka sayesinde hayatını kaybetmiş oyuncuları bile yeni filmlerde izleyebiliriz.

***



MÜZİĞE DÖNER Mİ?

"Easy On Me", "Hello", "Someone Like You" hit'leriyle tanınan Adele, Las Vegas'taki konserinin ardından sahneleri bıraktı.

"Bu sahneyi çok özleyeceğim, sizi çok özleyeceğim. Bir daha ne zaman sahneye çıkmak isterim bilmiyorum" diye veda etti.

Rahmetli Adnan Şenses her yeni albümden önce müziğe veda ederdi.

Sürekli müziği bırakmasıyla ünlü bir diğer şarkıcı da Teoman.







Başka sanatçılar da var, ara verip sonra da dönen. Bunun en büyük nedeni üretememe krizine girmek.

Dönem dönem şarkıcılarda oluyor bu. Bir daha beste yapamayan ya da albümleri satmayan şarkıcılar temelli müziğe veda etmiş oluyorlar.

O yüzden Adele'in sahnelere veda etmesi bana pek inandırıcı gelmedi.

220 milyon dolar serveti olan Adele, iddialara göre Hollywood'un ünlü oyuncu koçlarıyla çalışıyor ve oyunculuk eğitimi alıyor.

Sahnelere veda etmeden oyunculuğa başlayabilirdi.

Adele oyunculuğu başaramazsa tekrar müziğe döner gibime geliyor! Sonuçta 36 yaşında, daha genç.

***



İFŞA İŞE YARIYOR MU?

Tarım ve Orman Bakanlığı hileli gıda ürünleri satan markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Son açıklanan listede taze kaşar peynirinin içinden bitkisel yağ ve nişasta... Toz biberden yabancı madde... Tereyağında bitkisel yağ karışımları çıktı.

Adana'da ise bir kasabın sattığı sucukta, at ve eşek eti kullanıldığı tespit edildi.







Artık hileli gıda haberleri ilgi çekmiyor değil mi?

Ama o kadar ifşaya rağmen gıda teröristleri hileli, sağlığa zararlı ürünler üretip, satmaya devam ediyorlar.

Demek ki, gıda sahtekârlarını liste halinde ifşa etmek de pek işe yaramıyor!

İlk tespitte hapis gibi daha caydırıcı cezalar uygulanmalı!

***



'BU YASAL DEĞİL'!

Diyarbakır Silvan'da kaçak elektrik kullandığı için DEDAŞ tarafından elektriği kesilen köylüler: "Bu yasal değil" diye isyan ettiler, iyi mi?







Tam olarak ne yasal değil acaba? Şaka gibi! Ee kaçak elektrik kullanımı yıllarca görmezden gelinirse olacağı da o. Elektriğe para ödemeyenlerin elektrik kesilince şaşırmaları normal!

Ne yazık ki, kaçak elektrik kullanmayı doğal hak olarak görenler var!

***



Altyazı

"Vakit varken tomurcukları topla. Zaman hâlâ uçup gidiyor ve bugün gülümseyen bu çiçek yarın ölüyor olabilir." (Ölü Ozanlar Derneği)