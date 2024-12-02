Kasım ayı 'Efsane Cuma' indirimlerinde AVM'lere hücum edildi, internetten bol bol alışveriş yapıldı.

2023'te 'Efsane Cuma'da küresel eticaret satışları yüzde 7 artmış ve toplamda 9.8 milyar doları aşmıştı.

Bu yıl satış rakamları henüz açıklanmadı ama satışların 10 milyar doları geçeceği tahmin ediliyor.

Bu alışveriş çılgınlığından en zararlı ve en canı sıkılanlar ise sosyal medyada viral olan bu fotoğrafta da görüldüğü gibi AVM'de alışveriş yapan eşlerini bekleyen erkekler olsa gerek.







Kadınlar için alışveriş hiçbir zaman sadece alışveriş değildir. Her şeyi önceden planlarlar.

En klasik yöntemleri; "Hadi biraz dolaşalım" bahanesiyle eşleri ya da sevgilileriyle dışarı çıkarmak olur.

Kahve içmek için AVM'ye uğrandığında ise erkek tuzağa düştüğünün farkında bile olmaz.

Sonra kadın "Kocişim şu ayakkabı ne kadar güzel", "Bebeğim şu çantada indirim var" vs. diyerek alışverişe başlar.

Özellikle yetişkin evli erkekler "Alışveriş" lafını duyduklarında kaçacak delik ararlar.

Mağaza mağaza dolaşmak, bir şeyler denemek erkeklerin DNA'sına terstir. Kendileri için bir şeyler alınacaksa bile sırf AVM'de dolaşmamak için "Sen bana da uygun bir şeyler al" denir.

Abartılı genelleme yapıyor gibi olabilirim ama bence bir kadınla alışverişe çıktığında mutlu gözüken erkek varsa bile mutlu görünüyormuş numarası yapıyordur!

Fotoğraftaki kredi kartlarına bu ay ne kadar geliyor gibi düşünen bu erkeklerin asıl çaresizliği ise; eşleri ya da sevgililerinin fotoğrafta gözükmemeleri.

Bu da kadınların alışverişte ikinci tura başladıkları anlamına gelir!

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TAZMİNAT ALMAYANA GÜLERLER!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'a, mukavelesinin feshi karşılığında Haziran 2026'ya dek alacağı paranın tamamı ödenecek.

Bronckhorst, beraberinde getirdiği antrenörlerle birlikte toplam 3 milyon Euro almış olacak.

Avrupa'da alacakları paranın iki-üç katına teknik direktör ya da futbolcular getiriyorlar. Başarısız olunca taraftar da tazminatı alanlara kızıyor.

Almayıp da ne yapacaklar?







Süper Lig'e gelenlerin ilk yaptıkları sözleşmeye ağır tazminat maddeleri koydurmak oluyor. Çünkü ülkemizin futbol ikliminde uzun vadeli düşünmek yok!

Her sezon kadrolar sil baştan kuruluyor ya da ilk 10 haftada teknik direktörler kovuluyor.

Avrupalı bunu biliyor.

Hatta sözleşmeye ağır tazminat maddeleri koymayanlara enayi gözüyle bakıyorlar!

Transfer yasağı olan Samsunspor ve Eyüpspor'un Trabzonspor ve Beşiktaş'ın üstünde; üçüncü ve dördüncü sırada yer almaları, çarpık düzenin en güzel özeti aslında.

Transfer yapmamanın başarı getirdiği başka hangi lig var?

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SERVETİNİN KIRINTISINI BIRAKTI

Dünyanın en zengin üçüncü insanı Warren Buffet, mutfak yenilemek için kendisinden ufak bir borç isteyen kızını reddedip, kredi çekmesini tavsiye ederken meğer şaka yapmıyormuş!

Geçtiğimiz günlerde vasiyetini açıklayan 94 yaşındaki ünlü iş insanı, 150 milyar dolarlık servetinin yüzde 99.5'ini vakıflara bağışladı.







Üç çocuğuna ise sadece 1,1 milyar dolar bıraktı. Üstelik bu para da çocuklara ait dört vakıfta duracak.

Çocuk dedikleri de; 66, 69 ve 71 yaşlarındalar! Hayatları beklemekle geçmiş, yazık. Bizde bu olayın küçük versiyonlarında bile zengin baba daha ölmeden çocuklar birbirine girer.

Peki, şimdi Buffet tüm hayatını fakir fukarayı mutlu etmek için çalışarak geçirmiş oldu!

İşte burası biraz karışık! ABD'de vergisiz para aktarmanın en güvenli ve kolay yolu serveti vakıflara bağışlamaktır!

Asıl cevaplanması gereken soru ise; bağış yapılan vakıfların başında kimlerin olduğu...

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İSTENMEYEN SMS'LER SONA ERECEK Mİ?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), izinsiz pazarlama aramaları ve yurt dışı kaynaklı SMS'lere yönelik şikâyetleri azaltmak amacıyla hazırlanan kapsamlı bir düzenleme taslağı, 1 Ocak 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.

Düzenlemenin ilk maddesi, operatörler ile bayiler ve acentelerin, kendi aboneleri dışında kalan kişilere pazarlama aramalarını veya SMS göndermesini yasaklıyor.







Ayrıca gerçek kişiler ve şahıs şirketleri, en fazla 15 sabit hat kullanabilecek.

Sabit hat kullanan mı kaldı?

Eğer mobil hatlar yeni düzenlemenin dışında bırakılıyorsa alınan önlemler işe yaramaz!

Amaç yasadışı bahis siteleri ve dolandırıcıların yurt dışından gelen SMS mesajları engellemek gibi gözüküyor.

Bu bile önemli bir gelişme ama çıkan haberlerde Türkiye'den benzer SMS'lerin kapsam dışı tutulduğu belirtiliyor.

Bir iş yapılıyorken tam yapılmalı. Yurt içindeki bahis siteleri ve dolandırıcıların SMS'lerini de devre dışı bırakacak önlemler alınmalı.

BTK, internet ve GSM şirketlerini kalıcı çözüm için ikna etmeli! Elbette BTK'nın düzenlemesi henüz bir taslak! Muhtemelen gelen eleştirileri dikkate alacaklardır.

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HAYVANSEVER VURGUNU!

Kendisini 'Köpek Velisi' olarak tanıtan, sokak köpekleri için bağış toplayan Buket Özgünlü'nün başkanı olduğu Yaşama Tutunan Patiler Derneği'ni 20 milyon lira zarar uğrattığı ortaya çıktı!

Zarar denilen para aslında vurgun! Ve bu daha şimdilik tespit edilen miktar! Çünkü Özgünlü ve aile üyeleri toplanan bağışları farklı hesaplar arasında dolaştırıp iki yılda 65 lüks araç alıp, satmış!







Ayrıca, Özgünlü'nün 2022-2024 yılları arasında edindiği gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden satın aldığı belirtildi.

Özgünlü topladığı bağışlarla estetik operasyonlar ve güzellik seansları için 1 milyon 110 bin lira harcamış.

Şimdi Özgünlü'nün başıboş köpeklerle ilgili yasaya neden karşı çıktığı anlıyor musunuz?

Hayvan severler, köpeklere yardım ettiklerini sanarak Özgünlü'yü servete boğmuşlar!

Kendinizi aldatılmış ya da enayi hissettiğinizde aklınıza bu kadın gelsin!