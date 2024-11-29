Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ile Arjantinli model Wanda Nara arasında boşanma davasının nerede açılacağı konusunda da anlaşmazlık çıktı.

Icardi'nin davanın Türkiye'de açılmasını istediği yönünde iddialar var.

Nara ise Türkiye'deki boşanma davalarında 'zina'nın haklı gerekçe sayılmasından dolayı davanın Arjantin'de görülmesi için çabalıyor.

Çiftin her attığı adım Arjantin basınında gündem yaratıyor.









Dava Türkiye'de açılırsa Icardi'den büyük tazminat koparma peşinde olan Nara, borçlu bile çıkabilir!

Kocasını defalarca aldatan, sevgilileriyle yatakta fotoğraflar paylaşan Nara, Icardi'ye tazminat bile ödemek zorunda kalabilir.

Zaten Icardi de eşi Wanda Nara'nın "cinsiyete dayalı şiddet" suçlamasıyla kendisi hakkında açtığı davanın duruşmasına katılmadı.

Nara'nın avukatı Ana Rosenfeld ise Icardi'nin avukatının duruşmanın ertelenmesi talebinin mahkeme tarafından reddedildiğini açıkladı.

Ayrıca Rosenfeld, Icardi'nin Türkiye'de ikamet ettiğini hatırlatarak, "Bu dava ülke dışına taşabilir; Türkçe öğrenmek zorunda kalacağım" dedi.

Yani davanın Türkiye'ye taşınma ihtimali var ve Icardi de 'beni Türk adaletine teslim edin' der gibi hareket ediyor.

Bu olayda çok tartıştığımız, eksikleri bulunan Türk yargı sisteminin birçok ülkeye göre aile kurumunu koruyan daha sağlam yasalar olduğunu görmüş olduk.

Icardi gibi yakışıklı, karizmatik, milyonlarca hayranı ve serveti olan bir futbol yıldızı, yaşadığı haksızlıklara ve aldatmalara rağmen Nara'dan neden vazgeçmedi? Anlamak mümkün değil.

Elbette Icardi'nin de hataları var. Takım arkadaşının eşiyle yaşadığı birliktelik ona Arjantin Milli Takımı'nın kapılarını kapattı.

Seri A'da üst üste gol kralı olup, Paris Saint Germain'e rekor bir ücretle transfer olan Icardi'nin hayatında Nara olmasaydı belki de bugün futbolun zirvesinde olacaktı.

Nara olmasaydı yolu Türkiye'ye de düşmezdi elbette.

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BAKAN MEMİŞOĞLU'NU BÜYÜK BİR MÜCADELE BEKLİYOR!

Yenidoğan çetesi skandalı patladıktan sonra bu çetenin buz dağının görünen kısmı olduğunu benim gibi bazı yazar ve yorumcular gündeme getirmişti.

Özel hastanelerde gereksiz testlerden gereksiz ameliyatlara, doktorların vesikalık fotoğraf ister gibi MR istemesine ve bu alanda dünya birincisi olmamızdan sezaryen ile doğum oranlarında Avrupa birinci olmamıza kadar birçok alanda usulsüzlük ve yolsuzluk yapıldığı tekrar tartışma konusu olmuştu.







Zaten bazı özel hastanelerin SGK'yı zarara sokacak şekilde ticarethane gibi yönetildiğini vatandaş görüyordu.

Yenidoğan çetesi skandalından sonra beklenti özel hastanelerde kapsamlı bir mevzuat değişikliğine gidilmesiydi.

Ve önceki gün beklediğim açıklama Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi:

"Özel hastaneler mevzuatını tamamen yeniliyoruz...

Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerin tamamı aynı standartta hizmet vermek zorunda." Savcıların Yenidoğan çetesi soruşturmasını büyük gizlilikle yürütüp, gerekli delillerin toplamasında Bakan Memişoğlu'nun soğukkanlı ve kararlı duruşunun da etkisi oldu.

Bakan Memişoğlu'nu şimdi daha büyük bir savaş bekliyor.

Eğer özel hastanelerin mevzuatını tamamen yenilerse, çürük elmaları ayıklayıp, devleti ve vatandaşı soyan uygulamaları ortadan kaldırırsa memleket adına büyük bir işe imza atabilir.

Ama bu savaşta Bakan Memişoğlu'nun karşısında milyar dolarların döndüğü devasa bir özel hastane sektörü olacak!

Umarım Bakan Memişoğlu özel hastanelerin mevzuatında radikal değişiklik yapma konusunda samimidir.

Gerekli değişiklikler yapılırsa, kazanan devletimiz ve Türk halkı olur.

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GÜVENLİ MOTOKURYELER GELİYOR

Sayıları iki milyonu bulan motokuryelere yeni düzenlemeler geliyor.

Kurye olacak kişilerde mesleki yeterlilik sertifikası zorunlu olacak ve adli sicil kaydının temiz olması şartı aranacak.

Ayrıca geliştirilmesi düşünülen Kurye Bilgi Sistemi ile tüm kuryeler kayıt altına alınacak.

Pandemiyle birlikte sayıları hızla artan motokuryelerde büyük bir denetimsizlik vardı.







Kuryeler arasında ehliyetsiz, 18 yaşından küçük, hatta birçok suç işlemiş sabıkalı çalışanlar var.

Bu kişiler trafik kurallarına uymuyor ve bazen de güvenlik sorunu yaşatıyorlardı.

Yeni düzenlemeyle artık kapınızı açtığınız motokuryeler sertifikalı, güvenli insanlar olacak.

Tabii yeni düzenleme kâğıt üzerinde kalmazsa!

Motokuryelerin iş güvenliği açısından yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu hatırlatalım.

Sipariş başına ve bir süre kısıtlamasıyla çalıştırılan motokuryeler zamanla yarıştıkları için birçok trafik kazası yaşanıyor.

Motokuryelerden hayatını kaybedenler oluyor.

Kurye şirketleri de daha insancıl, güvenli bir çalışma sistemi oluşturmak zorunda. Devletimiz bu konuda da adımlar atmalı.

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TRAFİK TIKANIKLIĞI FİYATLANDIRMASI

Geçtiğimiz hafta artık okulların bile kapalı olduğu günlerde İstanbul'da trafik yoğunluğunun yüzde 90'lara ulaştığını yazmıştım.

Ve trafik tıkanıklığı fiyatlandırması merkezi bölgelerde araç sayısı sınırlaması gibi bazı önerilerim olmuştu.

Dün İstanbul'da trafik tıkanıklığı fiyatlandırması kapsamında belirli noktalara araçla girişlerin ücretli olması yönünde bir çalışmanın olduğuna dair haberler çıktı.







Planın devreye alınması halinde pilot bölge olarak Eminönü seçilecek.

Daha sonra Kadıköy, Beyoğlu gibi yoğun yerlere doğru genişleyecek. Ayrıca çevreye zarar veren araçlardan daha fazla ücret alınacak.

Çevreye zarar veren araçlarla ilgili de 14 Temmuz 2023 tarihinde Paris Belediyesi'nin yoğun şehir merkezleriyle uyumsuz cip, SUV gibi araçlardan daha yüksek park ücreti alınma kararının Türkiye'de de uygulanmasını önermiştim.

Aklın yolu birdir!

Geç de olsa İstanbul trafiğini biraz olsun rahatlatacak önlemler alınacak gibi gözüküyor.

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Altyazı

"Toplum da, içinde yer alan insanlar kadar korkaktır. Ve bu insanlar da demokrasi için fazla aptaldır. İnsanların nitelikleri bir kelimeyle ifade edilebilir: İkiyüzlülük." (Nymphomaniac)



