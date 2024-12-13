İstanbul'da evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu karısından saklayan E.K.'ya (35) 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Nikâh işlemlerinden önce sağlık raporu alınmıyor muydu?

Evet, alınması gerekiyor ama E.K, sağlık raporunu, işlerinin yoğun olduğunu söyleyerek eşinden sonra belediyeye teslim etmiş.

8 Aralık 2022 ve 3 Ocak 2023'te farklı hastanelerde yaptırdığı iki testin sonucu HIV pozitif çıkan E.K'nın tedavi için kullandığı ilaçları eşi evde temizlik yaparken fark etmiş!









Neyse ki, mağdur K.K için yapılan testlerde HIV virüsü negatif çıkmış.

Bazı uzmanlar HIV tedavisi düzenli olarak sağlandığı sürece kişinin virüsü bulaştırmadığını söylüyor. Ama tedaviye rağmen bulaşma vakalarının yaşandığı da oldu.

Ancak bu durum eşinize bildirme sorumluluğunuzu yok saymak anlamına gelmez.

Bu olay, evlilik öncesi yapılan testlerin zamanında resmi kurumlara bildirilmesi gerektiğinin önemini bize gösteriyor.

E.K gibi test sonuçlarının daha sonradan verilmesinin önüne geçilmeli.

HIV virüsü taşıyanlar özel hayatın gizliliği kuralı ilkesi uyarınca kimlikleri açıklanmıyor.

HIV pozitif olup evlenmeden ilişki yaşayanlarda ise risk büyük!

Sağlık sisteminde HIV virüsü taşıyanlar kayıtlı ama bazen okuyor ya da duyuyoruz; dişçiye, doktora gidip HIV kaptığını iddia edenler var.

İnsanoğluna güven olmaz. Mutlaka aramızda HIV olduğunu saklayarak cinsel ilişkiye giren, sosyal ilişkilerinde bulaşma riskini önemsemeyen vicdansızlar da var!

Son dönemde Türkiye'de HIV vakalarının artığını da hesaba katarsak HIV pozitif olan kişilerle ilgili ekstra önlemler alınmalı!

Gerekirse yasa çıkarılmalı!

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ÇAKAR SATIŞI YASAKLANSIN

Edirne'de usulsüz çakar ve siren sistemi bulunan otomobilin sürücüsüne 218 bin lira ceza verildi.

Bu paraya güzel bir motosiklet alınır.

Büyük cezalar geliyor diye o kadar haber yapıldı. Hala usulsüz çakar kullananların bu özgüveni nereden geliyor?

"Yakalanırsam da cezasını öderim" mi diyorlar? Anlamakta güçlük çekiyorum! Bir ara internette çakar ve siren sistemi satışları için kampanyalar düzenleniyordu!







Nasıl olsa yeterince denetlenmiyor, cezası da düşük diye birçok kişi aldı.

Şimdi usulsüz çakar kullananlara ceza kesmekten polis yoruldu!

Bitmiyorlar, her hafta yakalananların haberlerini okuyoruz.

Bence çakar ve siren sistemi satışları yasaklansın. Devlet sadece uygun gördüğü kişilere bu aletlerin satışını yapsın.

O zaman sorun kökünden çözülür!

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ESKİ TOPRAK!

Eski İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin:

"Kraliçe Elizabeth, her İsraillinin "ya terörist ya da bir teröristin oğlu" olduğuna inanıyordu.

Uluslararası durumlar dışında İsrailli yetkililerin Buckingham Sarayına girmesine izin vermiyordu" dedi.

Elizabeth eski toprak, yaş tahtaya basmaz. Boşuna 70 yıl tahta oturmadı!







Elbette İngiltere'nin desteği olmadan İsrail kurulamazdı ama İsrail sonradan İngilizleri bile zor durumda bırakacak hamleler yaptı!

Elizabeth, tahta ilk geçtiği yıllarda İsrail'in nasıl kurulduğunu, çevresindeki ülkelere savaşlar açıp sınırlarını nasıl genişlettiğini iyi biliyor!

İngiltere eski Başbakanı Boris Johnson, anı kitabında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2017'de İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndaki şahsi banyosunu kullandıktan sonra tuvalette casus dinleme cihazı bulduklarını yazmıştı!

Demek ki, Elizabeth, İsrailli yetkilileri Buckingham Sarayı'na sokmamakta haklıymış.

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SESSİZ LÜKS!

Net serveti 5,7 milyar dolar olan Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, geçtiğimiz günlerde Kenya'da bir etkinlikte görüntülendi.

Fotoğrafla ilgili "Jack 'homeless', evsizler gibi çıkmış" gibi yorumlar gördüm.

Oysa Jack de son dönemde ultra zenginlerde trend olan 'quiet luxury' yani sessiz lüks akımını takip ediyor gibi gözüküyor.

Artık ultra zenginler reklam panosu gibi dolaşmıyor.

Sade, gösterişsiz gibi gözüken ama pahalı giysiler tercih ediyorlar.









Jack ise sadeliği bile abartmış. Yolda görseniz acır para verirsiniz!

İşte bu algıyı yaratmak da sessiz lüksün zirvesi oluyor!

Örneğin Jack'in Akmar Pasajı'ndan alınmış gibi gözüken t-shirt'ü çok ünlü bir marka ve fiyatı 7 bin 600 Euro!

Yıpranmış gibi gözüken şapkası ise 10 bin Euro.

Bazıları "Jack'in giyecek ayakkabısı yok mu" diye yorum yapmıştı.

O terlik 'limited edition' ve fiyatı 38 bin Euro.

İçlerinde en ucuz olan pantolon ise 100 Euro.

Jack ile ilgili tek bir eleştirim olacak o da 'intermittent fasting'i aralıklı orucu fazla abartması.

Bir ara haftanın iki günü bir şey yemediğini söylüyordu. Çok zayıflamış.

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YENİLGİ NORMAL, İSTİFA İSTEMEK ANORMAL

Fenerbahçe- Athletic Bilbao'ya yenilince yönetimi istifaya davet edenlere şaşırıyorum.

Evet, taraftarda 10 yıldır şampiyon olamamanın üzüntüsü var.

Lakin bazıları Avrupa Ligi ile Konferans Ligi'nin güç derecesini karıştırıyor.

Fenerbahçe en zor kurayı seçti ve altı büyük ligde başa güreşen takımlara karşı oynuyor.

Bilbao'dan sadece Nico Williams'ın piyasa değeri 70 milyon Euro.

Takımın toplam değeri ise 338 milyon Euro.







Bilbao bu sezon hem ligde hem de Avrupa'da fırtına gibi esiyor.

Elbette Samet ve Mert'in hataları olmasa bambaşka bir maç da izleyebilirdik.

Öte yandan en son Real Madrid'i eze eze yenen Bilbao'ya yenildi diye hem Jose Mourinho hem de yönetimin istifasını istemek yanlış bir tutum.

Ne yazık ki, taraftar sosyal medyadaki yorumcuların fazla gazına geliyor.

Bu kişiler etkileşim almak için her şeyi söyler ama taraftara düşen en zor gününde takımın yanında olmaktır!

Ferdi ve Osterwolde bana göre takımın yüzde 40'ıydı. Onların yokluğu büyük dezavantaj.

El Nesri ise balon çıktı! Bu oyuncuyu elden çıkarıp yerine iyi bir golcü almak en mantıklı yol olur.

Becao da mutlaka oynamalı.

Lig uzun. Altı puan fark kapanır ama takım en başta umut veren bir futbol oynamalı.

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Altyazı

"Demek özgürlük böyle yok ediliyor, güçlü alkışlarla" (Star Wars)



