İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Kreşinden sosyal yaşam merkezlerine bütün deneyimimizle, Suriye'de seferberliğe hazırız" dedi.

İmamoğlu'nun İstanbul'da belediye hizmetlerinde başarısız olmasının nedeni de bu son açıklamasında gizli!

İmamoğlu'nun aklı hep Cumhurbaşkanlığı adaylığında!







Elbette aday da olabilir, insani yardım için Suriye'de kreş de açabilir ama önce metrolardaki bozuk yürüyen merdivenleri tamir ettirsin!

Yolda kalan Metrobüsleri yenilesin!

Deprem geliyorum diyor! Önce kentsel dönüşümü hızlandırsın!

İstanbul'un trafik sorununu çözsün!

Madem İmamoğlu'nun Suriye'de sosyal tesisler, kreşler açacak parası var, önce İSPARK ve Su zamlarını geri çeksin!

İmamoğlu zaten yıllardır İstanbul'un devasa gelir kaynaklarını, İstanbul dışındaki işlere harcıyor!

İstanbul'un kaldırımları, yolları delik deşik ama İmamoğlu İstanbul bütçesiyle Türkiye'de mitingler düzenliyor, farklı illere sosyal yardımlarda bulunuyor.

"Şampiyon Trabzonspor" yazan atkı ve bileklikler dağıtıyor.

Burslar, yardım paketleri, farklı illerdeki mitingler, konserler vs. tüm bu sosyal medya belediyeciliği projeleri hep kendi siyasi kariyeri için!

Halk, İmamoğlu'nu İstanbul'a hizmet etmesi için seçti ama onun aklı farklı yerlerde!

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EVİNİ DEĞİŞTİRMEKTE HAKLI

Ünlü olmak lüks ve ayrıcalıklı bir hayatı beraberinde getiriyor ama bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebiliyor.

Örneğin günümüzün en popüler oyuncularından Afra Saraçoğlu çok sevdiği evini artık değiştirmek zorunda!

Çünkü Afra evi magazin programlarında deşifre olunca hayranları evinin önünde ayrılmaz olmuş.

Afra artık yaşadığı semtte rahatça dolaşamıyor, köpeğini bile gezdiremiyormuş.

Kapından çıktığı gibi evinin önünde nöbet tutan hayranları selfie çekebilmek için Afra'nın etrafını sarıyormuş.

Bu yüzden oyuncu yeni eve geçmeye karar vermiş.

"Bu da dert mi şimdi" diyebilirsiniz! Evet, ne dertler, ne sorunlar var ama bazen küçük sorunlar ünlülere büyük dertler açabiliyor!







Örneğin efsane müzisyen John Lennon'nın 8 Aralık 1980'de New York'ta yaşadığı binanın önünde bir hayranı tarafından vurularak hayatını kaybetmişti.

2014 yılında bir hayranı, Sandra Bullock'un çocuklarıyla birlikte yaşadığı eve gizlice girerek ünlü oyuncuyu taciz etmişti. Bullock ise kendini dolaba kilitleyerek polisi aramış ve hayranın tutuklanmasını sağlamıştı.

1996'da, bir hayranı, Björk'e asit bombası içeren bir paket göndermeyi planlamıştı. Paket Björk'e ulaşmadan polisler tarafından ele geçirildi. Björk de güvenlik endişesiyle çok sevdiği evini değiştirmek zorunda kaldı.

Jessica Alba'nın evinin önünde bir hayranı tarafından arabayla kaçırılması... Saplantılı bir hayranın Serenay Sarıkaya'nın evinin önündeki araca zarar vermesi gibi daha birçok olay yaşandı.

Bu noktada magazin muhabirlerine haber yaparken ünlülerin evlerini mümkün olduğunca deşifre etmemelerini önerebiliriz.

Aslında bazıları buna dikkat ediyor, arabaları plakasıyla çekmiyorlar ya da apartmanın kapı numarasını kapatıyorlar.

Öte yandan öyle hayranlar var ki, haberde gözüken bir pastaneyi, fırını bile internetten konumunu bulup hayranın evine ulaşıyorlar!

Bir de TV ve gazete muhabirlerini takip edip bu isimlere ulaşan TikTok'çular var!

İşte bu kişiler ünlülerin kaldıkları evin adresini öğrendiler mi geçmiş olsun!

Cenazede, mezarlıkta, evin önünde vs. hiç fark etmiyor. Telefondan anında canlı yayın yapıp ünlüleri resmen taciz ediyorlar!

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SWİFT NEDEN BAŞARILI?

Taylor Swift'in sesini vasat, şarkılarını ortalama buluyorum. Elbette seveni çok ama Swift bana fazla proje ve pazarlama işi gibi geliyor.

Eras Turnesi 2 milyar 77 milyon 618 bin dolarlık bilet sattığı için Swift'i The Beatles ve Michael Jackson ile aynı kefeye koyanlar var, iyi mi?

Bir pop starı bu kadar kusursuz ve profesyonel olmamalı! Madonna gibi hataları ve inişleri, çıkışları olan starlar bana daha samimi geliyor.







Swift'in de hakkını teslim etmek gerekiyor.

Çalışma azmi ve disipliniyle pop ikonu boşluğunu iyi doldurdu. Eras Turnesi ile küresel ekonomiye bile olumlu katkısı oldu.

Meğer Swift, üç saatlik yüksek efor gerektiren konserlerine hazırlamak için altı ay antrenman yapmış.

Bu koşu bandında koşarken konserdeki tüm şarkıları söylemeyi de içeren bir antrenmanmış!

Eras Turnesi'ni izleyenler gerçekten böyle bir hazırlığa ihtiyaç olduğunu görmüştür.

Bizim şarkıcılar konserlerinde iki şarkıda bir neden sohbet ettiklerini sanıyorsunuz?

Biraz dans edince bile sesi kesilenler var!

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DYBALA MI?

Beşiktaş Kulübü Başkanı ve mayıs ayında yapılacak olağan genel kurulda başkan adayı olan Hüseyin Yücel, "Sınırsız param olsa sola Dybala sağa Salah alırım" demiş. Sınırsız para deyince benim aklıma Erling Haaland, Vinicius Júnior gibi yıldızlar geliyor. Yücel hayal kurarken bile Türkiye gerçeklerinden uzaklaşamamış.







32 yaşında olmasına rağmen Muhammed Salah hala üst seviye bir yıldız ama Dybala, büyük takımların radarından çıkmış, Roma'da bile yedekliğe düşmüş bir oyuncu.

Dybala'yı neden istedi acaba?

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ŞARJ ALETİYLE VERİ HIRSIZLIĞI

Dünyaca ünlü bir hacker olan Ryan Montgomery, başkasının telefon şarj aletini asla kullanmamanız gerektiğini, çünkü bunun verilerinizin çalınmasına yol açabileceğini açıkladı.

Mashable'nin haberine göre Montgomery, bazı özel olarak geliştirilmiş şarj kablosunun içinde, bir web sunucusuna, USB iletişimine ve Wi-Fi erişimine sahip gizli bir bölüm bulunduğunu söyledi.

Bu bölüm, tuş vuruşlarının kaydedilmesine, kimlik bilgilerinin çalınmasına, verilerin sızdırılmasına ve hatta kötü amaçlı yazılım yerleştirilmesine olanak sağlıyormuş.

Hatta böyle marifetli bir şarj kablosu piyasada satılıyormuş!

Yeni paranoyamız hayırlı uğurlu olsun.

Bundan sonra başkasının şarj aletini kullanırken iki kere düşünün!