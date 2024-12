Fenerbahçe ve Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacaklarını duyurmuşlardı.

İki kulüp yetkilileriyle kararlarını değiştirmeleri için bir görüşme gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın kararını değiştirerek kupaya devam edeceğini duyurdu.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin ise düşünmek için süre istediğini, kararını daha sonra açıklayacağını söyledi.

Geçtiğimiz hafta bu konuyla ilgili yazmıştım.

Eğer Fenerbahçe yönetiminin gerekçesi yoğun maç trafiği ve gelirin az olması ise gelecek sezonda kupanın formatının değiştirilmesi için şimdiden bir çalışma başlatılabilir.

Normalde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye Kupası tek maçlı eleme usulünde oynanabilir.

Bunun üzerine formüller geliştirilebilir.

Ancak hiç bu konular tartışılmadan, kupaya katılmama kararı almak, hem taraftara hem ligde oynama fırsatı bulamayan yedeklere, gençlere hem de Türk futbolu adına büyük bir haksızlık olur!

Aynı örneği yine vereceğim;

Türkiye Kupası'nı sadece maddi gelir üzerinden ele almak da doğru değil.

Örneğin; Erzincanspor'da oynarken kimsenin tanımadığı Kerem Aktürkoğlu'nun kaderi Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a karşı maça çıktıktan sonra değişti!

Önceki gün Başakşehir maçında Livakovic sakatlanıp oyunu terk edince, ikinci kaleci İrfan Can Eğribayat sakat olduğu için kaleye üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin geçti!

Çetin, Türkiye Kupası'nda maçlara çıksa belki de gelecek vaat eden bir kaleci olacak!







UNUTULMAZ MAÇLAR!

63 yıllık köklü bir geçmişi olan Türkiye Kupası, lig şampiyonluğundan sonra en değerli kupa!

Dört büyüklerin birbirleriyle daha fazla maç yapması hem ekstra gelir hem de taraftarlar için büyük heyecan demek!

Gençler bilmez; Fenerbahçe 103 gol atarak rekor golle şampiyon olduğu 1988-89 sezonunda Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray ile eşleşmişti.

Kadıköy'deki ilk karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Bu karşılaşmanın rövanşı 3 Mayıs 1989 tarihinde Ali Sami Yen Stadı'nda yapıldı.

Maçın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın ilk yarısında ağladığımı hatırlıyorum.

İkinci yarı Aykut'un ilk golünün ardından, Hasan Vezir 3 gol daha atınca tarihte hiç görülmemiş bir mucize gerçekleşmişti.

Bugün hangi yetişkin Fenerbahçeliye sorsanız en unutamadıkları maçlardan biri budur.

Bu maç birçok Fenerbahçeli için en tatlı çocukluk anısıdır.

İşte Türkiye Kupası bu kadar değerli ve anlamlı!

Fenerbahçe gibi köklü kulüplerin kuruluş amacı her müsabakaya katılmak ve sportif alanda başarı elde etmektir.

Umarım Fenerbahçe kararından döner ve takım kupa maçlarına çıkar!

***



KART LİMİTLERİNİN DÜŞMESİ...

Yüksek enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerine düzenleme geleceğine dair haberler çıktı.

2024'te başlayacak uygulama ile limitler, müşterilerin aylık gelirine göre 2 ila 4 kat arasında belirlenecek.

Bankalar SGK veri tabanından gelir bilgilerini anlık görebilecek.

Peki, şu an aylık kazançlarının 15-20 katı limiti olanlar ne olacak? Yeni düzenlemeyle bankaların mevcut limitler üzerinde revizyona gitmesine de olanak sağlayacak.







BDDK'nın son raporuna göre, Türkiye'de her iki kredi kartı kullanıcısından birinin kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde.

Bu durum, Türkiye'yi kredi kartı limitleri açısından dünya genelinde öne çıkarıyor.

Bu anormal durum aslında birçok kredi borçlusunu ayakta tutuyordu! Ancak esnek limitler sayesinde insanlar harcama kapasitelerini sürekli artırıyorlardı. Ta ki, hiç ödeyemeyecek duruma gelene kadar!

Öte yandan kredi kullanımında disiplin sağlamak enflasyonla mücadele için büyük önem taşıyor.

Kazancın iki ila dört misli kredi kartı limiti getirildiğinde talep enflasyonu da azalır. Bireysel borçlanma oranları düşer vs.

Enflasyon belasından kurtulmak için umarım her şey planlandığı gibi gider.

***



ÇİFTE VATANDAŞLIK BİLMECESİ

Alman vatandaşı olan Türkler daha önce Alman vatandaşlığını kaybetmemek için Türk vatandaşlığına geçmiyordu.

Almanya'da çifte vatandaşlığı mümkün kılan yasa altı ay önce yürürlüğe girince gurbetçilerin çifte vatandaş olacağı tahmin ediliyordu.

Ancak CHP Milletvekili Utku Çakırözer, bu hakka sahip 600 bin kişiden şu an için sadece 15 bini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu açıkladı! Teyide açık bir bilgi bu! 585 bin Türk çifte vatandaş olmayı, Türk pasaportunu neden istemediler acaba?







Sonuçta Alman vatandaşı olma haklarını kaybetmeyecekler!

Yoksa sınırı geçtiklerinde Türkiye toprağını öpen, Avrupa'nın yaşanılacak bir yer olmadığını Türkiye'nin cennet olduğunu söyleyen ve her mikrofon uzatıldığında Vatan Millet Sakarya edebiyatı yapan gurbetçilerimiz samimi değiller miydi?

Belki de süre kısıtlaması olmadığı için gurbetçiler çifti vatandaş olmayı ağırdan almış olabilirler!

***



MİS GİBİ ÜLKE

Norveç, 1990'ların başından Kuzey Denizi'nde bulduğu petrol ve doğalgazın gelirlerini ülkenin gelecek nesillerini güvence altına almak için bir fonda toplamaya karar vermişti.

Norveç Varlık Fonu'nun hisse senetleri, menkul ve gayrimenkul kıymetler gibi varlıkları olan fonun aralarında Türkiye'nin de olduğu 77 ülkeden yaklaşık 9 bin şirkette yatırımı bulunuyor.

Bu dillere destan dünyanın en büyük ulusal varlık fonunun büyüklüğü 1,7 trilyon Euro'ya ulaştı. Şu an her bir Norveçliye yaklaşık 300 bin Euro ayrılmış durumda.

Norveç, sırtını NATO'ya dayadığı ve nüfusu az olduğu ülke savunmasına ve polis teşkilatına da fazla para harcamıyor!

Öte yandan Donald Trump, ilk dönem ABD Başkanlığı sırasında NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen İskandinav ülkelerine kafayı takmış ve bu müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunmuştu.

Norveç de Trump'ın seçilme olasılığı artığı Ekim 2024'de 2025 yılı için savunma bütçesini 1.8 milyar dolar artırarak toplam 10.3 milyar dolara çıkardı.

Sadece bir fonunda 1,7 trilyon parası olan Norveç için 10,3 milyar dolar çerez parası! Norveç, hayat standartları yüksek, sorun çıkartacak komşu ülkelerin bulunmadığı, ormanlarla kaplı, havası temiz, bol bol Somon yenilen, sorunsuz mis gibi bir ülke!

Coğrafya kaderdir!