Türk denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden Rıza Kalkavan sahte alkolden hayatını kaybetti.

Rıza Kalkavan, akciğer kanseri sonucu hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın da kardeşiydi.

Amatör Nâzım Kalkavan, ikinci evliliğini Nuyan Germiyanoğlu'yla yaptı. Bu evlilikten ise Rıza ve Billur Kalkavan dünyaya geldi.

Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biriydi.

Şimdi akla ilk; "Koskoca Kalkavan Ailesi'nin bir üyesi sahte içki mi alır?" sorusu geliyor.

Ortada birkaç iddia var: Rıza Kalkavan, Ortaköy'de bir işletmeden satın aldığı sahte votkayı tükettikten sonra fenalaştı.

Önce görme kaybı yaşayan ve ardından bilinci kapanan Kalkavan, acil olarak hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki iş insanı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer iddia ise; son dönemde maddi sıkıntı içinde olan Rıza Kalkavan, Ortaköy'de birinden 6 bin TL'ye 30 kilo votka aldı ama içki sahte çıktı.

Bir başka iddiaya göre ise Kalkavan, Ortaköy'de lüks bir restoranda içtikten sonra fenalaştı!

Kız arkadaşına göre ise Rıza Kalkavan sahte içki almaz!

Sahte içkinin alındığı yer bir işletme ise bu nasıl bir işletme? Bir restoransa artık lüks restoranda bile sahte içki mi satılıyor?

Lüks bir semtte, lüks bir dairede yaşayan Rıza Kalkavan, sahte içti alacak kadar maddi durumu kötü olabilir mi? Vs. Cevaplanması gereken birçok soru var.

Bırakın lüksü orta karar restoran, bar vs. gibi işletmelerde bile sahte içki satma riski alınacağına ihtimal vermiyorum...

Ancak bu haber sosyal medyada bir panik havası yaşattı. Şu tarz yorumlar öne çıktı:

"Bir daha bir mekânda içmem.

İçeceksem marketten alırım." "Sahte içki şişesinin üstünde de bandrol var! Bandrolün de sahtesini yapıyorlar." "İçki marketlerde bile o kadar pahalıya satılıyor ki zengin fakir fark etmez bir şişeye o parayı vermek insanı kötü hissettiriyor." Öte yandan İstanbul Valiliği, sahte alkol nedeniyle 1 Kasım'dan bu yana 73 kişinin zehirlendiğini, bu kişilerden 37'sinin yaşamını yitirdiğini 17 kişinin ise tedavisinin devam ettiğini açıkladı.

Dönem dönem, özellikle yeni yıl yaklaşırken sahte içkiden ölüm vakaları artıyor.

Rıza Kalkavan gibi tanınmış bir ismin sahte içkiden hayatını kaybetmesi ise toplumda kamu spotu gibi bir etki yaratıyor.

Emniyet birimleri bu sorunu önlemek için büyük çaba gösteriyor, lakin Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu da unutmayalım.

Sahte içkiden ölüm haberleri ülkemizle ilgili olumsuz bir algı yaratabilir!

Bu sorunu ortadan kaldırmak için daha kapsamlı yasa ve uygulamalara ihtiyaç olabilir!

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YALNIZLIK SİGARA KADAR ZARARLI

İyi beslenme, yeterli uyku, egzersiz yapma, stresten uzak yaşamak, sigara içmemek, temiz hava sağlıklı yaşamın başlıca faktörleri arasında gösteriliyor.

Peki, yalnızlığın vücutta sigara içmekle benzer hasarlar bırakabileceğini hiç düşündünüz mü?

Oxford Üniversitesi'nin yaşlanma bilimi alanında ilk profesörü olan Sarah Harper, son yapılan araştırmaların verilerini dikkate alarak yalnızlığın vücutta sigara içmekle benzer hasarlar bırakabileceğini ve insanlarla sıkça bir arada olmanın yaşlanma hızını yavaşlatabileceğini açıkladı.

Bu yeni bir bilgi değil. Yalnızlığın yol açtığı sorunlar son dönemde popüler bir araştırma konusu.

Yurt dışında yalnız bireyleri desteklemek adına yeni projeler geliştiriliyor. İngiltere'de yalnızlık bakanlığı kuruldu.

Türkiye de bu sorunun çözümü için daha çok proje üretilmeli.

TÜİK'in verilerine göre Türkiye'de 5,2 milyon kişi yalnız yaşıyor. Yaşlı sayısındaki artışı da göz önüne alırsak, yalnız yaşayan kişilerin sayısı sürekli artacak gibi gözüküyor. 5,2 milyon yalnız insan, Avrupa'daki birçok ülkenin nüfusundan kalabalık!

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UÇAKTA EN GÜVENLİ KOLTUKLAR

Azerbaycan Hava Yolları'nın (AZAL), Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Uçakta 5 kişilik mürettebat ve 69 yolcu bulunuyordu. 38 kişinin hayatını kaybettiği kazada 31 kişi kurtuldu.

Görüntülerde uçağın iniş takımları aşağıdayken yüksek hızla yere doğru ilerlediği görülüyor ve iniş yapmaya çalışmasından saniyeler sonra büyük bir alev topu yükseliyor.

Uçak kazadan önce bir kuş sürüsüne çarpmış olabilir.

Hava savunma uzmanları ise uçağın içindeki ve dışındaki hasar şeklinin Grozni'de aktif olan hava savunma sistemlerinin kazaya yol açmış olabileceğini söylüyor.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi kurtulanların çoğu kuyruğa yakın kısımda oturanlar.

Uçak kazalarından kurtulma ihtimali düşük ama kurtulanların olduğu kazaları dikkate alan Time dergisi, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin 35 yıllık verilerini inceleyerek şu sonuca varmıştı:

Uçağın arka kısmındaki orta koltuklar, yalnızca yüzde 28'lik bir ölüm oranıyla en güvenli pozisyon olarak öne çıkıyor.

En tehlikeli koltuklar ise yüzde 44'lük ölüm oranıyla kabinin ortasında bulunan koridor koltukları.

Özetle uçakta koltuk seçerken küçük ihtimalleri de dikkate almak gerekir!

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Altyazı

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