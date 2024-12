Türk Dil Kurumu'nun (TDK) 1 milyon vatandaşın katılımıyla gerçekleştirdiği 'Yılın Kelimesi/Kavramı' anketi sonuçlandı.

Halkımız, 'merhamet', 'yabancılaşma', 'algoritma', 'yozlaşma', 'yapay zeka' ve 'dijital yorgunluk' gibi medyada çok konusu geçen kelimelerinin yer aldığı ankette, 'Kalabalık Yalnızlık' en çok oy alan kavram oldu.

Ünlü teknik direktör Fatih Terim de vakti zamanında "Ben çok kalabalık yalnızım" dememiş miydi?

Terim'in olmadığı masa yok.









Terim bu meşhur sözü dile getirirken ünlü yazar Franz Kafka'nın "Benim yalnızlığım insanlarla dolu" sözünden ilham aldı mı acaba?

Aslında Fatih Terim İngilizcesinin ölümsüz sözü "What can i do sometimes" da çaresizlik, yalnızlık çağrışımı yapmıyor mu?

Modern çağın özellikle de son dönemin en büyük sorunlarından biri 'kalabalık yalnızlık'.

Aile üyeleri ve arkadaşların dışında, ironik bir şekilde X'ten Instagram'a Tik- Tok'a bir düşüncenizi, isteğinizi, isyanınızı kolayca milyonlarla paylaşacağınız sosyal medya uygulamaları var ama insanlar yine de çoğu zaman kendilerini yalnız hissediyorlar.

Birçok sevdiğiniz insan ve sosyal medyadaki takipçilerniz arasında anlaşılmamak, unutulmak, yalnız hissetmek bazıları için çok yıkıcı olabiliyor.

Belki de sorun sosyal medya çağında iletişimin çok duygusal paylaşımın az olmasından kaynaklanıyor olabilir.

Genel olarak etrafımızdaki çoğu insan empati kurmayacak kadar yüzeysel ya da çıkarcı diyebiliriz lakin aynı şeyi bir başkası da sizin için düşünüyor olabilir!

İnsanların genelde kendini farklı, diğerlerini de sıradan, yüzeysel görmesi de temel çelişkilerden biri.

Kişinin gerçekte kendinin ne olduğunu bilmesi ise büyük hazine.

Bazen kalabalıklar arasında tek başına, yalnız olmak bireysel tercih de olabiliyor. Başkalarına ihtiyaç duymamak, insana sadece kendisinin yetmesi ya da böyle hissetmek kıymetli, huzur verici bir duygu da olabilir.

Bazıları etrafındaki kalabalıklarla mutlu olur bazıları da tek başına...

***



ALTI TEKNİK DİREKTÖR İKİ BAŞKAN YEDİ!

Arthur Masuaku, Beşiktaş'ta ikinci sezonunu yaşıyor.

Takımın geneli kötü bir performans sergiliyor ama taraftar, maaş ödemesi geciktiği için kulübe ihtar çeken Masuaku'yu günah keçisi ilan etti.

Ama Masuaku bu kısa sürede inanılmaz bir istatistiğe imza attı.







Masuaku Beşiktaş'ta bulunduğu iki buçuk sezonda teknik direktörler;

Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst görevden alındı.

Başkan Ahmet Nur Çebi ve Hasan Arat ise görev süresini tamamlamadan istifa etti.

Elbette taraftarda futbolcunun aldığı büyük ücretin karışlığını bekliyor.

Bu kadar çok teknik direktör ve yöneticilerin değiştiği bir ortamda istikrar olmadığı için de takım kötü durumda ama bunun tek sorumlusu Masuaku değil ve adam yönetimin imza attığı sözleşmedeki haklarını arıyor.

***



UZAYA ÇIKTIK, BU KABİLEYİ UNUTTUK!

Brezilya yağmur ormanlarına yerleştirilen otomatik kameralarda izole bir yerli topluluk ilk kez görüntüledi.

Yukarıdaki yazıda 'Kalabalık Yalnızlık'tan bahsediyorduk. Çiftçilerin baskısına ve Amazon'da yapılan yasa dışı ormansızlaştırma girişimlerine rağmen bu topluluk izole bir şekilde kalabilmesi dünyadaki en büyük yalnızlık olabilir!

The Guardian'ın haberine göre Massaco halkı olarak adlandırılan yerli toplulukla daha önce hiç temas kurulmadı.

Topluluğa topraklarından geçen nehrin isminden dolayı Massaco deniyor. Ancak kendilerini tam olarak nasıl adlandırdıkları bilinmiyor.







Benzer şekilde topluluğun dili, sosyal yapıları ve inanç sistemleri de bilinmiyor.

Massaco'ların üç metre uzunluğundaki yaylarla avlandıklarını ve köylerini ormanın içinde mevsimden mevsime başka yerlere taşıdıklarını anlaşıldı.

Uzayı uydularla donatırken, Mars'a yerleşme çalışmaları yaparken Amazon'da hala avcılık ve toplayıcılıkta hayatta kalan bir kabile keşfetmek çok acayip bir durum.

Bu kabile daha yerleşik hayata geçecek, çanak çömlek yapacak, inek keçi beslemeyi öğrenecek tekerleği bulacak, Tek Tanrı inanışına geçecek vs. daha atlamaları gereken çok seviye var!

Daha cinsel uzuvlarını kapatmayı, kıyafet giymeyi bile düşünmemişler ya da gerek görmemişler!

Keşke keşfedilmeseydiler! Çünkü keşfedilmeyi istemediler, hep saklandılar!

Dünya hala sürprizlerle dolu ve keşfedecek çok şey var!

***



CİMER'E ALTERNATİF

Acil durumlarda 112 Acil hattı vatandaşın en çok başvurduğu hat. İçişleri Bakanlığı şimdi 112 Web İhbar Sistemi'ni hayata geçirdi.

Siteye girdiğinizde sizi bir 'ihbar forumu' karşılıyor.

Bu forumda olay ve vakaya dair bilgileri giriyorsunuz. Güvenlik birimi olarak ise 'emniyet' ve 'jandarma' seçenekleri yer alıyor. İhbarı hangisine yapmak istiyorsanız seçiyorsunuz.

Site sizden ayrıca kişisel bilgileriniz ve adresinizi istiyor. Bu bilgileri girmezseniz ihbar kaydınız oluşturulmuyor.







Bu zorunluluk ihbarda bulunma oranını düşürür. Birçok insan mahkemelik olacak bir olayda şahit olmak istemez.

Ama Emniyet güçlerinin asılsız ihbarları önlemek için de kişisel bilgiye ihtiyacı var.

Öbür türlü canı sıkılan ya da birisinin kötülüğünü isteyen herkes ihbarda bulunur.

Her şeye rağmen CİMER'e alternatif olabilecek faydalı bir ihbar sitemiz daha oldu diyebiliriz.

***



Altyazı

"İnsanoğlu korkutucu bir hızla aptallaşıyordu, bazıları, evrimdeki bu gidişatı genetik mühendisliğin, çözebileceğine dair büyük umutlar besliyordu. Ne yazık ki, en büyük akıllar ve kaynaklar, saç dökülmesini önlemeye ve ereksiyon halini uzatmaya harcanıyordu." (Idiocracy)