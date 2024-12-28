Tüketici dernekleri, vatandaşı 31 Aralık'ta bir kısmının geçerliliğini yitireceği kredi kartlarında biriken para puanları kullanmaları yönünde uyardı.

2025 yılına girmeden kartlarınızdaki para puanlarını kullanın!

Her yıl bu uyarı yapılıyor. Bu uyarıyı görenler para puanlarını kullanıyor, görmeyenlerin para puanları ise bankalara kalıyor!

Banka ve kredi kartlarında biriken puanlar için bankaların tarih sınırlamaları farklılık gösteriyor.

Sınırlama yapmayanlar da var ama birçok banka sene sonunda para puanlarını sıfırlıyor!

Oysa para puanların geçerlilik süresini kısıtlamak ya da silmek tüketici haklarına aykırı bir durum.

Bankaların tüketicilerin kazanılmış hakları olan para puanlarını yılsonunda silmeleri adil değil.

Ticaret Bakanlığı, bankaların vatandaşların birikmiş para puanlarını silmesinin önüne geçmeli!

Kartlarda kullanılmamış 10-20

TL'lik para puanları tüketiciler için belki önemsiz gözükebilir.

Ancak Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,1 milyon adede, banka kartı sayısı ise 191,8 milyon adede ulaştı.

Para puanı kullanılmamış milyonlarca kartı hesaba katarsak ortaya büyük rakamlar çıkar!

Vatandaşın para puanları neden bankalara kalıyor? Bir önerim olacak: Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Türkiye'de kullanılmadığı için silinen kart para puanlarını hesaplasın. Bu para puanlar ya hiç silinmesin ya da bir hesapta toplanıp hayır kurumlarına bağışlansın!

"Kullanmadığınız para puanınız X kuruma bağışlandı" diye SMS gelse eminim birçok insan bu duruma sevinir.

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O BUZ KÜTLESİNDEN KİM SORUMLU?

Erzurum'da yolda yürüyen 22 yaşındaki Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Arif Talat Algın'ın kafasına çatıdan kopan buz kütlesi düştü.

Algın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muhtemelen buz kütlesinin hangi yapının üstünden düştüğü araştırılmayacak.

O buz kütlesini kaldırmaktan sorumlu olan kişi de ceza almayacak.

Bu olay Almanya'da yaşansaydı çatıdaki buzu temizlemeyen kiracı ya da konut sahibi yanmıştı!

Alman yasalarına göre evlerin önündeki buz ve çatıdaki buz sarkıtlarından kiracı ya da ev sahibi sorumlu.

Eğer sözleşmede "Buzu temizleyecek kişi kiracıdır" yazmıyorsa. Bu işi ev sahibi yapmak zorunda.

Almanya'da daha ev yapılırken çatılara buz tutucular yerleştiriliyor.

Eğer evin önündeki buz ya da çatıdaki buz sarkıtı kaldırılmadıysa ve bir kişi bu yüzden yaralandıysa ya da hayatını kaybettiyse kiracı ya da ev sahibi yargılanıyor.

İşte insana verilen değer!

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DRON AVLAMAK ARTIK KOLAY

10 yıldan fazla bir süredir kullanımda olan silahlı insansız hava araçları 'Dron, İHA, SİHA, hassas vuruş kabiliyeti, zayiat riskinin en aza indirilmesi ve harekât maliyetlerinin azaltılması gibi birçok büyük faydalar sağlıyor.

Dronlar, İHA'lar Ukrayna'da, Suriye'de, Afrika'daki çatışma bölgelerinde aktif rol oynuyor.

En son Suriye'de muhalif güçler, Şahin FPV dronları ile stratejik saldırılar düzenleyerek Esad rejimine büyük darbe vurdu.

Üstelik daha 'sürü dronlar' savaşlarda sahneye tam olarak çıkmadı.

Sürü dron saldırılarının savaş stratejilerini tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Böylece dron sürülerini etkisiz hale getirecek teknolojileri geliştirmek de büyük önem kazandı.

Lazer tabanlı silahlar, dron, SİHA ve İHA'lara karşı etkili ama bu silahlarla genelde tekil hedeflere atışlar yapılıyor.

Lazer tabanlı silahlar, özellikle dron sürülerine karşı etkisiz.

Bu alanda Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, yalnızca radyo dalgalarını kullanarak insansız hava araçlarını/dronları etkisiz hale getirebilen yenilikçi bir silahın test aşamasında olduğunu açıkladı.

Galler'in batısında bu ileri teknoloji silah ilk canlı testlerini başarıyla tamamladı.

Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) olarak adlandırılan bu sistemin her atışı yaklaşık 4.5 TL gibi düşük bir maliyetle gerçekleştiriliyor.

RFDEW, lazer tabanlı enerji silahlarından farklı olarak, yüksek güçlü radyo frekansları kullanarak dronların ve füzelerin iç elektronik aksamını etkisiz hale getiriyor.

Öte yandan sistem henüz bir kilometreye kadar alanda etkili. Bu bir kilometrelik alanı hangi ülke daha çok genişletirse geleceğin savaşlarında da o kadar başarılı olur.

Özellikle dron sürülerine karşı geliştirilecek savunma silahları da geleceğin savaş alanlarında oyun değiştirici öneme sahip olabilir.

Türkiye, insansız hava araçları teknolojisinde lider ülkelerden biri.

Bu araçlara karşı savunma teknolojileri de geliştirmemiz gerekiyor. Mutlaka bu alanda da çalışmalarımız devam ediyordur.

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MHRS'DEKİ YIĞILMA AZALACAK

Sağlık Bakanlığı'nca 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlayacak sistemle, aile hekimleri ve sağlıklı hayat merkezleri hastanelerle dijital olarak entegre olacak.

Bu sistem sayesinde aile hekimleri; INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek.

Göreve geldiğinden beri MHRS sistemindeki yığılmayı önlemek için bu tarz pratik çözümler üreten Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu kutluyorum.

Bu yeni entegrasyon sayesinde hastalar, hastaneye gidip herhangi bir poliklinik kaydı yaptırmadan tetkiklerini çektirebilecek, sonuçlar ise aile hekimlerinin ekranlarında görüntülenebilecek.

Böylece MHRS'deki yığılma azalacak ve daha kolay randevusu alınacak.

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Altyazı

"Gençlikte, ölümsüzmüşüz gibi yaşıyoruz. Fanilik kavramı tenimize değen narin, kâğıt bir kurdele misali etrafımızda raks eder. Hayattaki bu değişim ne vakit olur? En nihayetinde kurdele ne zaman bizi boğacakmış gibi sıkılaşır?" (Night Train to Lisbon)