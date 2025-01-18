Toplumda var olduğuna inandıkları kadın düşmanlığına tepki olarak erkeksiz yaşamayı seçen Güney Koreli feministler tarafından yaratılan 4B hareketi dünyada hızla yayılıyor.

"4B" terimi dört Korece ifadeden geliyor:

Bi Yeonae (flört etmek yok),

Bi Sex (seks yapmak yok),

Bi Hon (evlilik yok)

Bi Chul-san (çocuk doğurmak yok) 'Bi' ön eki Korece'de 'hayır' anlamına geliyor. Ve 4B hareketinin savunucuları bu dört kurala uyuyor.

BBC'nin haberine göre; evliliğin tam kadınlara göre bir şey olduğu yönündeki ataerkil düşünceyi reddediyorlar.

Ayrıca seks, flört ve çocuk doğurmayı da reddediyorlar ve bunu yaparak kadınların özerkliğini kazandıklarını düşünüyorlar.

Örneğin bu hareketin üyesi bir kadın, flörtü şöyle tanımlıyor:

"Flört etmek, bir erkeğin bana zarar verme, hatta küçük de bir netice de olsa canımı alma hakkını teslim etmek gibi geliyor." 4B kurallarını uygulayarak geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine ve beklentilerine meydan okuduklarını düşünüyorlar.

Bu hareket Donald Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasının ardından Amerika ve bazı Avrupa ülkelerine de yayılmaya ve tartışılmaya başlandı.

Özellikle Japonya ve Güney Kore'de eski geleneklerden gelen ultra bir erkek üstünlüğü var.

TARİHTEN SİLİNECEKLER!

Bu ülkeler modern gibi gözüküyorlar ama günlük hayatta bile kadınlara yönelik adı konulmamış bir erkek baskısı var.

Ama bu baskı normal eşitlik ilkesiyle çözülebilir. Bir kadın için hayattaki en büyük mutluluklardan biri olan anne olmaya ya da flörte ve sekse karşı olmak doğaya karşı gelmek gibi bir şey.

En basit örneğiyle şu andan itibaren dünyada hiç çocuk doğmasa 120 ya da 130 yıl sonra yeryüzünde yaşayan tek bir insan kalmaz!

Evlilik ortadan kalkarsa, toplumun en temel taşı aile kurumu yok olur.

Bu uzun bir tartışma konusu aslında. Farklı düşünenler de olabilir.

Oysa geçtiğimiz yıl Güney Kore'de tarihte ilk kez doğum sayısından fazla ölüm kaydedildi.

275 bin 800 bebek doğdu, 307 bin 764 kişi öldü.

Ve ülkede düşük doğum oranlarına önlem amacıyla 'demografik ulusal acil durum' ilan edildi. 4B'ciler de çocuk sayısını artırma politikalarına karşı çıkıyorlar.

Kadınların genelde anne olmak istemediği Güney Kore, 0,72 ile dünyada en düşük doğum oranına sahip olan ülke.

Böyle devam ederse Güney Kore, uzak gelecekte tarihten silinebilir.

Ama öncesinde 4B üyeleri huzur evlerinde kendilerine bakacak bakıcı bile bulamayacaklar!

Bu rakamlar bile 4B gibi akımların nasıl zararlı olduğunu gösteriyor.

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TRAFİK YOĞUNLUĞU ÜCRETİ

Trafiği en yoğun şehirlerden biri olan New York'ta belli başlı bölgelere arabayla girmek artık paralı.

'Trafik yoğunluğu ücreti' adlı uygulama kapsamında, örneğin Manhattan'da belli bir noktanın ötesine geçmek isteyen sürücülerin artık gündüz 9 dolar, gece ise 2.25 dolar ödemesi gerekiyor.

Şehir yönetimi, bu uygulamanın trafik yoğunluğunu azaltacağına inanıyor.

New York'un başta metro olmak üzere toplu ulaşım kapasitesi İstanbul'dan kat be kat üstün. Buna rağmen trafiği azaltmak için çözümler üretiyorlar.

'Trafik yoğunluğu ücreti' İstanbul'da da Eminönü, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Beşiktaş merkezde uygulanabilir.

İstanbul'un metro hatları bile yetersiz ama akılcı çözüm üreten yok.

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PİYANGO MİLYONERLERİ NEDEN KORKUYOR?

İngiltere, piyangodan 7.5 milyon sterlin (225 milyon TL) kazanan 20 yaşındaki stajyer mühendis James Clarkson'ı konuşuyor.

Nedeni ise; Clarkson'ın kendisine ömür boyu yetecek para kazandığını öğrendiğinin ertesi günü "Düzenimi bozmak istemiyorum" diyerek işe gitmesi.

Clarkson kazandığı parayla ilk yapacaklarını da açıkladı:

Ailesinin ev taksitlerini ödeyecek.

Ünlü bir markadan çanta, iki tasarımcı ceketi ve spor marka bir otomobil alacak.

'Her şey dahil' bir tatil yapacak.

Ve Manchester City kombinesi alacak.

Clarkson öyle uçup kaçmamış. Biraz kendini şımartmış, ailesinin ev taksitlerini ödeyerek hayırlı bir evlat olduğunu kanıtlamış.

İşine devam etmesinin nedeni de mesleğine duyduğu sevgi olabilir.

Türkiye'de yeni yıl piyangosunda büyük ikramiyenin hangi illere çıktığını öğrendik ama kazananlar yine ortaya çıkmadı.

"Ben de ortaya çıkmam. Mafyası var, borç istemeye sırasına girecek arkadaş, akrabalar var" vs. diyebilirsiniz.

İngiltere'de ya da dünyanın birçok ülkesinde bu saydıklarımız yok mu?

Mafyanın alasının olduğu Meksika, İtalya gibi ülkelerde bile şans oyunlarını kazananlar ellerinde dev çekle poz veriyorlar!

Türkiye'de şans oyunlarını kazananlar uzun yıllardır ortaya çıkmıyor.

Bu da şans oyunlarına karşı halkta bir güvensizlik duygusu yaratıyor.

Kazananların açıklanması kuralı getirilse kimsenin kafasında soru işareti kalmaz. Şans oyunlarının doğal reklamı da yapılmış olunur.

Şans oyunundan elde edilen hasılattan kamuya aktarılan parayı unutmayalım. Daha çok gelir, daha çok kamu yararı demek!

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NEDEN?

Bir karakulak Burdur'da vuruldu. Vurduğu karakulak ile poz veren avcı tespit edildi ve 611 bin TL para cezası kesildi. Ayrıca adli işlem başlatıldı.

Çünkü karakulakların nesli tükenmek üzere. Korunuyorlar ve avlanılması kesinlikle yasak.

Ayrıca eti yenmez, postu kullanılmaz, küçükbaş hayvanlar için tehdit oluşturmaz.

Bu canlıyı öldürmenin kimseye faydası yok.

Keyfi bir şekilde öldürülmüş zavallı hayvan.

Öldüren de poz vermiş bir de. Para cezasından haberi yoktu büyük ihtimalle.

Başka türlere ve insanlara zarar verecek boyutta popülasyonu artan hayvanların sayısının dengelenmesi dışında yapılan avcılığı doğru bulmuyorum.

Bence avcılık spor bile değil.

Mükemmel çalışan tüfekler, hayvanların yerini tespit etmek ve aldatmak için kullanılan teknolojik aletlerin kullanılması da adil bir mücadele değil.

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Altyazı

"Siz gerçeği bilmek istemiyorsunuz, siz kandırılmak istiyorsunuz." (Prestige)