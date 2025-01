Sosyal medyada bir emlakçının "Memur olsam, 50.000 TL maaş alsam ay sonu gelmez. Zaten 25'i kira. Emlakçılık yapıyorum, 100 alandan, 100 satandan temiz. Memur düşünsün" diye paylaştığı video gündem oldu.

Koltuğuna yaslanmış, sanki dünyayı ben yarattım edasıyla memurları aşağılayan bu emlakçı kendine hakaret ettirip tazminat peşinde de koşuyor olabilir. Böyle tipler türedi son günlerde.

Ben bu yazıyı yazarken bu emlakçı hakkında muhtemelen mali bir araştırma başlatılmıştır. Büyük ihtimalle emlakçının vergi usulsüzlüğü yaptığı ortaya çıkar. Bu video aslında işini dürüstçe yapan emlakçıları da zor durumda bırakacak.

'İnternet çağında emlakçı kazığı' başlıklı yazım yüzünden emlakçılardan linç yemiştim. Ama emlakçıların kazıkladığı birçok okurdan da tebrik e-mail'i almıştım.

Gayrimenkul satış işlemleri için emlakçı komisyonu, en fazla "satış bedelinin %2'si + KDV (%18)" belirlenmiş olup, alıcıdan ve satıcıdan ayrı ayrı alınır.

Kiralamalarda emlakçı komisyonu ise en fazla "bir aylık kira bedeli + KDV (%18)" olarak alınıyor.

Tabii bu emlakçının mal sahibi ve evi satın alan ya da kiralayanla yaptığı özel anlaşmaya göre de değişiyor. Bazı emlakçılar alıcı ve satıcıdan yüzde 3 komisyon aldığı da oluyor.







10 milyon TL'lik bir ev satışında toplamda yüzde 4 ya da yüzde 6 komisyon almak çok değil mi?

Daha önce de yazdım; internet çağında yaşıyoruz; satın alacağınız evi, dükkânı, araziyi zaten internetten buluyorsunuz.

Giriyorsunuz emlak sitelerine, fotoğraflara ve bilgilere bakıyorsunuz ve karar veriyorsunuz. Evrak işleriyle uğraşmak eskisi gibi zor değil, çoğunu zaten internetten hallediyorsunuz.

Kiralamada ise sadece hazır sözleşmeye imza atılıyor.

Tüm bu aşamalarda emlakçı, konutun fotoğrafını ve bilgilerini internete yüklemek ve en son aşamada konutu müşteriye göstermekten başka ne yapıyor?

Bazen bunları bile yapmıyorlar, sahibinden satışa çıkarılan konut ve iş yerlerinin bilgilerini kopyalayıp, aynı ilanı emlak sitelerine koyup müşteriyi bulunca konut sahibini arıyorlar.

Genelde yapılan iş; müşterinin internetteki ilanı görüp telefonla aramasını beklemek ve konutu ya da iş yerini göstermek oluyor.

Elbette işini dürüst ve makul fiyat politikasıyla yapan emlakçılar da var ama emlakçıların büyük çoğunluğu çok az emekle iyi paralar kazanıyor.

Mal sahipleri genelde ben komisyon ödemem diyor, emlakçı da yüzde 4 ya da yüzde 6 komisyonu garantiye alacak şekilde müşteriye bir fiyat veriyor.

Genelde komisyonun tamamını alıcı ya da kiralayan ödemiş oluyor.

Ve genelde emlakçılar komisyon parasını elden alıyorlar. Bir satış işlemiyle bir memurun yıllık kazancının çok üzerinde komisyon kazananlar var!

Emlakçıların ödediği vergiler denetlenmeli ve aldıkları komisyon ücreti düşürülmeli.

Birçok insan emlakçı ve taşınma masrafı yüzünden evini değiştirmek istemiyor.

Emlakçıların, fazla emek harcamadan kazandıkları büyük komisyon ücretlerinin emlak piyasasında fiyatları yükseltmesini de unutmayalım. Konut ve kiradaki yüksek fiyatlar enflasyon artışını da doğrudan tetikliyor.

***



TC NO'LAR DEĞİŞMELİ

140journos'un yeni yayımladığı 'Panel' adlı belgeseli ile kişisel verilerin çalınması olayları tekrar gündeme geldi.

Bankalar, alışveriş siteleri, kargo şirketleri gibi özel şirketler ve bazı devlet kurumlarının internet altyapısı yıllar içerisinde birçok kez hack'lenerek adres ve kimlik verilerimiz ele geçirildi.

Bir ara bu bilgiler internete düştü. Avukatından pazarlamacısına verilerimiz birçok kişinin elinde. En önemlisi adres ve kimlik bilgilerimizle her gün onlarca dolandırıcılık yapılıyor.

Dolandırılan insanları "Kanmasalardı", "Saf bunlar" diye dalga geçiyoruz ama özellikle yaşlı insanları polis, savcı rolüne bürünüp kurbanlarının tüm kimlik ve adres bilgilerini söyleyince özellikle yaşlı insanları kandırmaları daha kolay oluyor.

Hatta hakim, profesör, eski vekil gibi önemli insanları bile kandırıyorlar.







2017 yılından bir yazımda dolandırıcılık olaylarının önüne geçilebilmesi için tüm vatandaşların TC Kimlik No'larının değiştirilmesini önermiştim.

Aynı öneriyi şimdi yine yapıyorum.

"Nasıl olacak bu iş, kaos çıkar" demeyin. Bu aynı zamanda tüm tapu, iş, vergi vs. resmi belgelerdeki TC NO'ların değişmesi anlamına geliyor. Bu değişim teknik açıdan yetkilileri biraz uğraştırabilir ama e-devlet bu zorluğu da kolayca atlatabiliriz.

Böylece dolandırıcıların ellerindeki kimlik bilgileri boşa çıkar.

Elde ettikleri kimlik ve telefon bilgileriyle bizleri zırt pırt arayan 'call center'lardan da kurtulmuş oluruz!

Acaba bir suçlu benim yerime geçmiş mi, kimlik bilgilerimle yasa dışı işlemler yapılmış mı diye her gün e-Devlet'i kontrol etmekten zorunda kalmayız.

Kimlik ve adres bilgilerinin ele geçirilmiş olması, bir ülkenin tüm bilgilerine de ulaşılıyor olması anlamına gelir ve bu da ülke savunması adına da tehdit.

Özetle dolandırıcılardan kurtulmak ve ülke güvenliği adına TC kimlik numaralarının değiştirilmesi en pratik ve en kestirme yol gözüküyor. Geriye tek sorun yeni TC NO'larını ezberlemek kalıyor. Bu da sorun değil aslında.

***



BRAD PİTT DOLANDIRICILIĞI

Fransa'da yaşayan 53 yaşındaki iç mimar Anne, Brad Pitt ile bir buçuk yıl boyunca romantik bir ilişki yaşadığına inanarak dolandırıcılara tam 830 bin avro kaptırdı.

Dolandırıcılar, sosyal medyada Pitt'in annesi ve kendisi gibi davranarak Anne'i kandırdı.

Dolandırıcılar, Pitt'in boşanma sürecinde hesaplarının dondurulduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu iddia ederek Anne'den para aldı.







Ancak Pitt'in, partneri Inés de Ramon ile yaz aylarında medyada yer alması, Anne'nin bir dolandırıcılığa kurban gittiğini anlamasını sağladı.

Bu tür vakalar sadece Türkiye'de olmuyor yani!

Haberi okumadan önce dolandırıcıların yapay zeka ile Pitt'in görüntü ve sesini oluşturup Anne ile konuştuklarını sandım. Buna bile gerek kalmamış photoshop'da fotoğraf oluşturmuşlar sadece.

Ayrıca kurban yaşlı değil, iç mimar vs. nasıl kanmış anlaşılır gibi değil!

Ne yazık ki, böyle saf insanlar var ve dolandırıcıların asıl hüneri de bu saf insanları bulmakta yatıyor.

***





Altyazı

"Hüküm vermek işin içinde olmayanların tattığı bir ayrıcalıktır." (Beautiful Mind)