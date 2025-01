Ahmet Hakan, TV programına konuk ettiği Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yanında getirdiği Gabar Dağı'ndan çıkan petrolle dolu olan kavanozun kapağını açıp kokladı.

"Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" deyince de sosyal medyada espri konusu oldu. Şov yapmakla suçlandı vs.

TV'de enerji kaynakları gibi sıkıcı konular konuşulurken bu tür küçük atraksiyonlar işe yarıyor.

Hakan ne yapsaydı peki? İlk akla geleni yaptı kokladı işte. İyi de yaptı. Bir anda Gabar petrolünü ülke gündemine taşıdı.

O petrolü çıkartmamızın Berat Albayrak'ın Enerji Bakanı olduğu döneme kadar uzanan bir öyküsü var aslında.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunun çizdiği milli enerji ve maden politikası çerçevesinde Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için reform niteliğinde adımlar atmıştı.

Şimdi o adımların meyvelerini topluyoruz.

Doğalgazdan güneşe, rüzgârdan nükleer santrallere uzanan geniş bir yelpazede enerji kaynaklarımızı çeşitlendirip, genişleterek enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz.

Albayrak "Derin sondajları ve petrol arama seferberliğini yalnızca denizlerde değil karada da başlattık. Önce Şemdinli'den Cizre'ye, kuzeyde Van'dan Siirt'e kadar olan alandan uçakla gravite manyetik veri toplama işlemini ülkemizde ilk kez gerçekleştirdik" dediğinde, bazıları "Petrol yok", "Bunlar şehir efsanesi" diyorlardı.

"Petrol olsa bile biz çıkaramayız" gibi ayağımıza bağ olan düşünceleri çöpe atan, Türkiye'nin enerjide bağımsız olma hamlelerinin en başarılı örneklerinden biri Gabar petrolüdür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da güzel işlere imza atıyor.

Geçtiğimiz hafta Gabar'da 52 no'lu sondaj kuyusunun açılışını gerçekleştirdi. Bugün günlük petrol üretimimiz 70 bin varili aştı.

Ancak bu önemli başarılar yeterince konuşulmuyor.

Hakan'ın canlı yayında Gabar petrolünü koklaması ve bu olayın sosyal medyada viral olması işte bu açıdan önemliydi.

***



AYŞE BARIM OLAYI

Baştan belirteyim ID İletişim'in kurucusu Ayşe Barım'ın ajansındaki sanatçıları yeri geldiğinde en çok eleştirenlerden biriyim.

Bazı oyuncuların dizilerde oynama fırsatı bulamamasına neden olarak Barım'ın gösterilmesi tartışmaya açık bir iddia.

Evet, Barım'ın oyuncularının sinema ve TV piyasasında bir hakimiyeti var. Ama bu oyuncuların çoğu da star.

Ve izleyici de starları seviyor.

Öte yandan Barım da işi gereği kendine bağlı olan sanatçıları öne çıkarmak zorunda. Onlar ne kadar çok iş alıp, ünlü olurlarsa Barım da o kadar kazanıyor ve güçleniyor.

Kadın ne yapsaydı? Müşterilerine çarşıdaki esnaf gibi bugün ben çok kazandım, yandaki ajansa gidin mi deseydi?

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir anlaşmalı reklam ilişkisi yaşıyor mu, bilmiyorum.

Olsalar bile bunun hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok örneği var:

Tom Cruise-Katie Holmes, Robert Pattinson-Kristen Stewart, Vanessa Hudgens-Zac Efron, Britney Spears- Justin Timberlake vs.

Yıldızlar bazen birbiriyle kurgu aşk yaşayınca ortaya bir sinerji çıkıyor.

Bazen reytingi düşen diziler başrol oyuncularının reklam ilişkisi yaşamasını istiyor.

Buna şov dünyasının klasik kuralı 'win win' (kazan-kazan) ilişkisi diyebiliriz.

Seranay'ın istemediği bir ilişkiye para karşılığı zorlanması iddiası da mantıklı gözükmüyor.

Davul dengi dengine vurur! Starlar da kendi statüsündeki insanları seçer.

Bazen bu kariyer gereği de olabilir!

Her sektörde birileri öne çıkar, çoğunluk geride kalır.

Ne kadar yetenekli oyuncu, mühendis, doktor vs. olsanız bazen daha az yetenekli bir insan, bağlantıları sayesinde sizin önünüze geçebilir.

Doğru zamanda doğru insanla çalışır ya da sizin asla ünlü ya da zengin olmak için yapmam diyeceğiniz şeyleri bile yapar ve önünüze geçer!

Keşke hak eden, yetenekli ve başarılı olan hep öne çıksa ama hayat adil değil!

Ama bazı TV yöneticileri ve yapımcılar, yeni yetenekler yerine hep aynı isimleri istiyorlar ve Barım'la çalışıyorlar.

Bu durumda yeni bir oyuncu adayı da "Vay be kadın şu beceriksiz oyuncuyu bile star yaptı" der, gidip Barım'ın kapısını çalar.

Ben, Rekabet Kurulu'nun, tekelleşme soruşturmasını Barım'ın bir menajerin yapması gereken ilk iş olan kendi oyuncularını öne çıkarması üzerinden yapacağına ve Sarıkaya ile Demir'e "Siz reklam aşkı mı yaşıyorsunuz" diye soracağına inanmıyorum.

Bu garip bir durum olur.

Elbette kara para aklama, vergi kaçakçılığı, vergi usulsüzlükleri, mobbing gibi suçlamalar soruşturulmalı.

Ancak dünyada bütün yıldızları sen topladın deyip bir menajere yaptırım uyguladığını görmedim.

Elbette adil bir düzen kurulsun ama bu nasıl olacak? Bence bu Rekabet Kurulu'nun alacağı bir kararla olmaz.

Eğer Barım'ın sanatçıları hak etmedikleri kadar çok iş alıyorlarsa bu sorunu çözecek ve bu düzeni değiştirecek olanlar; yapımcılar ve TV yöneticileridir.

Risk almalılar, menajerlerin dayatmalarını boşa çıkarıp genç ve yetenekli oyuncuları çalıştırmalılar.

Bu Fenerbahçe'nin Arda Güler'e fırsat tanıması gibi bir şey.

***



15 GÜNLÜK İADE HAKKI!

Eskiden internetten yapılan alışverişlerde tüketiciler, ürünleri beğenmediği durumda koşulsuz olarak 15 gün içerisinde iade hakkına sahipti. Artık internetten alınan cep telefonu, bilgisayar, motosiklet, akıllı saat ve tabletlerde 15 gün içerisinde iade hakkı olmayacak.

Tüketiciler artık yalnızca ürünün kusurlu olması durumunda iade yapabilecek. Ben bu yönetmelik değişikliğine daha hazırlık aşamasındayken karşı çıkmıştım.

Tüm dünyada tüketiciler ürünü beğenmeme hakkına sahiptir. Bu hakkı suiistimal edenler elbette var ama sepetteki birkaç küçük elma için milyonlarca insanın doğal hakkının elinden alınmasını yanlış. Ürünün yanlış gelmesi durumunda bile tüketicinin iade hakkı bulunmayacak. Örneğin tablet telefon ediniyorsunuz size kutunun içinde salatalık geliyor! Ve bunun iadesi yok! Tüketici dava açıp bir-iki yıl sonucu mu bekleyecek? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kural sadece dolandırıcılara yarar.