İtalya'nın Belcastro köyünde yaşayanlar için acil tıbbi yardım gerektirecek şekilde ağır hasta olmalarını yasaklayan bir kararname çıkarıldı.

Şaka değil gerçek!

En yakın hastaneye 45 kilometre mesafede bulunan 1200 nüfuslu Belcastro için Belediye Başkanı Antonio Torchia'nın çıkardığı kararnamede, köy sakinlerinden "Zararlı olabilecek davranışlarda bulunmamaları ve ev kazalarından kaçınmaları, evden çok sık çıkmamaları, seyahat etmemeleri veya spor yapmamaları, bunun yerine zamanın çoğunda dinlenmeleri" istendi.

Elbette bu kararname İtalya'daki sağlık sistemindeki yetersizlikleri ortaya koymak amacıyla çıkarıldı.

Ve bu kararname sadece İtalya'da değil, dünyada gündem oldu!

KÖYLERİN MALİYETİ

Türkiye'de belde ve köylerde yaşayan nüfusun oranı yüzde 6,8.

2023 yılında ülkemizde belde veya köylerde yaşayanların sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5,4 artışla 5 milyon 973 bin 85 kişi olarak belirlendi.

Ülkemizde 1000 veya daha fazla nüfusa sahip köy sayısı 514.

10 veya daha az kişinin ikamet ettiği köy sayısı ise 27.

Belcastro köyü gibi ülkemizde de coğrafi şartlar yüzünden ulaşımın zor olduğu birçok köy var.

Bu köylerden yolları kardan kapanınca haber oluyoruz!

Bitlis'de Kayalıbağ, Siirt'te Çattepe ve Şırnak'ta Ağaçyurdu köylerinde sadece birer kişi yaşadığını biliyor muydunuz?

Ve her köy için alt yapı sağlanıyor.

Her köy için acil sağlık yardımı gönderiliyor.

Pandemi ve sonrasında yaşanan ekonomik krizler yüzünden şehirlerden köylere göçün arttığı bir dönemden geçiyoruz.

Hastalanmayın yardımı getiremeyiz diye kararname çıkarılan Belcastro köyü aklıma şu soruyu getirdi; Acaba köylerin Türkiye'ye maliyeti ne kadar?

***



GİZLİ REKLAM MI?

İnternetten sipariş ettiği 43 bin liralık lambanın kırık gelmesi üzerine markayı sosyal medyada ifşa eden komedyen Cem Yılmaz gündem olan paylaşımını kaldırdı.

Yılmaz, "Dünkü lamba işi uzadı... Bir sürü insan da üzüldü. İş bir emekçinin canını yakma noktasına gelmeden bu konuyu olgunlukla kapatıyorum.

Üzülen herkesten bu sefer ben özür dilerim" dedi.

Yılmaz milyonlarca takipçisine ünlü bir markanın hatasını ifşa edince ne olacağını düşünüyordu?

Belli ki ürün jet hızıyla iade edildi. Hatta birkaç tane de hediye etmişlerdir.

Acaba lambayı hatalı paketleyen ya da teslim ederken kıran kargocu işten çıkarılmış mıdır?

Belki de Yılmaz'ın ricasıyla işten çıkarılma olmamıştır.

Ya da bu haberi okuyan, merak eden milyonlarca insan gizli bir reklam kampanyası takip ettiler!

"43 bin TL'ye lamba mı olurmuş?" "Nasıl bir lamba bu? diyerek internetten acaba kaç kişi arama yaptı?

Hatırlayın; Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncu da ünlü olmuş, restoranın önünde uzun kuyruklar oluşmuş ve yeni şube açmıştı!

Yılmaz'a kırık lamba yollayan markanın son iki günlük internet trafiği açıklansa da öğrensek!

***



YAPAY DÜNYA!

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, 'AI Studio' adlı yeni bir uygulamayı duyurdu.

İçerik üreticileri ve Instagram ünlüleri AI Studio ile kendi yapay zeka destekli sohbet robotlarını oluşturabilecek ve bu robotlar dileyen takipçilerle sohbet edebilecek...

Yapay zeka modelleri, ünlülerin tarzlarını, kişiliklerini ve karakterlerini yansıtacak şekilde eğitilecek.

Bu olay bana 90'lı yıllarda TV kanallarında "İbrahim Tatlıses'le, Hülya Avşar'la vs. ünlü isimlerle konuşmak için şu numarayı arayın" reklamlarını hatırlattı.

O numarayı arayınca telefona ünlü kişi çıkmıyordu. O ünlünün sanki hayranıyla sohbet eder gibi önceden kaydedilmiş bir konuşması çıkıyordu.

Tamamen hayranları aldatmaya yönelik bir pazarlama stratejisiydi bu ve bu işten iyi paralar kazananlar oldu.

İşte Zuckerberg bunu şimdi yapay zeka sohbet robotlarıyla yapacak.

Aradaki fark; ünlülerin sohbet robotları yapay zeka desteğiyle gerçekten hayranıyla konuşuyormuş gibi yapacaklar. Mantıklı yanıtlar verecekler.

Zuckerberg zeki adam, yine para kazanacak bir yol bulmuş.

Bu işin ileri versiyonu da oyuncuların, şarkıcıların yapay zeka modellerinin filmlerde oynaması, şarkı söylemesi gibi bir şey olacak herhalde.

Bazı ünlülerin dijital hakları satın alınmaya başlanmasının bir nedeni de yapay zeka modellerinin üretilmesi olsa gerek.

Eskiden 'yalan dünya' diyorduk gelecekte 'yapay dünya' diyeceğiz.

***



DÜNYADA TRAFİĞİ EN YOĞUN ŞEHİR

Veri şirketi Inrix tarafından 'Şehirlere Göre En Yüksek 10 Trafik Süresi' başlığıyla paylaşılan verilerde, İstanbul, New York'u bile geride bırakarak dünyanın trafiği en sıkışık şehri çıktı.

İstanbul'da sürücülerin trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybediyor.

Trafiğin bir de boşa harcanan akaryakıt ve yarattı çevre ve hava kirliliği boyutları var.

İstanbullular 2022 yılı boyunca ortalama 38,41 μg/ m3 PM10 kirliliğine maruz kaldı. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kılavuz değerinin 2,5 katı.

DSÖ'nün son raporuna göre, küresel olarak hava kirliliği beş nedene bağlı (ASYE, KOAH, KKH, akciğer kanseri ve felç) ölümlerin yüzde 19'undan sorumlu.

Yani trafik sıkışıklığının yarattığı kirli hava her yıl binlerce İstanbullunun ölümüne de neden oluyor.

Bitmedi!

8,5 milyon vatandaşın aktif yolculuk yaptığı İstanbul'da trafik sıkışıklığının yıllık ekonomik kaybı tam 10 milyar dolar.

Peki, İstanbul'u yönetenler trafik için çözüm üretiyor mu? Bu sorun o kadar kanıksandı ki, tartışılmıyor bile!

Mega kentin medyaya yansıyan gündeminde trafik dışında her şey var!

***



AŞIRI HIZ!

Türkiye'de 2024 yılında 623 bin 148 trafik kazası meydana geldi; bu kazalarda 2 bin 713 kişi yaşamını yitirdi, 388 bin 644 kişi yaralandı.

Aşırı hız, kazalara neden olan sürücü kusurları arasında başı çekti.

Oto yollarda hız limitlerinin artırılması aşırı hız kaynaklı kazaların artmasına neden olmuş olabilir mi?

***



Altyazı

"Ne değişti Tülin? Yani neden artık hiç kimsenin hiçbir şeye hayatını adadığı yok?" (Yeditepe İstanbul)