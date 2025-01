Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından mirası hakkında bilgiler de gelmeye başladı.

1981'de Marmaris'te film çeken Tayfur'un ilçeyi çok beğendiği ve yatırımlar yaptığı yazıldı.

'Marmarisli Ferdi Baba' diye anılan Tayfur'un Marmaris'te 1 koy ve 1 yarımada Adana'da 50 daire, İstanbul'da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.

Bir de şarkıların telif hakları var.

Tayfur'un şarkılarından telif ücreti istemediği söyleniyor ama bu bilgi net değil!

Eğer vasiyetinde özel bir madde yoksa mirasçıları telif haklarını isteyebilir.

Kimileri bu zenginliği fazla buldu bence Tayfur gibi bir efsane için normal yatırımlar.

İnternet icat edilmeden önce Tayfur gibi starlar milyonları geçen albüm satışlarından, filmlerden ve konserlerden gayet güzel paralar kazandılar.

Tayfur da parasını kumarda, alkolde harcamamış, mantıklı gayrimenkul yatırımları yapmış gibi gözüküyor.

Şimdi Tayfur'un farklı birlikteliklerden olan beş çocuğu arasında miras kavgası yaşanması bekleniyor.

Aslında mirası kavgası daha Tayfur ölmeden başlamış ve küslükler yaşanmıştı.

Sağlığında öz kızı Tuğçe Aydın Tayfur'a 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açan Ferdi Tayfur, bence mirasını paylaştırmış ya da arkasında çok ayrıntılı bir vasiyet bırakmıştır!

Miras kavgası gerçekten kötü bir şey.

Şimdi Bill Gates, Warren Buffett gibi zenginlerin neden sağlıklarında çocuklarını hayatlarını garantiye alacak şekilde yetiştirdiklerini anlıyor musunuz?

Çocukların mirasa ihtiyacı kalmıyor ve birbirleriyle kanlı bıçaklı olmuyorlar.

Gates, Buffett gibiler de servetlerini vakıflara bağışlayıp sonsuza kadar iyi insan olarak anılmayı garantiliyorlar!

Keşke Ferdi Tayfur da Gates'i örnek alsaydı.

***



FIRSATÇI USTALAR!

'Boyoglu Deniz' adlı bir X kullanıcısı, eve gelen çilingirin atmaya çalıştığı kazığı şöyle paylaştı:

"Evin kapı kilidi bozuldu kapıda kaldık, çilingir geldi açtı sağ olsun. Ancak sadece göbek değil kilidin tamamen değişmesi gerekiyordu.

Normalde daha pahalı ama ben sana 4.500 TL'ye yaparım dedi. Kabul etmedim, yapı marketten 840 TL'ye aldım taktım. Söylenecek söz kalmadı..." El emeğinin, ustalığın elbette bir karşılığı olmalı. Ancak yukarıdaki örnekte olduğu gibi fırsatçı ustalar da var!

İnsanlar artık kazıklanma korkusuyla eve usta çağıramıyor!

Bir de çağırdınız usta bir türlü gelmiyor. Gelince de yarım yamalak çalışıp, yaptıkları işinin arkasında durmayanlar var.

Filmlerde, belgesellerde izliyorsunuzdur ABD'de neredeyse her işi insanlar kendileri yapıyor.

Çünkü orada usta ücretleri çok yüksek.

Türkiye'de de artık ustalık ücretleri devamlı artacak.

Gençlerin çoğu beyaz yakalı olmak için işsizlik garantili bölümlerde üniversite okuyunca ülkede usta kıtlığı yaşanmaya başlandı!

Artık sizin ustayı değil, ustanın sizi beğenmesi gerekiyor!

Klima, kombi, oto tamir, inşaat vs. gibi uzmanlık gerektiren işlerde usta olanlar artık doktorlardan, mühendislerden daha çok kazanıyorlar!

Belli sektörlerde usta sayısı düştükçe borsa gibi ustaların da değeri ve ücreti artıyor! İşinin arkasında durmayanlarla ya da fırsatçı ustalarla hiç muhatap olmamak için kendi işinizi kendiniz yapmaya çalışın!

Artık YouTube'da usta videoları var. Aklınıza gelecek her arıza ya da tamirat hakkında videolar paylaşılıyor.

O videoları izleyip, tamirat için gerekli parçaları piyasadan alıp, bir işi halletmenin keyfi de güzel oluyor.

Artık her evde bir alet çantası ve matkap ya da güvendiğiniz bir ustanız olmalı.

***



AVRUPA IRKÇILIĞI

İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus kapsamında staj yapmaya hak kazandığı Stockholm Üniversitesi'ne 23 Kasım 2022'de başvurmuştu.

Üniversitenin öğretim görevlilerinden Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderen Fatma Zehra S, Carlbring'den "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." yanıtını almıştı.

Dün DO yaptığı soruşturmayı bitirdi ve Zehra S'ye etnik ayrımcılık yapıldığının tespit edildiğini, Stockholm Üniversitesi'nin ayrımcılıktan suçlu bulunduğunu açıkladı.

Bir profesörün sırf iki ülke arasında NATO'ya girme tartışmaları yaşanıyor diye bir Türk'e hak ettiği eğitimi sunmaması ırkçılıktır!

Avrupa'da yaşayanlar, AB ülkelerinde yüzeyde gözükmeyen ama derinlerde insanlarda büyük gizli bir ırkçılık olduğunu gözlemle fırsatı buluyordur.

Yüzeyde demokrat, insan haklarına saygılı gibi gözüken birçok Avrupa ülkesinde sistem yabancıları içine çok zor alıyor! Yabancıları fayda-zarar ilişkisi içerisinde değerlendiriyorlar.

Avrupa'da beyaz yakalılar için kariyer yapmak, kariyerde üst seviyelere çıkmak hep gizli ırkçılık duvarına toslar!

Sistem göstermelik bir-iki Türk asıllı vekil çıkarır ama okumuş yabancıyı kendi içine almaz.

O yüzden eğitim için yurtdışını düşünenlere hep ABD'yi tavsiye ediyorum.

ABD göçmenlerin kurduğu bir ülke olduğu için yabancılar her zaman söz sahibi olmuştur ve kariyerlerinde Avrupa'daki gibi önlerine ırkçı temelli fazla engel çıkmaz.

***



TRİBÜNDE KÖSTEBEKLER VAR!

Galatasaray iyi oynuyor, Fenerbahçe kötü oynuyor diye bir algı oluşturdu yorumcular.

Acaba farklı maç mı izliyorlar?

Fenerbahçe'nin Hatayspor'a karşı yedi-sekiz net gol pozisyonu var. Penaltı da kaçtı. Normalde bu maç 5-1 de bitebilirdi.

O zaman da kötü mü oynuyor olacaktı Fenerbahçe?

Jose Mourinho baskı yapmadan da net pozisyonlara giren bir takım yarattı.

Ayrıca Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbi dışında puan kaybettiği diğer maçlarda da üstün oynayan, golleri kaçıran taraftı.

Futbolcuları ıslıklayan, yönetimi istifaya çağıran taraftarlar ya yorumcuların gazına geliyorlar ya da tribünde 'köstebekler' var!

Tadic gibi iki sezondur müthiş oynayan bir futbolcuyu dün kötü oynadı diye (dünde asist yaptı aslında) ıslıklamak normal bir taraftarın yapacağı iş değil! Kulüpte kaos yaratmak için tribünlere dışarıdan sızma mı var?

***



Altyazı

"Dünya, biz çok uzakları göremeyelim diye yuvarlak yapılmış." (Out of Africa)