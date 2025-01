ABD'nin Florida eyaletindeki bir düğün salonunun sahibi olan Miguel Albisu, 2023'teki bir düğün sırasında tartıştığı sarhoş davetlilere silah çekmekle suçlanıyor.

Savcılık, Albisu'nun elinde tabancayla misafirlere karşı agresif tavırlar sergilediğini öne sürerken, savunma tarafı bunun bir nefsi müdafaa olduğunu iddia etti.

Bunu kanıtlayabilmek için de tanık ifadeleri ve amatör video kayıtlarına dayanarak uzmanlara bir VR simülasyonu hazırlattı.

Bölge Yargıcı Andrew Siegel, ön duruşmada VR simülasyonunun delil olarak sunulmasına onay verdi.

Hazırlanan simülasyonun izlenmesi için popüler sanal gerçeklik gözlüğü kullanıldı.

Bu sayede hakim, savcı ve tanıklar olayı sanığın bakış açısından deneyimleme fırsatı buldu.







İlginç bir haber değil mi?

Böylece sanal gerçeklik yargı sistemine dahil edilmiş oldu.

Sanal gerçeklik teknolojisi, doğru ve etik bir şekilde kullanılırsa daha adil kararların alınmasını sağlayabilir.

Bu durumun tam tersini de düşünmemiz gerekiyor!

Etik olmayan bir şekilde kurguyla yalanların doğru gösterilmeye çalışıldığı simülasyonlar, haksız ve hatalı kararların alınmasına neden olabilir.

Usta bir kurgucu küçük dokunuşlarla sanal gerçekliği istediği gibi çarpıtabilir!

Tabii bu çarpıtmanın da bir cezası olmalı... Yalan simülasyon üretenlere ceza verilirse bu teknoloji doğru ve faydalı bir şekilde kullanılır.

Yapay zeka avukatlar ve hakimlerin de devreye gireceği bir gelecek bizleri bekliyor!

***

NORVEÇ'TE ELEKTRİKLİ ARAÇ FURYASI



Norveç'te 2024 yılında satılan yeni araçların yüzde 88,9'u, yani her 10 yeni araçtan dokuzu elektrikliydi.

Norveç, petrol zengini bir ülke ama fosil yakıtla çalışan araçlara yüksek vergi uyguluyor. Elektrikli araçları ise ithalat ve KDV gibi vergilerden muaf tutarak daha ucuza satılmasını sağlıyor. Şu an elektrikli araçlar ülkedeki tüm araçların yüzde 28'ini oluşturuyor. Bu satış rakamlarıyla birkaç yıl içinde Norveç'teki araçların yüzde 50'si elektrikli araçlar olacak. Norveç gibi soğuk bir ülkede araçların yarısının elektrikli olması da elektrikli araçlar soğuk havada sorun yaşıyor tezini boşa çıkarmış gibi olacak. Halbuki soğuk havalarda elektrikli araçların performansı düşüyor, şarj süresi ise artıyor. Ancak bu durum Norveç gibi 6 milyonluk zengin ülke için sorun yaratmıyor.

Çünkü Norveç, Küresel Isınma artmasın, doğa bozulmasın, hava kirliliği oluşmasın diye çoğu yolu tek şeritli bırakacak kadar tuzu kuru bir ülke!







YA DEVRE DIŞI BIRAKILIRSA!

Elektrikli araçlara üretici firmaların uzaktan müdahale edebilmesi tartışılmayan bir konu. Norveç, Finlandiya, İsveç gibi terör, iç karışıklık ve savaş tehdidi düşük olan, az nüfuslu ülkeler için kullanılan araçların tamamının elektrikli olması güvenlik sorunu yaratmaz. Ama Türkiye gibi coğrafi açıdan riskli bölgelerde bulunan ülkeler için tamamen elektrikli araç kullanımına geçmek gelecekte sorun yaratabilir. Örneğin Çeçen lider Ramazan Kadirov, Tesla Cybertruck aracının uzaktan devre dışı bırakıldığını duyurmuştu. Başka firmalar da elektrikli araçları uzaktan devre dışı bırakabilir. Gelecekte elektrikli araçların sayısı arttığında bir savaş ya da iç savaş durumunda bu araçların devre dışı bırakılma riski de hesaba katılmalı!

Bu ülke güvenliği açısından önemli bir risk faktörü.

***

TRABZONSPOR, BEŞİKTAŞ, FENERBAHÇE LİGDEN ÇEKİLSİN



Galatasaray-Göztepe maçında yaşanan hakem hatalarından bazıları:

Torreira'nın dirseğine gelen top Göztepe lehine penaltı olmalıydı.

Miroshi, Dennis, Bokele, Barış Alper (2 kez), Jakobs, Sallai sarı kart görmeliydi.

Dennis ve Sara'nın sarı kartları yanlış.

Dennis kırmızı kart görmeliydi.

Bir de ilk etapta anlaşılmayan, asıl fark yaratan detaylar var: Göztepe maçının hakemi Alper Akarsu, Galatasaray aleyhine ilk faul düdüğünü maçın 42. dakikasında çaldı.

'Galatasaray'ın baskılı oyunu' diye övülen durum aslında hakemlerin sarı kırmızılı futbolcuların bilinçli aşırı sert oyununa karşı faul düdüğü çalmamasından kaynaklanıyor!

Galatasaray lehine verilen penaltı ise doğru karardı ama aynısını Muslera, Trabzonspor'lu futbolcuya yapınca penaltı düdüğü çalınmadı! İşte 'YAPI' böyle kritik kararlarda farkını ortaya koyuyor!

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon 17 maçta altı penaltı kazandı, Avrupa'da ise sekiz maçta hiç penaltı kazanamadı.







Neden? Çünkü Avrupa'da 'YAPI'nın hakemleri yok!

Dikkatli izleyin; önümüzdeki haftalarda Fenerbahçe lehine bariz hakem hataları yapılacak ve böylece güya denge sağlanacak! Oysa lig bitti Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilendi!

Eskiden "Yapı var ya he he" diye espri yapan Galatasaraylı dostlarım bile artık yaşanan hakem hatalarından utanmaya başladı.

Bir ülke düşünün ki, adalet duygusuyla dalga geçilen kararlarla insanların futbol keyfi bile elinden alınıyor!

Bu önceden kurgulanmış, rezalet organizasyona karşı yapılacak en güzel hareket; Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ligden çekilmesidir.

Yapılan haksızlıklar ortaya çıkarılmasına rağmen aynı hakem skandallarının her hafta yaşanması 'YAPI'nın TFF'yi, MHK'yı, hakemleri ve VAR'ı esir almış olduğunu gösteriyor. Böylesine bir 'YAPI', gücünü bahis organizasyonlarından da alıyor olabilir! Bu lige devam etmek bu kirli organizasyonun figüranı olmaktır. Aynı haksızlığa Anadolu takımları da maruz kalıyor.

Adil, sportif gerçekliği olan bir lig için bu kirli ligden çekilmek en yapıcı adım olur.

***

MEDYADA EN GÜÇLÜ KULÜP!



Türk medya tarihinde hiçbir zaman şimdiki gibi iki kulübün bariz üstünlüğü olmadı!

Medyada şu an Galatasaraylı yorumcu ve yazar sayısında açık ara bir üstünlük söz konusu.

İkinci sırada ise Beşiktaş var. Üçüncü Fenerbahçe, dördüncü Trabzonspor.







Hal böyle olunca Galatasaray spor medyasındaki genel algıyı yönetiyor.

Medyadaki bazı Galatasaraylı yazar ve yorumcuların hakem hatalarından hiç bahsetmemeleri de enteresan bir durum.

Her hafta o kadar çok hata oluyor ki, bu hatalardan bağımsız oyunu yorumlamak artık trajikomik duruyor.