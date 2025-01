Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayımlanan 2025 Mesleklerin Geleceği Raporu, şaşırtıcı bir tablo ortaya koydu.

Son beş yıl içinde talep görecek meslekler arasında zirvede, kamyon ve teslimat işleri, çiftlik işleri, tarım işçileri ve inşaat ustaları var.

Önceki yıllarda geleceği en parlak iş alanı gösterilen yazılım mesleği ise kamyoncu ve çiftçilerin gerisinde kaldı.

Aynı dönemde, önemi azalacak meslekler içinde kasiyerlik, yönetici asistanlığı ve temizlik görevlileri yer aldı.

Gelecekte kamyon şoförünün yerini Elon Musk'ın otonom sürüş teknolojisi alırsa bu sefer kamyoncular işsiz kalacak ama buna daha var.

Elbette mesleklerin geleceğini yaşam maliyetlerindeki artış ve küresel enflasyon şekillendiriyor.

Her şey arz talep dengesiyle alakalı.

Pandemide dışarı çıkmak yasaklanınca kuryeler, kamyoncular vs. teslimat, taşımacılıkla ilgili meslekler ön plana çıktı.

Özellikle belli alanlarda ustalık gerektiren teknik hizmetler artık daha çok kazandırıyor.

Bugün inşaat ustaları, oto tamirci, tadilat ustaları artık doktor ve avukatlardan daha çok kazanıyor.

Ve bu durum da velileri kara kara düşündürüyor.

Yıllarca dershanelere, kolejlere para gömülen çocukların iyi bir üniversiteden mezun olsalar bile masa başı işlerde iyi kazanması artık garanti değil.

Mühendis, doktor, avukat olup ustalardan düşük maaş alan çok insan var artık.

Bizde mesleklerin hor görülmesi de ayrı bir sorun.

Yurtdışında bir kamyon şoförü, boyacı hor görülmez. Önemli olan insanların meslekleri değil karakterleridir.

Ayrıca hangi meslekte olursa olsun insanın kendini geliştirmesi artık daha önemli. Çünkü her meslekte büyük bir yarış var.

Yapay zekanın da devreye girip işsizliği artıracağı da hesaba katılırsa meslek seçimindeki risk faktörü sürekli artıyor.

***



BERBERLERİN ROBOT ENDİŞESİ

Technophile hesabından paylaşılan videoda bir robotun Elon Musk'ı tıraş ettiği anlar yer aldı.

Berber robot Tesla'nın Optimus robotu ama gerçekte berber koltuğunda Musk oturmuyor. Video yapay zeka tarafından oluşturuldu.

Videoyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Bir salona girdiğinizi ve bir insan yerine böyle bir robotun size mükemmel bir saç kesimi yaptığını hayal edin... Kesin ve kusursuz kesimlerden sonsuz sabra kadar, robotlar yakında berberleri, şefleri ve dünya genelindeki çalışanları değiştirebilir.

Peki, siz yeni bir görünüm için bir robota güvenir miydiniz?" Güzel soru. Ben güvenmezdim.

Robot teknolojisi ne kadar gelişse de berberlik gibi çok ince el işçiliği gerektirecek bir işi yapmaları zor gibime geliyor. Hadi saçı kesti diyelim.

Robot usturayla sakal tıraşı yapabilir mi? Ya da kulak tüylerini çakmakla yakarken o ince ayarı tutturabilir mi?

Ve robot tarafından tıraş edilme riskini alan çıkar mı?

Bu video sembolik, lakin robotların geleceğiyle alakalı berberleri endişelendirdi.

Denizli Berberler Odası Başkanı Yakup Güleç, robot berbere şöyle tepki gösterdi: "Bizim mesleğimizin asla sonu gelemez. Çünkü bir robotun kalbi yok, ruhu yok, düşüncesi yok. Biz sadece saç kesimi yapmıyoruz.

İnsanların ruhuna dokunuyoruz." Sadece ruha dokunduğunuzdan emin misiniz? Bazı berberler kola çok dokunuyor ve bence ruhu yanlış yerde arıyorlar.

Ayrıca müşterinin ruhuna dokunacak kadar ince düşünceli bir berber bir saç sakal tıraşı için 400-500 TL almamalı!

***



DİKEÇ YİNE GÜNDEM OLDU

Oscar ödüllü Eddie Radmayne'in başrolünde olduğu ve geçtiğimiz yıl Sky platformunda ilk sezonu büyük ilgi gören 'The Day of The Jackal'ın ikinci sezon tanıtım videosuna milli atıcı Yusuf Dikeç damga vurdu.

Paris Olimpiyatları'nda karizmatik atış stiliyle fenomen olan Dikeç, tanıtım videosunda kendisini ustaca gizlemiş ana karakter 'The Jackal' olarak çıkıyor.

Radmayne'in canlandırdığı karakter, aynaya doğru atış hareketi yaptıktan sonra makyajını temizliyor.

Ve Dikeç'in yüzü gidiyor, Radmayne'in yüzü ortaya çıkıyor.

Bu video anında viral oldu.

Dizide Dikeç'in rol alıp almayacağı belli değil.

Belki de hiç oymayacak.

Buna rağmen Oscar'lı oyuncunun makyajlı hali olarak gözükmesi bile Dikeç için büyük bir gurur.

Ayrıca o kısa videoda bile Dikeç yine karizmasını konuşturuyor.

Bu dizi olmasa bile başka projelerde belki Dikeç'i izleyebiliriz. Tabii o da oyunculuğu düşünüyorsa.

Bizim yapımcılar Dikeç'i bir tetikçi, suikastçı rolünde denemeyi düşünmüyorlar mı?

Şu an Dikeç birçok star oyuncudan dünyada daha popüler.

***



KRİPTO PARADA ÜÇÜNCÜYÜZ

Dünyada 2024 yılında kripto para yatırımcısı yüzde 33 yükselişle 562 milyona ulaştı.

Nüfusa oranlandığında Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 25,3 ile en yüksek kripto para yatırımcısına sahip ülke olarak kayıtlara geçti.

Bu ülkeyi yüzde 24,4 ile Singapur, yüzde 19,3 ile Türkiye takip etti.

Kripto para yatırımcılarının yaş grupları incelendiğinde 25-34 yaş aralığının yüzde 34 ile en yüksek yatırımcı topluluğunu oluşturdu.

Bu yaş grubunu 35-44 yaş aralığı yüzde 31 oranıyla takip etti.

Kripto para yatırımında dünya üçüncüsü olmamızı ve dünya genelinde genç yetişkinlerin kripto paraya yatırım yapmasını nasıl değerlendirmek gerekir acaba?

Gençler kolay yoldan para kazanmanın peşinde genelde.

Öte yandan kripto varlıkların gelecekte paranın yerini alacağı konuşuluyor.

Bu açıdan bakınca kripto paralar geleceğe uzun vadeli yatırım aracı olarak görülüyor.

Kısa vadeli yatırımlarda ise dolandırıcılık çok oluyor. Birçok genç parasını dolandırıcılara kaptırıyor.

***



Altyazı

"Çok zengin olanlar büyük burjuva, az zengin olanlar da küçük burjuva, biz hiç zengin değiliz diye adımız bile yok ki biz hiç burjuvayız."(Sabırsızlık Zamanı)