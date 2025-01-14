Nisan 2024'de Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın Türkiye ziyaretine yanında bir döner ustası ve dönerle gelmesinin Türkiye'de "Ne güzel Almanlar da döneri seviyor" diye algılandığını ama durumun böyle olmadığını Almanların döneri sahiplenmek istediğini yazmıştım.

Nitekim daha sonra Türkiye'nin, döneri 'geleneksel lezzeti' olarak tescil ettirmek için AB'ye yaptığı başvuruya Almanya itiraz etti.

Hatta Türkiye düşmanı Alman Yeşiller Partisi'nden Cem Özdemir, tescilin 'Alman ekonomisine müdahale' olacağını açıkladı.

Pasta büyük! Almanya'da döner satışları yılda ortalama 7 milyar Euro'ya çıkıyor.

Bu yüzden Yunanlılar bizim ya da ortak olan lezzetlerimizi tek başına sahiplenmeye çalışıyor. Almanya da Yunanistan'ı örnek alıyor!

Döneri, Yunanistan ve Almanya'dan sonra İskoçya merkezli fast-casual restoran zinciri German Doner Kebab (GDK) şirketi üzerinden Dubaililerin sahiplendiğini biliyor muydunuz?

Adına bakıldığında Almancı Türklerin döner markası gibi anlaşılıyor. Gerçekte GDK'nın sahibi Dubai merkezli Hero Brands şirketi!

GDK şimdi ABD pazarına sıra dışı bir kampanya ile giriş yaptı.

Kampanyanın ana mesajı, GDK'nin kebap konseptini tanıtmak.

Güya GDK'nın sunduğu döner, geleneksel "şiş kebap" anlayışından farklı olarak gyro'ya (Yunan döneri) daha çok benzeyen bir formda sunuluyor.

Quality Meats'in kurucu ortağı Brian Siedband, "'German Doner Kebab' ismini duyan genç Amerikalılar için bu konsept biraz kafa karıştırıcı olabilir. Bu bir şiş kebap değil mi? Döner tam olarak nedir?

Alman ismi bu işin neresinde? Bu kafa karışıklığını açıkça ele almak istedik ancak bunu onları denemeye teşvik edecek şekilde tercih ettik" dedi.

Yani 'Türk döneri' demeyi bile kabul etmemişler. Dönerden bahsederken bile Yunan döneri ile Alman döneri karşılaştırması yapıyorlar!

GDK'nin, Birleşik Krallık, İsveç, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'da 170'den fazla restoranı bulunuyor. Ve şimdi sadece ABD'de 350 şube açmayı planlıyorlar.

Dönerimize sahip çıkamadığımıza mı, bizim lezzetimizi Alman döneri diye lanse etmesine mi yoksa uluslararası bir döner markası yaratamadığımıza mı üzüleyim bilemedim.

Atı alan Üsküdar'ı geçmiş gibi gözüküyor ama biz yine de döneri 'geleneksel lezzetimiz' olarak tescil ettirmek için yoğun çaba harcamalıyız. Tescili aldıktan sonra da 'Yunan döneri' ve 'Alman döneri' isimlerini hukuksal olarak yasaklamalıyız.

Ayrıca ülkemizde de Alman döneri diye tanımlama yapmamaya dikkat etmeliyiz.

Bize ait her yiyeceğin tescilini almanın gastronomi turizmine, kültürel üstünlüğe ve ekonomiye büyük faydaları var.

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YAPAY ZEKA YÜZDE 85 EŞLEŞTİ

Google ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, 1.052 katılımcıyla ikişer saatlik görüşmeler yaptı.

Bu görüşmeler, insan davranışını taklit etmek üzere tasarlanmış üretken bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanıldı. Sonunda her bir bireyin 'yapay zeka kopyaları' oluşturuldu.

Yapay zeka kopyaların doğruluğunu değerlendirmek için her katılımcıya iki tur kişilik testi, sosyal anketler ve mantık oyunları tamamlatıldı. Daha sonra yapay zeka replikaları da aynı testlere tabi tutuldu. Replikalarla insan muadillerinin yanıtları yüzde 85 oranında eşleşti. İnsanla yüzde 85 aynı cevapları, kararları alan yapay zekayla insanlık adına birçok güzel iş yapabilirsiniz.

Örneğin bir kanun çıkarmadan ya da önemli bir proje yapmadan belirli yaş ve gruplardan toplumu temsil edecek insan replikası yapay zekalardan yapılacak işe yönelik tepkileri anında alabilirsiniz.

"Halk buna ne der" diye anket şirketlerini sahaya sürmenize gerek kalmaz.

Çoğu anket şirketi kepenk kapatır.

Bu teknolojinin kötü emeller için kullanıldığını düşünün! Propaganda taktikleri ve sloganları hala kullanılan Nazi Almanyası'nın kurucularından Joseph Goebbels, insan replikası yapay zekaları görseydi sevinçten ağlardı herhalde. Bu teknolojiyle ülkelerin politikalarını, hatta küresel algıyı bile çok rahat yönetir, geniş kitlelere istediğinizi yaptırırsınız!

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GOOGLE, SKYNET Mİ OLACAK?

Yukardaki haberde, insan replikası yapay zekaların üretilmesi için araştırmayı yönetenin Google olması korku filmi gibi bir şey! Daha önce de yazmıştım; Google geleceğin 'Terminatör' filmindeki SkyNet şirketi olabilir. Tüm borsaları, bankacılık sistemini çökertebilir ya da kendi çıkarları için kullanabilir, interneti kullanılmaz ya da kendi çıkarları için kullanabilir ve insan replikası yapay zekalarla küresel politika ve aklı yönetebilir.

Zaten bunu yapıyor da. Google, başta Boston Dynamics başta olmak üzere sekiz robot üretimi yapan şirketi neden satın aldı sanıyorsunuz? Tüm bilgiye sahip, interneti kontrol ediyor, yapay zekayla insanların algısını yönetiyor. SkyNet olabilmesi için ihtiyacı olan orduyu da satın aldığı robot şirketleriyle kuracak. Çok fazla bilimkurgu filmi izlemişsin diyebilirsiniz ama gelecekte bir gün bu yazı çok tıklanır! Tabii Google buna izin verirse!

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TUVALETTEN SONRA ELİNİ YIKAMAYANLAR

Statista, Avrupalıların el yıkama alışkanlıkları hakkında önemli bir araştırma yayınladı.

Hollandalıların yarısı tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamayı pek önemsemiyor.

İtalyanların ise yüzde 43'ü tuvalete gittikten sonra ellerini yıkamayı reddediyor. Üçüncü sırada İspanyolların yüzde 39'u tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamıyor.

İspanyollardan sonra yüzde 38 ile Fransızlar, yüzde 37 ile Ruslar geliyor.

Demek ki, bu ülkelerden insanlarla tokalaşmamaya çalışmak gerekiyor.

El hijyeni konusunda en temiz halk ise Bosna-Hersek'liler. Bosnalıların yüzde 96'sı tuvaletten sonra ellerini yıkıyor.

İkinci sırada yer alan Türkiye nüfusunun yüzde 94'ü tuvalete gittikten sonra ellerini yıkıyor.

Ağız ve ter kokusunda da aynı hassasiyeti göstersek, yere çöp atmaktan vazgeçsek en temiz halklardan biri oluruz.

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Altyazı

"Birkaç yumruk yiyip, camdan yapılmış olmadığınızı anladığınızda, sınırlarınızı zorlamadan yaşadığınızı hissedemezsiniz." (Green Street Hooligans)