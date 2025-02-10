Ünlü e-ticaret şirketi Amazon, yıllardır lojistik merkezlerine yaptığı robot yatırımlarının meyvelerini topluyor.

Örneğin 175 cm boyunda, 65 kg ağırlığındaki Digit adlı insansı robot, ileri-geri ve yanlara hareket edebilmenin yanı sıra, eşyaları kaldırıp taşıyabiliyor.

ABD-Louisiana'da şirketin en yeni robotlarının tümünü içeren ilk sipariş karşılama merkezinde maliyetlerde yüzde 25'lik bir düşüş bekleniyor.

ABD'deki siparişlerinin yüzde 30'unu robot destekli merkezlerden karşılanması durumunda, yıllık 4,5 milyar ila 9 milyar dolar arasında tasarruf sağlanması bekleniyor.

Tasarruf denilen ise; işten çıkarılan çalışanlar oluyor.

Tesla araçları da artık fabrikadan herhangi bir insan müdahalesi olmadan çıkabiliyor ve belirlenen sevkiyat alanına kendi başlarına gidiyor.

Bu gidişle Jeff Bezos ve Elon Musk şirketlerinin tek çalışanı kalabilirler.

Düğmeye basarlar, robotlar işleri halleder!

Çaylarını, kahvelerini de robotlar getirir.

Kapitalizmin de nihai hedefi bu değil mi; sıfır işçi maliyeti!

Dünyada en az bebek doğumu Güney Kore'de diye üzülüyoruz ya onlar da çözümü buldular; ülkede şu an işgücünün yüzde 10'u robotlardan oluşuyor.

Robotlar ve yapay zeka yüzünden yakın gelecekte birçok sektörde milyonlarca insan işsiz kalacak.

Oxford Economics'e göre, robotlar 11 yılda dünya genelinde sadece imalat sektöründe çalışan 20 milyon kişiyi işsiz bırakacak.

Çin'de 2030'a kadar 14 milyon kişinin işini robotlar alacak.

Her şey filmlerdeki gibi olacak dünyayı ülkeler değil şirketler yönetecek!

Peki, bu nereye kadar devam edecek? Dünya nüfusunun yüzde 30-40'nı işsiz bırakıp bütün parayı cebe indirdiklerinde ne olacak?

Ekonominin dönmesi, hayatın devam etmesi için insanlara vatandaşlık maaşı verilmesi gibi formüller düşünülüyor!

Bu da bizim EYT'li emekliliğe önce gelişmiş ülkelerin geçeceği anlamına geliyor!

Önce dört gün çalışma, sonra zamanla herkes EYT'li olacak!

Eğer teknolojinin insanları büyük kitleler halinde işsiz bırakmasına çözüm üretilemezse küresel çapta büyük isyanlar çıkar!

Bakın yine filmlere geldik! İnsanlar robotlarla mı savaşacak? Ne sandınız! Google bile 9 robot şirketi satın aldı!

Bence bu savaş kapitalizm kendini yok edene kadar devam eder!

İhtiyacımız olan tek kişi; 'Terminatör'deki John Connor gibi bir lider!

O zaman Musk ve Bezsos gibi ultra zenginler de roketlerine atlayıp o çok arzuladıkları uzayda yaşarlar artık!

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KARLI HAVADA KURYE ÇAĞIRMAK VİCDANSIZLIK MI?

Bazı kuryeler kar yağarken sipariş verenlere kızıp "Vicdansızlar" diye sosyal medyada paylaşım yapıyorlar.

Yağışlı havalarda moto-kuryelik yapmak zor, kaza riski var.

Ancak kuryelik sektörü de insanlar dışarı çıkamadıkları zamanlarda sipariş verdikleri için var.

Kar yağışında işine her gün giden milyonlarca insan var.

Kuryelik sadece güzel havalarda yapılır diye bir yasa mı var?

Aslında motosiklet sürüşünün tehlikeli olduğu havalarda kurye şirketleri, restoranlar, marketler vs. kurye çalıştırmamalı.

Valilikler 'kuryeler çalışamaz' diye duyuru yapmasına gerek kalmadan kaza riski olan havalarda kuryeliği net bir şekilde yasaklayacak bir yönetmeliğe ihtiyaç var.

Bu sorun müşterinin vicdanına bırakılmamalı.

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20-30 KATLI BİNALARIN YANGIN GÜVENLİĞİ!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul- Esenyurt'ta 30 katlı bir binada yangın çıktı.

Dairede kimse yoktu. Alevleri fark eden üst kat sakinleri, yangına kendi imkânlarıyla müdahale etmeye çalışarak aşağıya kovalarla su döktü.

Tam Türk işi yangın söndürme! Neyse ki itfaiye kısa sürede yangını söndürdü. 30 katlı bina mı olur? Olur da rezidans tarzı bir bina olur. Ülkemizde Esenyurt'taki gibi çok katlı birçok bina var. Bolu'daki otel yangınından sonra oteller sıkı denetimden geçiyor. Aynı denetimler çok katlı binalar için de yapılmalı! Kim bilir ne eksikler çıkacak!

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BARCELONA'DA BANKA İSİM KAZIMAK

Üstünde Türkçe isimler olan bu bankın fotoğrafı Barcelona'da çekildi.

Barcelona'ya gidip Arda Turan'ın oturduğu meşhur banka isim kazımak bir Türk geleneği oldu.

Ancak fotoğraftaki bankın, Arda'nın meşhur bankı olmadığını söyleyenler de var.

Eğer bu doğruysa gerçekten komik bir durum.

Barcelona'da Arda'nın bankı diye her banka isim kazımaya başladıysak İspanyollar yandı!

İspanyollar elbette bu durumu anlamayacaklar.

Onlara tarihi eserlerin üzerine bile isim kazımak bir Türk geleneğidir desek anlarlar mı acaba?

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3+1 DEĞİL 1+1 LAZIM!

Türkiye'de tek kişilik hane halkı sayısı 2024'te 5,3 milyonu geçti.

Böylece son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi.

Gençler evlenemiyor.

Evlenenlerin ise boşanma oranı sürekli artıyor. Tek yaşayanların sayısı sürekli artıyor!

Türkiye'de artık 3+1 daireler yerine daha çok 2+1, 1+1 daireler inşa edilmeli. Yoksa konut krizi daha da artacak! Her şeyin başı ekonomi!

Hayat pahalılığını ve işsizliği düşürmeden doğum oranlarını artıramayız!

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5 YIL YATAR ÇIKAR

İstanbul Kadıköy'deki bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ne yazık ki hayatını kaybetti.

Gözün gibi bak, iyi eğitim ver, terbiyeli, iyi bir evlat yetiştirmeye çalış...

Sonra bitpazarında 15 yaşında sabıkalı bir çocuk onu öldürsün.

Saldırıda diğer sabıkalı çocuk da yerde kanlar içinde yatan çocuğunuzu tekmelesin!

Daha önce de yazdım; suçlu çocuk yetiştiren ebeveynler var. Onların katil oğlu maksimum beş-altı yıl yatıp çıkacak.

Adil mi şimdi bu?

Türkiye'de de ceza ehliyeti yaşı düşürülmeli ve suçlu yetiştiren ebeveynler, ABD'de olduğu gibi cezalandırılmalı.

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Altyazı

"Yalnız değilim, tek başımayım." (Heat)