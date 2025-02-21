Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), özel muayenehane sahibi bazı hekimlere yönelik inceleme başlattı.

İlk aşamada muayene, estetik ve cerrahi operasyonlar ile diş tedavisi gibi işlemlerden kazandığı geliri beyanlarına yansıtmayan 3 bin 663 hekimin yaklaşık 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı tespit edildi.

3 bin 663 hekim vergi kaçırıyor! Şaşırdınız mı?

Ben özel muayenehanesi olup da parayı elden ya da farklı hesaplara İban'la almayan bir hekime pek rastlamadım.

İncelemelerde, saç ekimi yapan bir doktorun 69 milyon liralık hasılatını gizleyerek yıllık gelirini 7 milyon lira, bir kadın doğum uzmanının 53 milyon liralık gelirini göstermeyerek 6,5 milyon lira, bir diş hekiminin de 67 milyon liralık hasılatını bildirmeyerek 3 milyon lira olarak beyan ettiği belirlendi.

En iyi eğitimi almış doktorlar, dişçiler elden para alıyorsa vergi adaleti nasıl sağlanacak?

Elden ya da farklı hesaplara İBAN'la para alarak fiş, fatura kesmeyen avukatlar, kuyumcular, özel eğitim merkezleri, çocuk psikiyatr uzmanları, özel ders verenler vs. daha birçok meslek var.

BORDROLU ÇALIŞANLAR!

Bir tarafta yıllık 69 milyon hasılatını gizleyip 7 milyon kazandığını bildiren şanslı bir kesim, diğer tarafta ise vergisi daha maaşı yatmadan kuruşu kuruşuna kesilen bordrolu çalışan kesin var! GİB'in son denetimlerinde beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşanlar tespit edildi.

Kazancının yüzde 400'nü göstermeyenler yüzünden oluşan vergi açığının kapatılması için dolaylı vergilerin oranı sürekli artıyor! Vergi kaçıranlar yüzünden maaşlı çalışanlar dolaylı vergilerin altında eziliyor!

Maliye Bakanlığı kayıt dışı ekonomiyle mücadelede son dönemde önemli denetimlere imza atıyor.

Yapay zeka destekli denetimler başarılı sonuçlar veriyor.

Ancak doktorundan avukatına tadilat ustasından küçük esnafına vergisini tam ödemeyen birçok meslek grubu var.

Bu sorunu sadece denetlemeyle çözemeyiz. "ABD'de ölümden ve vergiden kaçılmaz" diye meşhur bir söz vardır.

ABD'de vergi kaçıranın gözünün yaşına bakılmaz! Bizde de böyle olmalı.

Müşterinin özellikle fiş, fatura istemesini avantajlı kılacak bir KDV geri ödeme sistemi geliştirmeliyiz.

Gelirini düşük gösteren, ödemesi gereken vergiyi ödemeyenlere direkt hapis cezası verecek radikal yasalar çıkarmalıyız.

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FİKİR ÖZGÜRLÜĞÜ MÜ DEDİNİZ?

The Guardian gazetesi, Google'ın, Rusya ve Çin'den gelen 'sansür taleplerini' kabul ederek hükümet karşıtı göstericilere, politikacılara yönelik eleştirilere veya yolsuzluk iddialarına yer veren içerikleri kaldırdığını yazdı.

Hep yazıyoruz; Google gibi internet devleri için 'özgürlük', 'fikir özgürlüğü' gibi kavramlar göstermeliktir.

Gelirlerinin önünde engel oluşturursa çok kolay taviz verirler.

Google, Çin ve Rusya gibi dev pazarlarda varlık göstermek için bu iki ülkenin hükümetlerinin kaldırılmasını istediği içerikleri bir tuşa basarak kaldırdı.

Yani ülke olarak ne kadar güçlüyseniz internette de o kadar imtiyaza sahipsiniz!

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TAVUKLU PİLAV 855 TL!

İstanbul'da birçok şubesi olan bir kahve dükkânında tavuklu pilav 855 TL olmuş.

Alan var ki, bu fiyata satıyorlar!

Serbest piyasayı arz-talep dengesi belirler.

Bizdeki sorun ise; fiyat algısının kaybolması!

Tavuklu pilavın maliyetini hesaplamayan ya da umursamayan bir bilinçsiz tüketici kesimi var!

Bu kesim aslında işletmelerin fahiş fiyat politikalarının en büyük dayanağı!

Kazıklanmayı umursayan bu kesim yüzünden orta gelirliler bile dışarıda yemek yiyip sosyalleşme ihtiyacını kaybediyor!

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FRIENDLY FİRE!

ABD'nin Miami kentinde 15 Şubat'ta Mordechai Brafman (27) isimli ABD'li Yahudi, Filistinlilere benzettiği iki İsrailliyi vurdu. Saldırıya uğrayan İsrailli turistlerden biri, X hesabından, "Araplara ölüm" yazıp Müslüman karşıtı (İslamofobik) ifadeye de yer verdi.

Fıkra gibi ama gerçek! Faşizm böyle bir şey işte! Hatalı karar verme oranları hep yüksek. Musevilerle, Filistinliler tipoloji olarak birbirlerine benziyorlar zaten. 'Friendly fire' (Dost ateşi) bu olsa gerek!

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BÜYÜK MAÇLARIN HAKEMİNİ DE BEĞENMEYENLER VAR

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic yönetecek.

Slovenyalı hakem, 2010 yılından bu yana FIFA kokartı taşıyor.

Avrupa'nın en prestijli liglerinde ve turnuvalarında görev alan Vincic, UEFA'nın en güvendiği isimlerden biri.

Galatasaray derbiyi yabancı hakem yönetmesi için TFF'ye yazılı bir açıklama göndermemişti.

"Şartımız iyi hakem olsun" diyorlardı.

TFF de 2022'de Eintracht Frankfurt - Rangers arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Finali'ni ve geçtiğimiz yıl da Real Madrid ile Borussia Dortmund arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'ni yöneten Vincic'i görevlendirdi.

Ama Vincic'i bile beğenmeyenler var.

Onlara göre Halil Umut Meler ve Atilla Karaoğlan daha iyi hakemler galiba!

Peki, bu yıl Avrupa maçlarından sonra Galatasaray'ın maçını yönetme görevi verilerek bu alanda bütün olasılık hesaplarını altüst eden Kadir Sağlam'ın derbiye 4. hakem atanması nasıl bir rastlantıdır?

Sağlam'ı bu kadar özel ve vazgeçilmez yapan nedir? Dördüncü hakemi önemsiz görmeyin! Maçta Vincic sakatlanırsa ya da bir sağlık sorunu yaşarsa Sağlam orta hakem olur!

Komplo teorilerini sevmem ama Galatasaray maçı kazanırsa ligin biteceğini de hesaba katarsak Vincic'in maçta sakatlanmasına en çok kim sevinir?

Abarttığımı düşünüyorsanız Galatasaray'ın beş Avrupa kupası dönüşü beş deplasman maçında beş kez Kadir Sağlam'ın atanmasının tesadüf olma olasılığı 1 / 9,5 milyon ( yani 9,5 milyonda bir) derim!

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Altyazı

"Hedefinize ulaştığınızda anlarsınız ki aslında istediğiniz o değil o'nun hayalidir..." (The Life of David Gale)