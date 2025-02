AKOM, İstanbul ve çevresinin, hafta boyunca Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine gireceğini, hava sıcaklığının 0-3 derece arasında seyredeceğini açıkladı.

Sonrasında birçok haber sitesi "İstanbul'a 'Sibirya soğuğu uyarısı", "Sibirya soğukları geliyor" başlıklı haberler paylaştı.

İstanbul'da kar kalınlığının 10 santimi bulması bile trafiği felç eder ama Sibirya benzetmesi çok abartılı.

Evet, soğuk hava dalgası Sibirya'dan geliyor ama Sibirya soğuklarını hissetmeyeceğiz.

Sibirya'da ocak ve şubat aylarında ortalama sıcaklık batıda -20, orta ve doğu kesimlerde -30 civarında.

0 derece ile -30 arasında çok ama çok fark var!

Daha önce de yazdım; İstanbul'a her kar yağışında felaket tellallığı yapılıyor.

Özellikle sosyal medyada bazı meteoroloji uzmanları ve uzman olmayan bazı kişiler, sırf daha çok etkileşim almak için abartılı hava durumu tahminlerinde bulunuyorlar.

İstanbul'a yağmur düştüğünde bile trafik felç olduğu için birçok insan kar yağışını duyunca işlerini iptal ediyor.

Birçok insan işe gitmiyor vs.

O ya da -1 derece soğuğu, Sibirya soğuğu diye öyle bir abartıyoruz ki, hayat duruyor.

İşlerin iptal edilmesi, birçok faaliyetin durmasının ekonomiye olan zararını da hesaba katmak lazım.

***



ATMA ZİYAAAA!

Geçtiğimiz hafta 23 yaşındaki kanocu Adrian Simancas, Şili'de Macellan Boğazı'nda kürek çekerken bir kambur balina tarafından kısa süreliğine yutuldu.

Balina muhtemelen balık sürüsüyle birlikte Adrian'ı kanosuyla birlikte yuttu ve üç saniye sonra da dışarı püskürttü.

Çünkü kambur balinaların küçük balıkları ve karidesleri yutmalarına yarayan, evlerde drenaj için kullanılan bir boru kadar dar boğazları var. Adrian "Bir şeyin ağzının içinde olduğumu anlamam bir saniye sürdü. Hayatta kalma olasılığını düşündüm.

Ne kadar derinde olduğumu bilmiyordum..." diyor.

Şu olayı arkadaşlarına anlatsan. "Beni balina yuttu. Tadımı beğenmedi geri tükürdü" desen "Atma Ziyaaaa" derlerdi.

Adrian sadece çizgi filmlerde olacak bir mucizeyi yaşamış.

***



SOL ŞERİDİ İŞGAL EDENLER

Trafikte makas atanlara yönelik idari yaptırımların artırılması, sürücü belgesinin geri alınması ve araçların trafikten men edilmesine yönelik çalışmalarda sona gelindiği açıklandı.

Güzel bir gelişme.

Makas atıp hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye atan, trafik kazalarına neden olan maganda sürücülerin sayısı artmıştı.

Sosyal medyada video paylaşıp hava atmak için bile makas atanlar var.

Ancak makas atan araçları tespit etmek zor.

Genelde makas atanlar trafik kameralarına yakalanırsa ya da sürücünün kendisi bu anların videosunu sosyal medyada paylaşırsa ceza kesiliyor.

Makas atanları tespit etmek için araç kamera kullanımının artması gerekiyor.

Öte yandan makas atılmasının bir nedeni de sol şeritte düşük hızda gidenler.

Sol şerit sollama şerididir. Bazıları sol şeritte düşük hızla giderek, geçişi engelliyor. Bu da diğer sürücülerin makas atmasına neden oluyor.

Sol şeridi işgal edenlere de yüksek para cezası kesilse makas atanların sayısı azalır.

***



MÜSİLAJ EGE'YE İNERSE...

2020 yılında önce Marmara Denizi sonra Çanakkale'de ortaya çıkan müsilaj 5 yıl sonra yine Çanakkale Boğazı'nı kaplamaya başladı.

Çanakkale'de müsilaj nedeniyle balıkçılar bir aydır denize ağ atamıyor.

Dibi tamamen müsilajla kaplı olan Marmara Denizi'ni kaybetmek üzereyiz bari Çanakkale'yi kurtaralım.

Marmara Denizi'ne dökülen bütün atık sular ileri biyolojik arıtmadan geçirilmeli.

İleri biyolojik arıtmadan geçirilen sular, kentsel yeşil alanlarda ya da tarım alanlarında kullanılarak Marmara'ya verilen atık su miktarı azaltılmalı.

Marmara'ya kıyısı olan bütün belediyeler ileri biyolojik arıtmaya geçmeli.

Müsilaj, Ege kıyılarına da inerse turizm sektörü de büyük darbe alır.

***



BÜYÜK KAYIP!

'Dog Ville', 'Dancer in the Dark', 'Dalgaları Aşmak', 'Manderlay' vs. birçok başyapıta imza atan, rahatsız edici filmleriyle insanoğlunun karanlık doğasını perdeye taşıyan Danimarkalı 'arıza' yönetmen Lars von Trier, Trier'e 2022'de Parkinson hastalığı teşhisi konmuştu.

"Şansım yaver giderse birkaç iyi film daha çıkarabilirim" diyordu. Yeni filmi 'After' için fon bulmuştu ama Trier, Parkinson hastalığı nedeniyle bakım merkezine yatırıldı.

Cannes, Trier'i Hitler açıklaması nedeniyle aforoz etmişti. Sinemanın görüp görebileceği en sıra dışı dahi yönetmenlerden biriydi.

68 yaşındaki Trier'in şimdi ek bakım alması gerekiyor. Bu da bir mucize olmazsa film çekemeyeceği anlamına geliyor.

Sinema adına büyük kayıp.

***



SANAL ERKEK ARKADAŞ!

Çin'de 'yapay zeka destekli sanal erkek arkadaşlar' popüler olmuş. Birçok kişi, özellikle de kadınlar, partnerlerinin mesajlarına hemen yanıt vermemesi veya günlük yaşamlarına ilgisiz kalması nedeniyle hayal kırıklığı yaşıyormuş.

Buna karşılık, 'Li Shen' gibi yapay zekalı erkek arkadaşlar, kullanıcılarına anında yanıt veriyor, dikkatle dinliyor ve kişiye özel etkileşimler sunuyormuş.

Desenize Joaquin Phoenix'in yapay zeka bir kadına aşık olan adamı canlandırdığı 'Her' filmi gerçek oluyor.

Dün Meta da geliştirdiği yeni yapay zekanın yüzde 80 doğrulukla beyni okuyabildiğini açıkladı.

Hiç sorun yaratmayan, sürekli ilgilenen, düşüncelerinizi okuyan yapay zeka sevgililer trend olursa hiç şaşırmayın.

Yavaş yavaş sanal dünyanın içinde yaşamaya başlayacağız.

***



Altyazı

"Kölelerinizi bedensel olarak kuvvetli, zihinsel olarak zayıf tutun ki sahibine bağımlı olsun." (The Great Debaters)