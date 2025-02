Üç damarı tıkalı olan ve acilen anjiyo yapılması gerektiği belirtilen B.T., gece saatlerinde İstanbul- Bakırköy'de bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

İddiaya göre hastanede doktor- hemşireler yerine temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark eden B.T., tedaviyi kabul etmedi.

Ancak doktorların kalp krizi riski olduğunu söylemesi üzerine yatış yapılarak anjiyoya alındı.

Anjiyo kararının ardından B.T., ameliyat masasındayken hastane muhasebecisinin ameliyat odasına girerek kendisiyle stent fiyatı pazarlığı yaptığını iddia etti.

Muhasebecinin '15'e 18'e ve 20'ye var' diyerek fiyat belirttiği anların görüntüleri var.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü "Bu tür acil başvurularda standartlara uygun gerekli stent hastaya takılır, herhangi bir ücret talep edilemez. İlgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatılmıştır" diye açıklama yaptı.

Geçmişte de birçok acil hasta buna benzer durumlarla karşılaştı.

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı'nın yönetmeliğini bilmiyorlar mı? Bu tür acil vakalarda para alınmaz!

Hastalar şikayet ederse işlem yapılacağını düşünüp, biz önce paramızı alalım mantığıyla mı hareket ediyorlar?

B.T. gibi hakkını arayan olmazsa denetime tabi tutulmayacaklarını mı düşünüyorlar?

Muhasebeci kadına kızanlar olmuş ama "O parayı almasa hastane parayı muhasebecinin maaşından keser. Tedavi ücretini ödemeden özel hastanelerden kaçan hastalar oluyor" diyen hastane çalışanları var.

Özel hastane doktorlarının, hastalara gerekmediği halde ultrason gibi birçok işlem yaptırdıklarını, hatta gerekmediği halde ameliyat ettiklerini biliyoruz.

Ne yazık ki, bazı özel hastaneler ticarethane gibi çalışıyorlar!

Sağlık Bakanlığı, özel hastaneleri daha sıkı denetlemeli!

***



İNADINA TAM DESTEK!

Filistin'in en büyük destekçilerinden biri de Celtic taraftarı.

Onlar da Bayern Münih'i konuk ettikleri maçta İsrail'i "İsrail'e kırmızı kart göster" yazılı pankartıyla protesto ettiler.

Daha önce de yazdığım gibi;

İskoç futbol takımı Celtic'in meşhur 'Yeşil Tugay' (Green Brigade) taraftar grubu, daha önce İsrail'i protesto ettikleri için UEFA'dan ceza almışlardı.

Celtic tribünlerindeki İsrail karşıtı protestolar 2016 yılına kadar uzanıyor.

Katolik Celtic taraftarı, Filistin meselesine bizim dört büyüklerden daha duyarlılar.

UEFA'nın cezalarına inat Filistin'e desteğe devam etmeleri alkışı ve saygıyı fazlasıyla hak ediyor.

***



HADİD GERİ ADIM ATMIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'yi 'satın almaya ve sahiplenmeye' kararlı olduğunu ve burayı yeniden inşa edeceğini, oteller yapacağını açıklamıştı.

Ciddiyetten uzak, saçma bir 'Zihni sinir' proje değil mi? Ama Trump bu! Ondan her an her şey beklenir.

Trump'a cevap dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid'den geldi.

Instagram üzerinden Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanan ve üstünde "Filistin, Filistinlilere aittir" yazan bir el resmi paylaşan ünlü model, "Filistin halkının sahip olduğu hakikatin derinliği daima yaşayacak. Ve biz asla bunu unutmayacağız" dedi.

Normalde Hadid ayarında birçok star ABD'deki Yahudi lobisinden çekiniyor, iş anlamında 'kara listeye' girmemek için susuyorlar.

Hadid ise hiç geri adım atmadı, her zaman Filistin halkının yanında yer aldı.

Hadid gibi sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan yıldızların Filistin'e sahip çıkması büyük bir farkındalık oluşturuyor.

Helal olsun kıza.

***



ORDU'YA TALİH KUŞU KONDU

Oscar'lı yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi 'The Odyssey'in bazı sahnelerini Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'nda çekeceği açıklandı.

Nolan şu anda aktif en başarılı yönetmen. Ne çekse olay oluyor ve izleniyor.

Nolan'ın yeni filmi Homerus'un "Odysseia Destanı"ndan uyarlanacak ve Odysseus'un Truva Savaşı'ndan sonra eve dönme yolculuğunu beyaz perdeye taşıyacak.

Odysseia Destanı ve Nolan isimleri bir arada geçiyorsa görkemli, epik bir film geliyor demektir.

Yason Burnu'nda çekilecek sahnelerde hangi oyuncuların rol alacağı şu an için belli değil.

Filmin oyuncu kadrosu tam bir yıldızlar topluluğu.

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron ve Zendaya gibi süper starlardan eminim birkaçı Ordu'ya gelecektir.

Ordu kıyı şeridi ve yeşil doğasıyla güzel bir şehir. Eğer çekim planlarında bir değişiklik olmaz da Ordu, Odysseia Destanı ile adını dünyada duyurur.

Yason Burnu da Ordu'nun en popüler gezilecek destinasyonuna dönüşür.

***



OĞUZ MU, SERGEN Mİ?

Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı'nın eski yıldız futbolcusu Oğuz Çetin, beynindeki damar tıkanıklığı nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

Neyse ki gelen haberler iyi. 61 yaşındaki Çetin'e başarılı müdahaleler yapıldı ve yakında taburcu edilmesi bekleniyor.

Haber ilk duyulduğunda sosyal medya bazı gençlerin "Oğuz Çetin kimdi? Hangi takımdaydı?" gibi paylaşımlarına şaşırdım.

Türkiye'deki en başarılı orta saha oyuncuları denince akla ilk Hagi, Alex ve Sergen geliyor.

Bence Oğuz, oyun görüşü, top kontrolü, şutu, adam geçmesi, duran top becerisi ve ince pasları ve en önemlisi devamlılık açısından Sergen'den daha başarılı ve yetenekliydi.

Tabii bu benim kişisel görüşüm, katılmayabilirsiniz.

Sakarya ve Fenerbahçe'deki 'prime' dönemine dair kaliteli kamera çekimlerinin olmaması Oğuz'un sosyal medya reytingini düşürüyor.

Sosyal medyada videolarınız dönmüyorsa genç nesil sizi fazla tanımıyor.

Yıllarca A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'de kaptanlık yapan Oğuz'un bir diğer özelliği ise beyefendi kişiliğinin rakip taraftarlar tarafından da takdirle karşılanmasıydı.

Geçmiş olsun kaptan.

***



Altyazı

"Hangi kanun kadını cinsiyeti nedeniyle daha iyi ebeveyn yapar?" (Kramer vs. Kramer)