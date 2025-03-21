Ülkemizde son günlerde You- Tube, Twitter gibi sosyal medya platformlarına girmek zorlaştığı için VPN kullanımı arttı.

Normalde kullandığımız cihazlar, internet servis sağlayıcımız aracılığıyla doğrudan internete bağlanırken VPN, cihazımız ile bir başka bilgisayar arasında güvenli bağlantı kurarak özel bir ağ oluşturuyor.

Böylece bir başka cihazın internet bağlantısını kullanarak internete erişmiş oluyoruz.

Bu sayede de kimliğimiz ve internet aktivitemiz gizli kalabiliyor.

Ancak VPN yüklerken telefon ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırma, hatta dolandırıcıların kucağına düşme riski de var!

Çoğu insan sosyal medyaya giremeyince arama motoruna VPN yazıp "Free" (Ücretsiz) ibaresi olan VPN'leri hiç sorgulamadan yüklüyor.

Normalde VPN hizmeti ücretli. Bazı firmalar ilk yüklemede kullanımı belli bir süre ücretsiz yapıp sonra ücret istiyor.

Hiç ücret istemeyen VPN'lere ise şüpheyle yaklaşmamız gerekiyor!

Bazı VPN'ler ücreti cep telefonu ya da bilgisayarınıza virüs bulaştırıp, verilerinizi çalıp ya da cihazınızı 'hack'leyerek dolaylı yoldan tahsil ediyorlar!

Bazı VPN'ler verilerinizi toplayarak üçüncü şahıslarla paylaşabilir.

Verilerin ele geçirilmesi için gizli servisler, e-ticaret yapan şirketler arasında büyük yarış var.

Bu arada VPN'ler cep telefonu ve bilgisayarları yavaşlatır. Çünkü bir VPN, siz göz atmaya başlamadan önce ayrı bir ağa bağlanır ve ardından istekleri bu ağ üzerinden çalıştırır. Bu ekstra süreç bazen daha yüksek güvenlik karşılığında bazı ağ gecikmelerine neden olur.

Şu an birçok insan VPN yüklediği için dolandırıcılar da VPN'lerde pusu kurmuş durumda!

YouTube izleyeceğim derken hesaplarınızı, bilgilerinizi kaptırabilirsiniz!

Geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye'de Instagram bir süreliğine kapatılınca zararlı VPN yükleyen birçok vatandaşımız dolandırılmıştı. Ayrıca VPN'den kimlik bilgilerinizi ele geçiren bazı dolandırıcılar, kendilerini avukat olarak tanıtıp kurbanlarına kimlik verilerini paylaşıp haklarında icra işlemi olduğunu söylüyor.

Sonra hesap numarası vererek para yatırmadıkları takdirde icrayı haciz işlemine döndüreceklerini belirtip, hesaplarına para yatırtıyorlar.

O yüzden her ücretsiz yazan VPN'e tıklamayın, yüklemeyin.

Çok ihtiyacınız varsa da belli bilinen markaların ücretli, güvenli VPN'lerini tercih edin.

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FRANSIZCA BİLMEK AVANTAJ

Fatih Tekke, Trabzonspor'a teknik direktör olduktan sonra kısa bir süre sonra takımda pozitif hava yarattı.

Yeni çalışma metotlarının yanı sıra Tekke'nin futbolcularla kurduğu iletişim de takımı olumlu etkiledi.

Özellikle Tekke'nin Rusça ve İngilizce bilmesi yabancı oyuncularla rahatça iletişim kurabilmesini sağlıyor.

Antrenmanlarda tercümana ihtiyaç duymamak hem futbolcular hem de teknik direktör için büyük avantaj.

Yeni nesil teknik direktörler en azından İngilizce biliyorlar ya da kendilerini ifade edebiliyorlar ama eski kuşak hala tercüman kullanıyor.

Süper Lig'de birçok takımın ilk 11'leri çoğunluğu yabancı futbolculardan kurulu olduğu için Türkçe konuşmak anlamsız hale geliyor.

Aslında Süper Lig'de Fransızca bilmek İngilizce bilmekten daha avantajlı.

Ülkemizdeki siyahi futbolcuların çoğu Fransa'nın eski sömürge ülkelerinden geldiği için ana dilleri gibi Fransızca konuşuyorlar.

Özetle kulüpler artık yabancı dil bilmeyen hocalarla çalışmamalı.

Milyon dolarlar kazanan yerli hocalar da artık bir zahmet İngilizce öğrensin!

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DÖVMEDE KANSER RİSKİ VAR MI?

Ülkemizde dövme yaptıranlar son dönemde arttı. Dövme sanatı hızla büyüyen bir sektör artık.

Dövme sanatını küresel zincire dönüştüren girişimcilerimiz de var. Dövme yaptırmak kişisel bir tercih seven de var sevmeyen de.

Dini inanışları açısından yaptırmayanlar da var. Sağlık acısından dövme yaptırdığınız yer de önemli. Hijyenden yoksun merdiven altı stüdyolarda da var.

Dövmenin cilt kanseri ve lenfoma ile doğrudan bir bağlantısı olduğuna dair kesin bilimsel kanıt olmasa da bazı riskler doğurduğunu söyleyenler var.

Eğer dövmede kullanılan mürekkep eski ve kalitesiz ise kanserojen etki yaratabilir.

Kalitesiz mürekkep kullanılan dövmeler güneş ışığına fazla maruz kalırsa cilt hasarına yol açar ve bu da cilt kanseri riskini artırabilir. Bazı araştırmalar, mürekkep partiküllerinin lenf düğümlerinde biriktiğini ve bağışıklık sistemini etkileyebileceğini ortaya çıkardı.

Sağlıklı bir dövme için sağlık standartlarına uygun mürekkepler kullanan güvenilir stüdyoları tercih edilmeli.

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YUNUS EMRE İÇİN KAYNAK ESER

Anadolu'da doğan ve Anadolu'nun Türk – İslam kültürleriyle bütünleştiren tasavvuf şiirinin en önemli temsilcilerinden Yunus Emre için Dünya üzerinde çok sayıda üniversitede enstitü kuruldu.

Yeni Yunus Emre Enstitüleri de kurulmaya devam ediyor. Yunus Emre ile ilgili son dönemde yayımlanmış en kapsamlı kitaplardan biri olan ve araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım'ın yazdığı "Sözüm Kendözüme Risâletü'n-Nushiyye'nin Yorumu" tam da mübarek ramazan ayında okunması gereken eserlerden biri.

Bazı eleştirmenler bu kitabı, Risâletü'n- Nushiyye'yi enine boyuna açıklayan, bütüncül, kapsamlı, ayrıntılı ve derinlemesine ele alan en önemli eserler arasında gösteriyor.

Yunus Emre'nin doğduğu ev, tekkesi, işi, ailesi, divanı, camisi ve türbesi hakkında birincil kaynak olarak nitelendirilen kitap, tasavvuf şairinin hiç bilinmeyenlerine ışık tutuyor.

Duru Gıda'nın katkılarıyla hazırlanan "Sözüm Kendözüme Risâletü'n-Nushiyye'nin Yorumu", Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin düzenlediği ESKADER Kültür Sanat Ödülleri'nde 2024 yılı inceleme araştırma ödülüne layık görülmesi de kitabın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Başta akademik çalışmalar yapanlar olmak üzere Yunus Emre'ye ilgi duyan herkes, kütüphanesinde bu kitaba yer açmalı.

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Altyazı

"İnsan tepkileri içinde en belirgin olanı gerçeği reddetmektir." (The Matrix Reloaded)