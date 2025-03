İsrail ordusunun uyguladığı yıkım ve sürgün politikasına karşı Filistinlilerin verdiği mücadeleyi anlatan 'No Other Land' (Gidecek Yer Yok) belgeseli, Oscar'ın favorilerinden olmasına rağmen ABD'de dağıtımcı şirket bulamamıştı.

Çünkü İsrail hükümeti, Filistinli aktivist Basel Adra ve İsrailli gazeteci Yuval Abraham'ın birlikte çektikleri belgeseli sakıncalı ilan etmişti.

Ancak Akademi Üyeleri İsrail lobisine inat 'No Other Land'i En İyi Belgesel dalında Oscar'la ödüllendirmişti.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar ise Akademi üyelerinin belgesele ödülü vermesini protesto ederek belgesel için "Bu sanat değil İsrail devletine yönelik bir sabotajdır" demişti.

İsrail lobisi yüzünden belgesel, hala ABD'de dağıtımcı bulamadı.

Buna rağmen Florida eyaletinde O Cinema adlı bir bağımsız sinema belgeseli gösterime soktu.

Ve Miami Beach'in belediye başkanı Steven Meiner, belgeseli gösteren bağımsız sinemayı kapatmak için harekete geçti.

Meiner'in O Cinema CEO'su Vivian Marthell'e belgeselin gösterilmemesi için bir mektup yazarak baskı yaptı.

Mektupta "Miami Beach, ABD'de Yahudilerin en yoğun olduğu yerlerden biri. Tek taraflı bir propaganda olan No Other Land, kentimizin ve sakinlerinin değerleriyle uyumlu olmayacak şekilde Yahudilere yönelik saldırıda bulunuyor" yazıyor.

Propaganda mı?

Belgesel, İsrail'in Filistinlilerin evlerini, okullarını yıkıp bu alanları ordunun askeri eğitim bölgesi oluşturmasını anlatıyor.

Filistinlilerin köylerini zorla boşaltıp buralarda Yahudi nüfusu oluşturmak İsrail'in devlet politikası.

Belgesel gerçekleri anlatıyor ama propaganda yapmakla suçlanması trajikomik.

Neyse ki Marthell delikanlı adam çıktı ve ifade özgürlüğünü korumak için belgeseli gösterdiğini açıkladı.

Bunun üzerine de Meiner hem bağımsız sinemaya ayrılan 40 bin dolarlık fonun kesilmesi hem de kiraladığı kamusal alandan tahliye edilmesi için harekete geçti.

Görüyorsunuz; İsrail söz konusu olunca özgürlükler ülkesi ABD'de bile ifade özgürlüğü rafa kaldırılıyor.

Belgesele en başından beri gizli bir sansür uygulanıyordu. Ancak belgeseli gösteren bağımsız sinema salonunun fonunu kesip, kapatma kararı almak büyük rezillik!

***



BELEDİYELER NEDEN ELEKTRİKLİ OTOBÜS ALMIYOR?

2024 yılında Avrupa'da satılan şehir içi otobüslerin yüzde 46'sı elektrikli, yüzde 3'ü hidrojen yakıtlı.

Kısacası otobüslerin yarısı sıfır emisyonlu. Hibrit otobüslerin satıştaki payı da güzel; yüzde 16. Geriye kalan yüzde 35 payı ise dizel ve benzinli.

Yakında şehir içi ulaşımda Avrupa'da benzinli, dizel otobüs kalmayacak. Türkiye'de ise elektrikli otobüs alan belediyelerin sayısı sınırlı.

Elektrikli otobüslerin fiyatının yüksek olması, şarj sorunu, soğuk havada araç performansının düşmesi gibi nedenleri sıralayanlar bence bahane arıyor. İzlanda, Finlandiya gibi soğuk ülkelerde geçtiğimiz yıl şehir içi ulaşım için alınan otobüslerin tamamı elektrikliydi.

Toplu taşımada otobüslerin belli aralıklarla durakta bekleme sürelerini hesaba katarsak şarj süresi de sorun olmaktan çıkar.

Prens Adaları'nda bu sistem sorunsuz işliyor.

Elektrikli otobüslerin sürekli servise gitmesine de gerek yok. Tamir ve bakım maliyeti de dizel otobüslere göre düşük. En önemlisi; elektrikli otobüsler havayı kirletmiyor, gürültü kirliliğine neden olmuyor.

Ülkemizde her yıl 50 bini aşkın kişi hava kirliliğine bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor!

Daha ilginç bir bilgi vereyim; 6 metreden 18 metreye yüzde 100 elektrikli ürün gamını tamamlayan Avrupa'nın ilk ve tek otobüs firması bir Türk markası.

Bu marka 2019-2024 arasında üç kıtada 27 ülkeye tam bin 258 adet elektrikli otobüs ihraç etti.

Elektrikli otobüs üreten ileri bir teknolojimiz var ama kendimiz kullanmıyoruz!

Fıkra bu kadar!

***



ŞAKA MI BU?

İzmir'de, kullandığı hafif ticari araçla motosiklete çarpıp Dilara Aldanoğlu'nun (27) yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan ehliyetsiz ve alkollü İsa Eyice'ye (29) 4,5 yıl hapis cezası verilmişti.

Dilara'nın ailesi kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Dilara evinde yoğun bakım ünitesinde yaşıyor. Yüzde 98 engelli. Sadece gözlerini hareket ettiriyor. İyileşmesi mümkün gözükmüyor.

Ancak istinafta yeniden yargılanan Eyice'nin cezası 3 yıla düşürüldü.

Şaka mı bu?

Hayır, bir Türkiye gerçeği!

Hâkimler yasada ne yazıyorsa ona göre karar veriyorlar!

Alkollü bir şekilde araç kullanırken kaza yapan bir kişi taksirli ölüme neden olursa fail, Ceza Kanunu'nin 85. maddesi uyarınca ceza alır. Bu madde doğrultusunda; -Taksirle birinin ölümüne sebep olan kişi, 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası alır.

Kamu vicdanını yaralayan böyle birçok karar var. Ceza Kanunu'nda değişmesi gereken birçok madde var.

Alkollü araç kullanıp ölümlü kazaya neden olmanın cezası 25-30 yıl olsa alkollü direksiyon başına geçmeye kimse cesaret edemez.

***



KARA DELİĞİN İÇİNDE MİYİZ?

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan elde edilen verileri kullanan, ABD'deki Kansas Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, 263 galaksi üzerinde yapılan çalışmada, galaksilerin çoğunun aynı yönde döndüğünü keşfetti.

Independent Türkçe'nin haberine göre bu keşif, henüz netliğe kavuşmasa bile, evrenimizin bir kara deliğin içi olduğu teorisini destekleyen yeni kanıtlar sağlıyor.

Bu teori Samanyolu'nun ve evrenimizdeki gözlemlenebilir diğer tüm galaksilerin, çok daha büyük başka bir evrende oluşmuş bir kara deliğin içinde yer aldığını öne sürüyor.

Bu gelişme ders kitaplarını yeniden yazdırabilir. Çünkü bu teori, Büyük Patlama'nın evrenin başlangıcı olduğu fikri de dahil evrenin birçok temel modeline meydan okuyor.

Bu teori, "Kara delik dünyayı yutarsa ne olur?" diye merak ettiğimiz soruyu bile taca çıkarttı.

Bilim geliştikçe bilimsel kabul ettiğimiz gerçekler bile değişiyor!

***



Altyazı

"Gençken bağ kurabileceğin birçok insan olacak sanıyorsun. Sonra bunun hayatta birkaç kez olduğunu anlıyorsun..." (Before Sunrise)