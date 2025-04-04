ABD hükümeti, Çin'de bulunan Amerikalı devlet personelinin, Çin vatandaşlarıyla herhangi bir romantik veya cinsel ilişki kurmasını yasakladı.

Daha önce Çinli güvenlik görevlileri ve destek personeli ile 'romantik ve cinsel ilişkilerde' bulunmak yasaktı.

Yeni kural Çin'deki herhangi bir Çinli vatandaşla ilişkileri de kapsıyor.

Peki, daha önceden Çinli vatandaşlarla ilişkisi olan ABD personeli ne olacak?

Onlar da mevcut ilişkilerini sürdürmek isterlerse muafiyet talep edebilecek.

Ancak bu muafiyet reddedilirse, ilişkilerini sona erdirmeleri ya da görevlerinden ayrılmaları gerekecek.

Kuralları ihlal edenler ise derhal Çin'den ayrılmak zorunda kalacak.







ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı hız kazanırken, Soğuk Savaş günlerini hatırlatan bu yeni yasak bazılarına garip gelebilir.

Oysa casusluk dünyasında en etkili yöntem 'sexpionage casusluk'; bir ajanın ya da yönlendirdiği kişinin cinsel cazibesini kullanarak casusluk yapmasıdır.

Bu alanda en büyük başarılara imza atan Doğu Almanya İstihbarat Teşkilatı: Stasi'ydi.

1970 yılında adı 'Romeolar' olan bir program başlattılar.

'Romeo' deniler erkek ajanlar iyi giyimli, zeki ve para sahibi kişilerdi.

Hedefleri Batı Bloku ülkelerinde hükümet binalarında çalışan yalnız kadınlardı.

Onlarla bir şekilde tanışır, flört eder ve daha sonra evlenirlerdi.







Ve gerekli bilgilere ulaşmak için eşlerini ya da sevgililerini kullanırlardı.

Örneğin Amerikan Büyükelçiliği'nde sekreter olan Gabriele Kliem bir 'romeo' olan Farnk Ditzel'e aşık olmuştu.

1977–1984'te birlikte oldukları süre boyunca Gabriele, Farnk'e gizli evrak ve dokümanları getirdi.

Gabriele gibi 'Romeo'lar için casusluk yapan yaklaşık 50 kadın Berlin Duvarı yıkılmasıyla başlayan süreçte deşifre oldular ve çoğu yargılandı.

Romeo'ların bir de Rus kadın 'kızıl ajan' versiyonu var.

Onlar da birçok başarılı operasyon yürüttüler.

Çoğumuza garip gözükse de ABD hükümeti doğru bir karar aldı.

2. Soğuk Savaş dönemine girmiş bulunmaktayız, hayırlı olsun!







KREDİ KARTININ ÇOCUKLARIN HAYATINI KURTARMASI

Birleşik Krallık'taki Kraliyet Cerrahlar Koleji'nin yaptığı araştırmada 2022 yılında, 2012 yılına kıyasla çocukların burunlarından, hava yollarından ve boğazlarından yabancı cisim çıkarma vakalarında 689 azalma olduğu ortaya çıktı.

Bu da boğaza yabancı cisim kaçmada yüzde 29'luk bir düşüşe karşılık geliyor.

Uzmanlar bu ilginç sonucun nedeni dijital ödeme yöntemlerinin yaygınlaşmasına bağlıyor.

Kredi kartı ya da cep telefonundan ödemelerin yaygınlaşması insanların daha az madeni para taşımasına neden olduğu, bu sayede de meraklı çocukların madeni paraya ulaşma ihtimalini düşürdüğü belirtiliyor.

Kredi kartı denince akla ilk ödenemeyen kredi borçları ve artan faiz olanları akla gelir.

Kredi kartlarının küçük çocukların yaralanma ve ölüm oranını düşürdüğü hiç aklıma gelmezdi.







ACEMİ BAYRAM ŞOFÖRLERİ!



Bayram tatilinin ilk 5 gününde yaşanan kazalarda 47 kişi hayatını kaybetti. 5 bin 743 kişi de yaralandı.

Bayramın ilk beş gününde 535 bin 44 araç denetlendi. 20 bin 782 araca hız ve radar işlemi, 36 bin 258 araca ise diğer işlemler yapıldı.

Evet, milyonlarca aracın bayram boyunca oluşturduğu trafik yoğunluğu mutlaka kazalara yol açacaktı.

Emniyet yarım milyondan fazla aracı denetledi ve tüm uyarılara rağmen 47 vatandaşımız hayatını kaybetti.

İnsanlar sevdiklerine ya da tatil yerlerine ulaşmaya çalışırken her bayram aynı acıyı yaşıyoruz. Bu kazaların en büyük nedeni aşırı hızlı araç kullanmak ve trafik kurallarına uymamaktan kaynaklanıyor.

Bir diğer neden ise acemi bayram şoförleri!

Ne yazık ki, böyle bir ayrım var ülkemizde.

Normalde araba kullanmayan ya da az kullanan insanlar bayramlarda araçla çıkıyorlar.

Normal zamanda az araç kullandıkları için de direksiyon refleksleri düşük oluyor.

Acemi şoförler yüzünden de birçok kaza yaşanıyor!

Ne kadar usta şoför olsanız ve tüm kurallara uysanız da acemi bir şoför yüzünden kaza yapabiliyorsunuz!







DOĞA DÜŞMANI SAKIZLAR



Sakız çiğnemenin doğaya zararı olduğu hiç aklınıza gelir miydi?

Dünyada sakız yüzünden her yıl 100 bin ton plastik kirliliği yaratıyoruz.

Sakızlar çoğu araba lastiklerinde kullanılan sentetik kauçuktan ve diğer petrol bazlı kimyasallardan oluşur.

Yani yumuşak bir plastik parçası çiğniyoruz.

Kaldırımlarda siyah siyah lekeler hiç dikkatinizi çekti mi?

Bu lekeler genelde yere atılan sakızların zamanla eriyip yüzeye yapışmasıyla oluşuyor.

Sakız genelde yere atıldığı için de sakız izlerinin temizlenmesinin maliyeti de yüksek oluyor.

Bir araştırmada, sadece Londra'nın Oxford Caddesi'nde 250 bin sakız parçasının yere yapıştığı tahmin edilmiş.

2015'te yayınlanan bir araştırmada ise yerel belediyelerin İngiltere sokaklarından sakız temizleme maliyetinin 56 milyon sterlin olduğu tahmin ediliyor. Singapur'un 1992'de sakız çiğnemeyi yasaklaması sadece bir doktor veya diş hekimi tarafından yazılan reçete ile satıldığını biliyor muydunuz?

Singapur'un efsanevi lideri Lee Kuan Yew bu yasağın yabancı gazeteciler arasında çokça tartışıldığını belirtmişti.

Amerikalı gazeteci Tom Plate ile yaptığı bir röportajda, "Yıllarca bana hep sakız yasağını sordular" diye dert yanmıştı.

Plate de "Lee'nin hedefi mükemmel bir toplum yaratmaktı. Sakız yasağını anlamak başta zordu, ama sonra fark ettim ki kamuya açık alanlarda yere atılan sakızlar, Singapur'un kusursuz olma hedefini baltalamak olarak görülüyordu" diye yazmıştı.

Başarı sakız gibi küçük detaylarda gizlidir.

Singapur'un bugün dünyanın en yaşanılası, en düzenli ve temiz ülkesi olmasına şaşırmamak gerek.







Altyazı



"Tanrı'nın verdikleriyle elinden gelenin en iyisini yapmalısın." (Forrest Gump)