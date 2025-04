ABD'de doktora eğitimi alan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı arkadaşlarına iftar yapmaya giderken gözaltına alınmıştı.

Gözaltına nedeni; Öztürk'ün Filistin politikaları yüzünden İsrail'i eleştiren sosyal medya paylaşımlarıydı.

Bu paylaşımlar gerekçe gösterilerek Öztürk'ün öğrenci vizesi iptal edildi.

Çoğumuz bu duruma şaşkınlıkla karşıladı lakin yeni ABD gerçeği bu olabilir. New York Times'ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio dış temsilciliklere, ABD'ye vize başvurularında bulunan kişilerin Filistin destekçisi olup olmadığının belirlenmesi için sosyal medya hesaplarının taranması için talimat verdi.







Bu gelişme ABD vizesi alma şanslarını tehlikeye atmamak için pek çok insanı konuşma ve düşüncelerini otosansürlemeye yöneltebilir.

Zaten istenen de bu.

Konu düşünce özgürlüğüne geldiğinde mangalda kül bırakmayan ABD, artık İsrail hakkında kötü konuşulmasını bile engellemeye çalışıyor!

İsrail'e tam destek sunan birçok Avrupa ülkesi benzer bir karar alırsa şaşırmam!

Birçok insan vize almama riski karşısında İsrail hakkında konuşurken, paylaşım yaparken artık iki kere düşünmek ve kendine otosansür uygulamak zorunda kalabilir.

Hatta New York Times'ın haberinden sonra bazı insanların İsrail'i eleştiren sosyal medya paylaşımlarını sildiğine dair bilgiler geliyor.

Rubio'nun talimatı dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir otosansüre neden olabilir.







CEP TELEFONU UYKUDAN ÇALIYOR



Uyumadan önce yatakta cep telefonundan sosyal medyaya bakmadan uyuyan yoktur herhalde.

Varsa bile bu kişiler çoğunluğu oluşturmuyor artık.

Biraz dizi izleyeyim, oyun oynayayım derken uykuya dalmanın daha da zorlaştığını çoğumuz biliyoruz. Ama bu durumun uykumuzdan ne kadar çaldığını net bilmiyorduk.

Norveç'te yapılan ve 18-28 yaş grubunda 45 bini aşkın öğrenciyi kapsayan araştırmada, uyku öncesi yatakta ekran karşısında geçirilen her bir saatlik sürenin uykusuzluk riskini yüzde 59 artırdığı ve 24 dakika daha az uymamaya neden olduğu tespit edildi.

Sağlıklı bir yaşam için günde en azından yedi- sekiz saat uyunmalı.

100 yıl önce insanlar ortalama 8 saat uyuyordu. Şimdi ise bu süre 6,8 saate kadar indi.

Bu süre 8 milyarın ortalama uyku süresi olduğunu hesaba katarsak birçok insan az uyuyor demektir! Dünyada insomnia (uykusuzluk) görülme sıklığının yüzde 30 olduğu tahmin ediliyor.

Uykusuzluğun zararları saymakla bitmez. Alzheimer riskini bile artırıyor.

Uykusuzluğun nedenleri de fazla ama en büyük sorumlu cep telefonu. O yüzden en azından yatağa yattığınızda cep telefonuna bakmayın!







YENİ PLASTİK ÇARE OLUR MU?



Her yıl 23 milyon ton plastik atık, sulara bırakılıyor.

İnsanların hayatını kolaylaştıran tek kullanımlık plastikler, denizlerdeki kirliliğin yüzde 60'ını oluşturuyor.

Plastik bir şişe, doğada 400-450 yılda çözülüyor.

Çözülünce de sorun bitmiyor. Mikroplastikler olarak yediğimiz balıklarla bize dönüyor.

Mikroplastiklerin zararlarından bahsetmeme gerek yoktur diye düşünüyorum.

Ne yazık ki, plastik kullanımını azaltacak yasak ve önlemler de yeterli olmuyor.

Çünkü hayatımızın her alanında plastikleri kullanıyoruz.

İşte bu noktada Japonya'da RIKEN araştırma merkezindeki bilim insanları, günlük kullanımda geleneksel plastikler kadar dayanıklı olan ancak tuzlu suya maruz kaldığında bir gece içinde tamamen çözünen yeni bir plastik teknolojisi geliştirdi.

Üstelik bu yeni tip plastik çözüldüğünde ardında mikroplastik bırakmıyor.

Bu yenilikçi malzeme, doğayı kirleten plastiğe alternatif olabilir ama asıl önemli olan maliyeti!

Eğer bu yeni tip plastik ucuza üretilirse devrim niteliğinde bir gelişme olur.







GÜÇLÜ ORDU, GÜÇLÜ TÜRKİYE



Son verilere göre Türkiye'nin 2025 yılı askeri savunma bütçesi: 47 milyar dolar.

Türkiye'nin toplam askeri uçak sayısı: 1.083.

Toplam askeri araç sayısı: 61 bin 173.

Toplam deniz aracı sayısı: 182.

Türkiye'nin ayrıca 355 bin 200 aktif, 378 bin 700 yedek askeri personeli bulunuyor.

Aynı zamanda, toplam nüfusu 84,12 milyondan 36 milyon 87 bin 279'u askerlik hizmetine uygun.

Tüm bu veriler Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) dünyanın en güçlü dokuzuncu ordusu yapıyor.

Önümüzde sekizinci sırada Japonya, yedinci sırada Fransa, altıncı İngiltere, beşinci Güney Kore, dördüncü Hindistan, üçüncü Çin, ikinci Rusya ve birinci ABD yer alıyor.

İlk üç ülke süper güç zaten. Hindistan da geleceğin süper gücü kabul ediliyor.

İngiltere, Fransa hem askeri donanım hem de nükleer füzelere sahip olmaları açısından bizden öndeler.

Japonya ve Güney Kore askeri teknolojide öne çıkıyor.

Ancak Türkiye'yi tüm bu ülkelerden farklı kılan 1984 yılından beri PKK ile savaşması. Bu da TSK'yı savaşa en hazır ordu yapıyor.

Donald Trump'ın ABD Başkanı olduğundan beri dış politikada yaptığı radikal değişiklikler Avrupa'yı Rusya tehdidi karşısında daha riskli pozisyona itti.

Bu da Türkiye'nin değerini artırdı.

Avrupa Birliği, birleşik Avrupa ordusu kurma hazırlığında. Türkiye bu ordunun en güçlü parçası olabilir.

Böylece ABD'deki başkan değişliği, Türkiye'nin jeopolitik değerini daha da artırmış oldu.

Yerli ve milli savunma sanayisindeki büyük atılımları da hesaba katarsak Türkiye eskiye oranla çok daha güçlü ve dünya siyasetinde daha büyük kozlara sahip.







Altyazı

"Neden insanlar sürekli konuşmak zorunda? Belki de bu kadar çok konuşmamalı, hayatı sessizce yaşamalıyız. Ne kadar çok konuşursak, kelimeler de anlamlarını o kadar yitiriyor" (Vivre Sa Vie)